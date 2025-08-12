टिहरी: जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा ने बड़ा उलटफेर किया है. टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने सोना सजवान का टिकट काट दिया है. भाजपा ने इशिता सजवान को टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए अधिकृत कैंडिडेट बनाया.

बता दें भाजपा ने पहले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान को भाजपा से अधिकृत करके नामांकन करवाया था, लेकिन एक ही रात में अचानक क्या हुआ की भाजपा के नेतुत्व ने सोना सजवान का नामांकन वापस करवा कर इशिता सजवान को भाजपा ने अधिकृत कर निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया है.

टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बड़ा उलटफेर (ETV BHARAT)

टिहरी से जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवान निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं. टिहरी जिले से पहले भाजपा ने अपना प्रत्याशी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान को अधिकृत किया था. उसके बाद सोना सजवान ने अपना नामांकन किया. अचानक एक ही रात में भाजपा ने टिहरी सीट से प्रत्याशी का नाम संशोधित कर इशिता सजवान को अधिकृत कर दिया है. सोना सजवान ने इशिता सजवान के पक्ष में अपना नाम वापस ले लिया है. जिसके बाद इशिता सजवान निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हो गई हैं.

बता दें सोना सजवाण लगातार दो बार से टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं. इस बार वह इस पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी. आखिरी वक्त पर बीजेपी ने इशिता को पार्टी का अधिकृत कैंडिडेट घोषित कर उनके सपनों पर पानी फेर दिया.

प्रदेश भर में अगर जिला पंचायत चुनाव की बात करें तो बीजेपी एक्शन मोड में है. जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पर बीजेपी के कई उम्मीदवार चुनाव से पहले ही निर्विरोध जीत गए हैं. पंचायत अध्यक्षों में भाजपा ने पांच और 11 ब्लाक प्रमुख सीटों पर सिंगल नॉमिनेशन किया है, जहां पर भाजपा को निर्विरोध जीत होने जा रही है.

जिला पंचायत अध्यक्ष वाले जिलों की बात करें तो इसमें टिहरी से इशिता सजवाण, उत्तरकाशी से रमेश चौहान, चंपावत से आनंद सिंह अधिकारी, उधमसिंह नगर से अजय मौर्य, पिथौरागढ़ से जितेंद्र प्रसाद हैं.

11 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुन गए: