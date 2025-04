ETV Bharat / state

महराजगंज में किशोरी के साथ गैंगरेप; पानी पिलाने के बहाने दुकान में बुलाकर दुकानदारों ने की घिनौनी करतूत - MAHARAJGANJ NEWS

महाराजगंज में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 12, 2025 at 7:04 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 7:20 AM IST 2 Min Read

महराजगंज: जिले में एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार लिया गया है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पूरी घटना महाराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव की है. तहरीर के मुताबिक, कोल्हुई थाना क्षेत्र की एक किशोरी गुरुवार शाम करीब 5 बजे अपने गांव के बगल के चौराहे पर सामान खरीदने के लिए गई थी. खरीदारी करने के बाद किशोरी चौराहे पर स्थित एक दुकान पर पानी पीने के लिए रुकी. दुकानदार किशोरी को दुकान के अंदर आकर पानी पीने के लिए कहा. जब किशोरी दुकान के अंदर पानी पीने के लिए गई तो मौके का फायदा उठाकर दुकानदार उसे कमरे में जबरन खींच ले गया और रेप किया. इसके बाद अपने एक साथी को भी बुलाकर किशोरी के साथ दोबारा दुष्कर्म किया .

महराजगंज: जिले में एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार लिया गया है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पूरी घटना महाराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव की है. तहरीर के मुताबिक, कोल्हुई थाना क्षेत्र की एक किशोरी गुरुवार शाम करीब 5 बजे अपने गांव के बगल के चौराहे पर सामान खरीदने के लिए गई थी. खरीदारी करने के बाद किशोरी चौराहे पर स्थित एक दुकान पर पानी पीने के लिए रुकी. दुकानदार किशोरी को दुकान के अंदर आकर पानी पीने के लिए कहा. जब किशोरी दुकान के अंदर पानी पीने के लिए गई तो मौके का फायदा उठाकर दुकानदार उसे कमरे में जबरन खींच ले गया और रेप किया. इसके बाद अपने एक साथी को भी बुलाकर किशोरी के साथ दोबारा दुष्कर्म किया . किशोरी किसी तरह से वहां से बचकर निकली और घर पहुंची. उसने रोते हुए पूरी घटना अपनी मां को बताई. यह सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह गया. इसके बाद किशोरी की मां ने दुकान संचालक राजाराम गुप्ता व उसके सहयोगी सूरज प्रजापति के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई. जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल दोनों आरोपियों को हिरासत में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई. थानाध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है. यह भी पढ़ें: प्रयागराज के बैंक में रखी बेतिया महारानी की तिजोरी का खुलेगा ताला, 200 करोड़ के गहने के साथ सामने आएंगे कई 'राज'

Last Updated : April 12, 2025 at 7:20 AM IST