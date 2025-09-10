ETV Bharat / state

टिहरी के नगणी में बड़ा सड़क हादसा, सवारियों से भरी बस पलटी, दो लोगों की मौत

टिहरी बस हादसा ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 10, 2025 at 12:47 PM IST | Updated : September 10, 2025 at 12:54 PM IST 1 Min Read

धनौल्टी: टिहरी जनपद के ऋषिकेश - गंगोत्री हाइवे एनएच 34 में चंबा के पास नगणी के समीप एक बस सड़क पर पलट गई है. हादसे में दो लोगों की बस के नीचे दबाने से मौके पर मौत हो गई. इस हादसे में करीब 13 लोग घायल हो गये है. दुर्घटना की सूचना पर पुलिस, प्रशासन, SDRF कोटी कॉलोनी, 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. आनन फानन में रेसक्यू ऑपरेशन चलाया गया.

कुछ घायलों का मौके पर उपचार किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि बस घनसाली से हरिद्वार जा रही थी. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार बस में करीब 20 यात्री सवार थे. दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई है. मृतकों में दो पुरूष शामिल हैं. जिन्हे निजी वाहन से जिला अस्पताल बौराड़ी लाया गया. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद खाड़ी/नरेंद्रनगर हॉस्पिटल ले जाया गया है.

Last Updated : September 10, 2025 at 12:54 PM IST