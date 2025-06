ETV Bharat / state

जेसीबी लेकर मकान गिराने पहुंचे तहसीलदार, बस्तर के भानपुरी में मच गई अफरा तफरी - ACTION AGAINST ENCROACHMENT

कांग्रेस ने दी चेतावनी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 7, 2025 at 8:20 AM IST | Updated : June 7, 2025 at 8:30 AM IST 4 Min Read

बस्तर: रायपुर के नकटी में विधायकों के बंगले के निर्माण के लिए गरीब लोगों के मकान तोड़ने का मामला अब तक शांत भी नहीं हुआ है. इसी बीच बस्तर के भानपुरी क्षेत्र में सालों से रह रहे गरीब परिवारों के मकानों पर बुलडोजर चलाने का फरमान जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जारी कर दिया. भानपुरी के तहसीलदार जेसीबी लेकर सिवनी ग्राम पंचायत में मकानों को तोड़ने के लिए पहुंचे. लेकिन मौके पर पहुंचे नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप और कांग्रेसियों के विरोध के बाद तहसीलदार को जेसीबी वापस भेजना पड़ा. जेसीबी लेकर मकान तोड़ने पहुंचे तहसीलदार: हालांकि तहसीलदार ने इन मकान मालिकों को जल्द से जल्द मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है. और मकान खाली नहीं करने पर मकान तोड़ने का फरमान जारी किया है. पूर्व कांग्रेस विधायक ने कहा कि गरीब लोग आशियाना छिन जाने पर कहां जाएंगे. पूर्व कांग्रेस विधायक ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर आंदोलन की तैयारी करेगी. भानपुरी में मच गई अफरा तफरी (ETV Bharat)

