फिरोजाबाद में किशोरी की गला घोंटकर हत्या, चारपाई पर सोते समय हुई थी लापता - FIROZABAD NEWS

फिरोजाबादः जिले में 17 वर्षीय किशोरी की गला घोंटकर हत्या का मामला सामने आया है. किशोरी रात में चारपाई पर सो रही थी. रात में अचानक लापता हुयी और सुबह उसका शव मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस हत्या की जांच में जुट गई है.



पुलिस के मुताबिक थाना जसराना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीय किशोरी रात अपनी मां और बहन के साथ घर पर सोई थी. सुबह परिजनों ने देखा तो वह चारपाई से गायब थी. कुछ समय बाद ग्रामीणों ने खेतों के बीच में उसका रक्तरंजित देखे जाने की सूचना दी. इस पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त कर पुलिस को इसकी सूचना दी.



सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच शुरू कर. थाना पुलिस के अलावा एसपी देहात त्रिगुण बिसेन व सीओ जसराना राजेश घुनावत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. एसपी देहात त्रिगुण बिसेन ने बताया कि पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए दो टीमों का गठन किया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी. वहीं, घटना से गांव में दहशत का माहौल है जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस हत्या के कारणों की गहराई से जांच कर रही है.

