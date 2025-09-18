ETV Bharat / state

टिहरी आपदा प्रभावित इलाकों का विधायक और डीएम ने किया दौरा, मंत्री गणेश जोशी ने पर्यटकों से मांगी माफी

आपदा प्रभावित इलाकों के निरीक्षण में डीएम नितिका खंडेलवाल ( फोटो सोर्स- Information Department )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 18, 2025 at 2:02 AM IST 5 Min Read