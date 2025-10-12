ETV Bharat / state

तहसीलदार से हुई मारपीट के विरोध में स्ट्राइक पर रहेंगे राजस्व अधिकारी, कार्रवाई न होने से हैं नाराज

शिमला: कूल्लू दशहरा में तहसीलदार हरि सिंह यादव के साथ ड्यूटी के दौरान हुए दुर्व्यवहार और हाथापाई करने वाले देवता के हरियानों को गिरफ्तार न करने पर हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने कड़ा रूख अपना लिया है. संघ ने प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर दो दिन के भीतर हाथापाई करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो प्रदेश में सभी राजस्व अधिकारी 13 और 14 अक्तूबर को पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे.

संघ ने चेतावनी दी है कि इसके बाद भी सरकार ने कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की तो उस स्थिति में सभी राजस्व अधिकारी 15 अक्टूबर से सामूहिक अवकाश पर जाएंगे. हिप्र राजस्व अधिकारी संघ के अध्यक्ष एवं तहसीलदार जुन्गा नारायण सिंह वर्मा ने जारी बयान में कहा कि इस गंभीर मामले को लेकर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव संजय गुप्ता से भेंट की और उन्हें ज्ञापन सौंपा. उन्होंने बताया कि दशहरा मेला संपन्न होने के बाद अभी तक पुलिस ने दुर्व्यवहार एवं हाथापाई करने वाले हरियानों को गिरफ्तार नहीं किया है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है. इससे पहले संघ ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (होम) से मुलाकात करके इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन आज तक इस बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई है.