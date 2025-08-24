ETV Bharat / state

टिहरी तपोवन में 4 अवैध निर्माण सील, लोगों में मचा हड़कंप - TAPOVAN ILLEGAL CONSTRUCTION

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने तपोवन में 4 अवैध निर्माणों पर सख्त एक्शन लेते हुए सील किया है.

अवैध निर्माण सील करने से लोगों में मची खलबली
August 24, 2025

धनौल्टी: जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की टीम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नरेंद्रनगर स्थित तपोवन में 4 अवैध निर्माण सील किए हैं. नगर के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए ये कार्रवाई की गई. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की टीम की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.

उत्तराखंड इन दिनों भारी आपदा से जूझ रहा है भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं. इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान गाड़ गदेरों के किनारे सटे हुए क्षेत्रों में देखने को मिला है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चिह्नित संवेदनशील स्थलों पर नए निर्माण कार्य की अनुमति पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों व नालों के किनारों पर किसी भी प्रकार के सरकारी व निजी निर्माण कार्य प्रतिबंध लगा है. इसके बाद भी लोग नदी–नालों एवं प्राकृतिक जल स्रोतों के किनारे अवैध निर्माण कार्य करने से बाज नहीं आ रहे हैं.

इसी कड़ी में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की टीम ने नरेंद्रनगर स्थित तपोवन में 4 अवैध निर्माण सील किए हैं. साथ ही कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. ये सभी निर्माण कार्य मानकों के विपरीत नाले के किनारे किए जा रहे थे, जिससे भविष्य में भारी जान–माल की हानि की संभावना को देखते सीलिंग की कार्रवाई की गई. टिहरी जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल के निर्देश पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की टीम अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई कर रही है. वहीं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की टीम की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है.

वहीं एक्शन को लेकर जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कहा कि आपदा के दृष्टिगत आगे भी जिला प्रशासन द्वारा ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. जिलाधिकारी ने प्राकृतिक जल स्रोतों के किनारे अवैध निर्माण कार्यों पर रोक लगाने व उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थों को सख्त निर्देश जारी किए हैं.

गौर हो कि उत्तराखंड में मानसून सीजन में भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर बहते हैं. नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से आपदा जैसे हालात बन जाते हैं. बीते दिनों धराली में खीरगंगा ने जमकर तांडव मचाया था और धराली कस्बे का नामोनिशान मिटा दिया था. इस आपदा ने शासन-प्रशासन को हिला कर रख दिया. धराली आपदा में कई लोग लापता है और कई लोगों के घर, होटल, दुकानें और होमस्टे ताश के पत्ते की तरह ढह गए व मलबे में दब गए थे. धराली कस्बा भी खीर गंगा नदी के समीप बसा हुआ था, ऐसे में नदी किनारे बसे आबादी की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं.

