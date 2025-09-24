टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने दिया इस्तीफा, जानिये इसका कारण
एसपी सेमवाल ने पदोन्नति न होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 24, 2025 at 6:59 AM IST|
Updated : September 24, 2025 at 7:08 AM IST
देहरादून: टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी को लेकर बड़ी खबर आ रही है. टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. एसपी सेमवाल ने इस्तीफे को लेकर राज्य के शिक्षा सचिव को पत्र लिखा है. जिसमें टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल ने इस्तीफे देने को कारणों का विस्तार से जिक्र किया है.
टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल ने राज्य के शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने इस्तीफे की वजह बताई है. पत्र में एसपी सेमवाल ने प्रमोशन का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा है कि कई महीनों के बाद भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिला है, जबकि वे इसके लिए हर अर्हता को पूरा करते हैं.
टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल ने कहा उपेक्षा का शिकार होने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है. पत्र में उन्होंने आठ महीने से हक न मिलने की बात भी लिखी है. जिससे वे नाराज और परेशान थे.
बताया जा रहा है कि टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल का अपर निदेशक पद पर प्रमोशन होना था. फरवरी 2025 में उनका प्रमोशन होना था, मगर कई महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिला. जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है.
बता दें इन दिनों प्रदेश में शिक्षकों का आंदोलन भी चल रहा है. उत्तराखंड में राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े करीब 25 हजार से ज्यादा शिक्षक आंदोलनरत हैं. शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री आवास घेराव करने की चेतावनी दी है. इसके साथ ही शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को अपने खून से लिखे 20 हजार पत्र भेजने की बात भी कही है. शिक्षकों ने आंदोलन के लिए तीन सूत्रीय मांगों को आधार बनाया है. इनमें प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती को रद्द करना, शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता खोलना और तबादला प्रक्रिया शुरू करना शामिल है. इन्हीं मांगों को लेकर शिक्षकों ने हल्ला बोला है. आज की कैबिनेट बैठक में इस मामले को लेकर भी चर्चा हो सकती है.
