सोनभद्रः जिले के बभनी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने छेड़खानी से तंग आकर आत्महत्या कर ली. परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. एकलौती बेटी के खोने से पिता का रो-रोकर बुरा हाल है.

पिता ने बताया कि उनकी बेटी सोमवार रात 11 बजे पानी लेने के लिए घर से बाहर निकली थी. इसके बाद वह गायब हो गयी थी. आरोप है कि पुलिस को सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद बुधवार रात 2:30 बजे बेटी खुद घर लौट आई. पहले तो वह कुछ नही बोली, बाद में उसने बताया कि चार लड़कों और एक महिला ने उसे जबरन एक कमरे में बंद कर रखा था.

एकलौती बेटी के खोने से पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने बताया कि बेटी ने अपनी मां को बताया था कि एक किशोर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. बेटी को आश्वस्त करते हुए कहा था कि हमलोग सब संभाल लेंगे. लेकिन पुलिस को तत्काल सूचना नही दिया. इस दौरान किशोरी को खाना बनाने के लिए कहा. माता-पिता एक आवास पर रुके. जबकि बेटी दूसरे घर पर खाना बनाने गई. इसी दौरान उसने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली. पिता की शिकायत पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है. पिता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.



एडिशनल एसपी ऑपरेशन त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि 15 अगस्त को थाना बभनी पर एक व्यक्ति ने लिखित तहरीर दी कि उसने अपने पुत्री की शादी तय कर रखी थी. लेकिन गांव का ही एक युवक बार-बार बातचीत करने और शादी करने का दबाव बना रहा था. बार-बार उसको मना किया लेकिन वह माना नहीं. युवक प्रताड़ना से तंग आकर बेटी ने आत्महत्या कर ली. पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है. मुकदमा दर्ज करते हुए शनिवार को आरोपी पप्पु बियार उर्फ श्यामचरण को गिरफ्तार कर लिया है.

इसे भी पढ़ें- तीन दिन पहले जिनकी कलाई पर बांधा था राखी, उन्हीं भाइयों ने बहन की लाश को झाड़ियों में फेंका