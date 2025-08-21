ETV Bharat / state

टिहरी डीएम ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सुनी ग्रामीणों की पीड़ा, चमोली में नंदा राजजात यात्रा मार्ग 11 दिन से बंद - TEHRI DM INSPECTED

आपदा से बेहाल गांवों का आज जिलाधिकारी टिहरी नितिका ने निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बात भी की.

Published : August 21, 2025 at 5:16 PM IST

टिहरी गढ़वाल: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल ने आज 21 अगस्त को विभिन्न आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया. बनस्यूल गांव पहुंची जिलाधिकारी खंडेलवाल ने ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्या सुनी.

इस दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि 17 अगस्त को गांव में जगह-जगह बादल फटने जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण गांव की पेयजल लाइन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है. कई हेक्टेयर कृषि भूमि मलबे से प्रभावित हुई है. साथ ही दौकला तोक में कई आवासीय भवनों को खतरा पैदा हो गया है, जिनमें चंद्र प्रकाश, टीका राम के भवन खतरे की जद में है, जिनको कि अन्य घरों में शिफ्ट किया गया था और अभी भी वहीं रह रहे हैं.

Tehri DM Nitika Khandelwal
आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का टिहरी डीएम ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)

पेयजल आपूर्ति बाधित: वहीं पालीसारी तोक और मोलधार क्षेत्र में भी कई परिवार आपदा से प्रभावित हुए हैं. जिला पंचायत सदस्य विनोद कुमार, ग्राम प्रधान आरती देवी, क्षेत्र पंचायत सदस्य भाग सिंह और शिवशरण आदि ने जिलाधिकारी को गांव के रास्ते व पेयजल आपूर्ति बाधित होने की समस्या भी बताई.

साथ ही कहा कि बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई पैदा हो रही है. वहीं महिलाओं को मवेशियों के लिए चारा पत्ती लाने में कठिनाई पैदा हो रही है. इस पर जिलाधिकारी टिहरी ने तहसीलदार टिहरी मो. शदाब को निर्देश दिये कि आपदा से हुई क्षति का आकलन करवाकर शीघ्र ही प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू करें.

Tehri DM Nitika Khandelwal
डीएम ने ग्रामीणों की समस्या सुनी. (ETV Bharat)

जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी जल संस्थान नई टिहरी प्रशांत भारद्वाज को गांव में पेयजल आपूर्ति टैंकरों के माध्यम से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए. साथ ही डीडीओ टिहरी मो. असलम को आपदा से क्षतिग्रस्त गांव के आन्तरिक रास्तों को वित्त व मनरेगा से ठीक कराने के दिशा निर्देश दिये. साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ राशन वितरण व्यवस्था का जायजा लिया और यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए कि प्रभावित परिवारों को समय-समय पर किट वितरण होता रहे.

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सबसे पहले पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी. कुछ प्रभावित परिवारों को क्षति आकलन कर मुआवजा दे दिया गया है और कुछ का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा, वहीं जो परिवार अन्य जगह शिफ्ट हैं, उनका भू-वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा, तत्पश्चात विस्थापन की आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ऋषिकेश-गंगोत्री हाईवे भी प्रभावित: इससे पहले जिलाधिकारी ने नौली में क्षतिग्रस्त हुए निजी सोलर प्लांट, ऋषिकेश-गंगोत्री हाइवे आलवेदर रोड NH-34 पर स्यासूं के पास हो रहे लैंडस्लाइडिंग जोन व आपदा से क्षतिग्रस्त हुए कण्डीसौड़-जसपुर के बीच जोड़ने वाले पैदल रास्ते का भी स्थलीय निरीक्षण किया.

11 दिनों से बंद पड़ा रास्ता: वहीं चमोली जिले में बीते 11 दिनों से देवाल विकासखंड के वाण लोहाजंग को जोड़ने वाली सड़क ल्वाणी में क्षतिग्रस्त होने से बाधित चल रही है. विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात का यह मुख्य मार्ग ल्वाणी में 100 मीटर पूरी तरह से वाशआउट हो चुका है. वहीं भूस्खलन के चलते इस स्थान पर पहाड़ी वाले हिस्से में आबादी और कृषि योग्य भूमि को भी लगातार नुकसान हो रहा है.

गुरुवार को थराली विधायक भूपालराम टम्टा ने मौके का निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ देवाल के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत, उपजिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण रमेश चन्द्र भी मौजूद रहे. वार्तालाप के बाद ग्रामीणों ने सड़क कटिंग के दौरान आवासीय मकानों और कृषि योग्य भूमि के नुकसान होने पर प्रतिकर दिए जाने की शर्त पर अपनी सहमति दे दी.

