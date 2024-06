ETV Bharat / state

राजसमंद में 70 फीट गहरे कुएं में डूबा किशोर, 4 दिन बाद निकाला गया शव - Death By Drowning In A Well

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Jun 3, 2024, 12:43 PM IST

राजसमंद में 70 फीट गहरे कुएं में डूबा किशोर ( फोटो : ईटीवी भारत )

राजसमंद में 70 फीट गहरे कुएं में डूबा किशोर (वीडियो : ईटीवी भारत) राजसमंद. जिले के दिवेर थाना क्षेत्र के छापली पंचायत के कानावास गांव में 70 फीट गहरे कुएं में गिरे 13 साल के किशोर के शव को 4 दिन बाद निकाल लिया गया है. SDRF, सिविल डिफेंस व NDRF की टीम ने संयुक्त प्रयास कर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया है. इसमें सबसे बड़ी बाधा पानी बन रहा था. कुएं के पास ही एनीकट है, जिससे कुएं में लगातार पानी आ रहा है. इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. दिवेर थाना प्रभारी भवानी शंकर ने बताया कि 31 मई सुबह साढ़े 10 बजे पालरा निवासी ललित सिंह (13) उसके नाना के घर छापली पंचायत के कानावास आया हुआ था. 31 मई दोपहर को बकरियां चराने के लिए जंगल में गया था. इस दौरान पानी भरने के लिए कुएं पर गया तो पैर फिसलने से वह कुएं में गिर गया. ललित के साथ गए बच्चों ने उसके नाना गणेश सिंह को इसके बारे में बताया. नाना की सूचना पर दिवेर थाने से पुलिस मौके पर पहुंच गई. बाद में राजसमंद से सिविल डिफेंस के 6 सदस्यों की टीम को बुलाया, लेकिन बच्चे को बाहर नहीं निकाला जा सका. 1 जून को उदयपुर से SDRF की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया. 6 मोटर लगाकर पानी की निकासी शुरू की गई. उन्होंने बताया कि हालांकि इसमें भी सफलता नहीं मिली थी. कुएं में लगातार पानी की आवक होने से पानी खाली नहीं हो पा रहा था और ना ही बालक के बारे में कोई पता चल पाया था. 2 जून सुबह राजसमंद से पहुंची सिविल डिफेंस और SDRF की टीमों ने फिर संयुक्त प्रयास शुरू किए. 6 की जगह एक बड़ी 60 एचपी की मोटर कुएं में उतारी, जिससे उम्मीद जगी कि पानी जल्द खाली हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद ही यह मोटर भी जल गई और काम रुक गया. जैसे ही मोटर खराब हुई, कुएं का पानी बढ़ना शुरू हो गया. थानाधिकारी भवानी शंकर ने एक और 60 एचपी की मोटर मंगवाई, जिसे कुएं में उतारा गया. इस तरह चार दिन से लगातार पुलिस, प्रशासन, सिविल डिफेंस व एसडीआरएफ के जवान मौके पर तैनात रहे और बालक को तलाशने में जुटे. अब जाकर टीम को सफलता मिली है.