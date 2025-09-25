ETV Bharat / state

टिहरी कोर्ट का फैसला, चिलेड़ी जिला पंचायत सदस्य के शपथ ग्रहण पर लगी रोक हटी, जानिए पूरा मामला

निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य उत्तम सिंह असवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके शपथ ग्रहण पर लगी रोक हटा दी है.

चिलेड़ी से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य उत्तम सिंह असवाल (ETV Bharat)
Published : September 25, 2025 at 4:53 PM IST

टिहरी: उत्तराखंड के टिहरी जिले से बड़ी खबर सामने आई है. कीर्ति नगर जिला पंचायत क्षेत्र चिलेड़ी से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य उत्तम सिंह असवाल की शपथ पर लगी रोक हटी गई है. जिला न्यायाधीश टिहरी की अदालत ने ये अहम फैसला दिया है.

जिला न्यायाधीश टिहरी के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला पंचायत क्षेत्र चिलेड़ी से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य उत्तम सिंह असवाल की शपथ पर लगी रोक को समाप्त कर दिया है. इससे पहले जिला न्यायाधीश ने दो वोटर लिस्ट में नाम को लेकर पूर्व में निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य उत्तम सिंह असवाल की शपथ पर रोक यानी स्टे लगाया था. हालांकि आज गुरुवार 25 सितंबर के आदेश में जिला न्यायाधीश टिहरी ने स्टे को वापस लेते हुए जिला पंचायत सदस्य उत्तम सिंह असवाल को शपथ लेने की अनुमति दे दी है.

जिला न्यायाधीश टिहरी के आदेश के बाद अब निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य उत्तम सिंह असवाल शपथ ले सकते है. वहीं उत्तम सिंह असवाल ने जिला न्यायालय को धन्यवाद दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि वो कोर्ट का सम्मान करते है, जिन्होंने उनके पक्ष में फैसला सुनाया. इसके बाद अब वो शपथ ले सकते है. क्योंकि पूरे प्रदेश में सिर्फ उन्हीं की शपथ पर रोक लगी थी.

उत्तम सिंह असवाल ने अपने क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद कियाा. उत्तम सिंह असवाल ने कहा कि उनके क्षेत्र की जनता ने लगातार उनका सहयोग दिया है. उन्हें कोर्ट पर भी पूरा भरोसा था. उत्तम सिंह असवाल ने बताया कि उनका नाम दो जगहों की वोटर लिस्ट में था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी जगह का नाम उन्होंने कभी नहीं चढ़वाया था. क्योंकि दूसरी लिस्ट में उनका नाम भी गलता था. इसके अलावा उनकी उम्र भी गलत लिखी हुई थी. साथ ही उनका पता भी गलत था. उस लिस्ट में तो उनका इपिक आईडी नंबर भी सही नहीं लिखा था.

उत्तम सिंह असवाल ने साफ किया है कि यदि वो किसी और वोटर लिस्ट में यानी जगह पर अपना नाम दर्ज कराते तो अपना नाम और उम्र सही से दर्ज करवाते. इससे साफ होता है कि दूसरी जगह पर उन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाया ही नहीं.

उत्तम सिंह असवाल ने बताया कि उन्होंने सिर्फ मालगद्दी के डिगोली बूथ के अलावा कहीं भी आज तक मतदान नहीं किया है. यहीं वो सब तथ्य थे, जो उन्होंने अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में रखे. आज सच की जीत हुई और कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया.

उत्तम सिंह असवाल ने कहा कि वो जल्द ही शपथ लेंगे. शपथ लेने में एक महीने की देरी होने के कारण क्षेत्र का काफी नुकसान हुआ है. हालांकि अब वो उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करेंगे. उत्तम सिंह असवाल का आरोप है कि उनके विरोधियों ने ही उनकी शपथ को रोकने का प्रयास किया था.

पढ़ें---

