ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में किशोरी की गला घोंटकर हत्या, चारपाई पर सोते समय हुई थी लापता - FIROZABAD NEWS

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

teenage girl strangled to death in firozabad up crime latest news
फिरोजाबाद में किशोरी की गला घोंटकर हत्या. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 10:06 AM IST

1 Min Read

फिरोजाबादः जिले में 17 वर्षीय किशोरी की गला घोंटकर हत्या का मामला सामने आया है. किशोरी रात में चारपाई पर सो रही थी. रात में अचानक लापता हुयी और सुबह उसका शव मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस हत्या की जांच में जुट गई है.

पुलिस के मुताबिक थाना जसराना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीय किशोरी रात अपनी मां और बहन के साथ घर पर सोई थी. सुबह परिजनों ने देखा तो वह चारपाई से गायब थी. कुछ समय बाद ग्रामीणों ने खेतों के बीच में उसका रक्तरंजित देखे जाने की सूचना दी. इस पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त कर पुलिस को इसकी सूचना दी.

सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच शुरू कर. थाना पुलिस के अलावा एसपी देहात त्रिगुण बिसेन व सीओ जसराना राजेश घुनावत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. एसपी देहात त्रिगुण बिसेन ने बताया कि पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए दो टीमों का गठन किया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी. वहीं, घटना से गांव में दहशत का माहौल है जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस हत्या के कारणों की गहराई से जांच कर रही है.

फिरोजाबादः जिले में 17 वर्षीय किशोरी की गला घोंटकर हत्या का मामला सामने आया है. किशोरी रात में चारपाई पर सो रही थी. रात में अचानक लापता हुयी और सुबह उसका शव मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस हत्या की जांच में जुट गई है.

पुलिस के मुताबिक थाना जसराना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीय किशोरी रात अपनी मां और बहन के साथ घर पर सोई थी. सुबह परिजनों ने देखा तो वह चारपाई से गायब थी. कुछ समय बाद ग्रामीणों ने खेतों के बीच में उसका रक्तरंजित देखे जाने की सूचना दी. इस पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त कर पुलिस को इसकी सूचना दी.

सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच शुरू कर. थाना पुलिस के अलावा एसपी देहात त्रिगुण बिसेन व सीओ जसराना राजेश घुनावत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. एसपी देहात त्रिगुण बिसेन ने बताया कि पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए दो टीमों का गठन किया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी. वहीं, घटना से गांव में दहशत का माहौल है जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस हत्या के कारणों की गहराई से जांच कर रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

UP NEWSफिरोजाबाद न्यूज़FIROZABAD LATEST NEWSFIROZABAD TODAY NEWSFIROZABAD NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पूजा पाल की BJP से 'दोस्ती', सपा से 'दुश्मनी' के पीछे की क्या है Inside Story; क्या माफिया अतीक के खात्मे से बदली सोच?

यूपी के इस रेलवे स्टेशन ने पूरे किए 100 साल; रोज चलती हैं 250 से ज्यादा ट्रेनें, अब हो रहे ये बदलाव

यूपी में पहली बार; गोरखपुर में शुरू हुआ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, सीएनजी और पीएनजी में दो प्रतिशत की होगी मिलावट

लखनऊ विश्वविद्यालय में रिसर्च ; एल्युमिनियम से होने वाले नुकसान से बचाएगा नारिंगिन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.