पटना: लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने सनसनीखेज दावा किया है. उनका कहना है कि उनकी राजनीतिक और पारिवारिक जिंदगी को खत्म करने की कोशिश पांच परिवारों ने मिलकर की.

'मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया': तेज प्रताप ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया 'एक्स' अकाउंट पर लिखा कि उन्होंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया. इसके बावजूद कुछ प्रभावशाली परिवार लगातार उन्हें निशाना बना रहे हैं और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं.

साजिश का पर्दाफाश करने का ऐलान: तेज प्रताप ने साफ कहा कि अब वे चुप नहीं रहेंगे. उन्होंने लिखा कि “कल मैं इन पांच परिवारों के चेहरे और उनके असली व्यक्तित्व को जनता के सामने लाऊंगा.” उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

"मेरे राजनैतिक जीवन को पांच परिवार के लोगों ने मिलकर और बृहद रूप से षडयंत्र कर समाप्त करने की कोशिश किया. मैने अपने दस वर्षों से अधिक राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कभी गलत नहीं किया, कभी भी किसी के प्रति कोई षडयंत्र नहीं किया."-तेज प्रताप यादव, पूर्व आरजेडी नेता

चुनाव से पहले बड़ा दांव: जानकारों का मानना है कि तेज प्रताप का यह खुलासा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है. खासकर तब, जब वे पहले ही आरजेडी से अलग होकर 'टीम तेज प्रताप यादव' नाम से नई राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

तेजस्वी और राजद पर अप्रत्यक्ष वार: तेज प्रताप का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब वे लगातार भाई तेजस्वी यादव और राजद नेतृत्व पर तीखे हमले कर रहे हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जिन पांच परिवारों का उन्होंने जिक्र किया है, उनके नाम सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में कौन-सा नया मोड़ आता है.

ये भी पढ़ें-

नीतीश की राजनीति और जेडीयू का पिंडदान करने गयाजी आ रहे मोदी, बोले लालू यादव

तेज प्रताप यादव ने VVIP से किया गठबंधन, बिहार में 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

'मैं महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा', तेजप्रताप यादव का ऐलान, हरे की जगह पीली टोपी पहनी