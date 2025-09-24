ETV Bharat / state

टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने दिया इस्तीफा, जानिये इसका कारण

टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने दिया इस्तीफा ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 24, 2025 at 6:59 AM IST | Updated : September 24, 2025 at 7:08 AM IST 2 Min Read

देहरादून: टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी को लेकर बड़ी खबर आ रही है. टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. एसपी सेमवाल ने इस्तीफे को लेकर राज्य के शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है. जिसमें टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल ने इस्तीफे देने को कारणों का विस्तार से जिक्र किया है. टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल ने राज्य के शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने इस्तीफे की वजह बताई है. पत्र में एसपी सेमवाल ने प्रमोशन का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा है कि कई महीनों के बाद भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिला है, जबकि वे इसके लिए हर अर्हता को पूरा करते हैं. टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल ने कहा उपेक्षा का शिकार होने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है. पत्र में उन्होंने आठ महीने से हक न मिलने की बात भी लिखी है. जिससे वे नाराज और परेशान थे.

Last Updated : September 24, 2025 at 7:08 AM IST