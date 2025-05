ETV Bharat / state

पुलिस एनकाउंटर में दो आरोपी घायल. ( Etv Bharat )

बुलंदशहर: बुलंदशहर में मेरठ नेशनल हाईवे पर चलती कार में तीन दोस्तों ने नाबालिग लड़की से रेप किया. जबकि विरोध करने पर नाबालिग की सहेली को मेरठ में कार से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. गैंरेप के बाद नाबालिग को 7 मई की सुबह बुलंदशहर के खुर्जा में उतार कर आरोपी फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल युवती ने FIR दर्ज कराई है. आरोपी दोनों लड़कियों को ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर से कार में अपने साथ में बैठाया था. इसमें दो युवक को किशोरी पहले से जानती थी. वहीं, शनिवार को पुलिस ने मुठभेड़ के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. एनकाउंटर में गाजियाबाद निवासी गौरव और सूरजपुर निवासी संदीप घायल के पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं. वहीं, मुख्यारोपी अमित को इनकी निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिया गया है.

ग्रेटर नोएडा में दोनों लड़कियों को कार में बिठाया थाः थाना खुर्जा को दी तहरीर में पाड़िता ने बताया कि वह थाना चिलविला प्रतापगढ़ की रहने वाली है, कक्षा 8 तक पढ़ाई की हूं और मेरी उम्र 17 साल है. नोएडा में अपने मामा के साथ एक किराए के मकान में रहकर प्राइवेट नौकरी करती है. 6 मई को वह अपनी सहेली के साथ घर से निकलकर ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट नं. 3 के सामने गई. जहां पर पहले से परिचित अमित कार से आया. उसके साथ एक व्यक्ति और बैठा था, जिसका नाम संदीप था. वह और उसकी सहेली कार में बैठा लिया. पीड़िता ने बताया कि वह अमित से किसी नौकरी के लिए मिली थी. अमित ने कहा कि चलो आज तुम्हारी नौकरी की बात करता हूं. उस समय रात के 8 बजे रहे थे. इसके बाद वे दोनों लोग हम दोनों को लेकर जगतफार्म पर ले गए. जहां पर बीयर खरीदी और मुझे व मेरी सहेली को जबरदस्ती पिलाई. इसके बाद लगभग रात 1.30 बजे तक नोएडा में घुमाते रहे. एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह (Video Credit; ETV Bharat)

विरोध करने पर सहेली को दिया धक्काः पीड़िता ने बताया कि आरोपी ढाबा पर खाना खिलाने के लिए लेकर जाने लगे, लेकिन ढाबे पर न रोककर गाड़ी लेकर आगे चले गए. हम दोनों ने जाने से मना करते हुए विरोध किया लेकिन वो नहीं माने. एक लड़के को और फोन करके बुलाकर गाड़ी में बैठा लिया. हम दोनों ने जाने से मना किया तो अमित के तीसरे दोस्त ने मुझे तमाचा मारा. जिसका मेरी सहेली ने विरोध किया तो उसे मेरठ में गाड़ी से थक्का देकर नीचे गिरा दिया.



तीनों ने बारी-बारी से रेप कियाः पीड़िता ने बताया कि इसके बाद मुझे सुनसान रास्ते पर ले जाकर धमकी देकर तीनों ने गैंगरेप किया. इसके साथ ही कहीं बताने पर जान से मारने की धमकी देकर 7 मई की सुबह 7 बजे खुर्जा में बड़े मन्दिर के पास में उतार दिया. इसके बाद वह अज्ञात व्यक्ति की सहायता से किसी तरह थाने पहुंचकर अपने व अपनी सहेली के साथ हुई घटना की सूचना दी.



दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तारः एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि 7 मई को नाबालिग ने सूचना दी थी. पूरी घटना की छानबीन व विवेचना आरम्भ की गई तो पता चला कि लड़के गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर के रहने वाले हैं, चिह्नें चिन्हित कर लिया गया है. जो लड़की रास्ते में गाड़ी से उतारी गयी थी, उसकी मौत हो गयी है. इसके सम्बन्ध में जनपद मेरठ पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. दोनों लड़कियां प्रतापगढ़ की है. नोएडा में रहकर नौकरी करती थी. नौकरी का झांसा देकर गैंगरेप की बात सामने आई है.

हाईवे पर 7 मार्च को मिली थी युवती की लाशः मेरठ के सरधना सीओ संजय जायसवाल ने बताया कि जानी थाना क्षेत्र में हाईवे के पास 7 मई को एक लड़की की लाश मिली थी. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया. इस पर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर मोर्चरी में भेज दिया. नियमानुसार 72 घंटे तक शव की पहचान कराने के लिए प्रयास किया गया. 9 मई को बुलंदशहर थाना पुलिस ने शव की पहचान कराई. इसके बाद पोस्टमॉर्टम कराया गया. बुलंदशहर थाना पुलिस को शव सौंप दिया गया था.

चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों से हुई मुठभेड़ः एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि शनिवार को थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम नेशनल हाईवे पर कैलाश अस्पताल के पास चेकिंग कर रही थी. तभी एक गाड़ी आती दिखाई दी. पुलिस टीम ने रोकने की कोशिश की. इस पर ड्राइवर ने पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हुए भाग गया. इस पर खुर्जा पुलिस ने अरनिया थाना पुलिस को इसकी सूचना दी. थाना अरनिया पुलिस टीम और स्वॉट टीम ने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने गाड़ी को हाईवे से नीचे उतारते हुए बाग की तरफ मोड़ दिया. वहां गाड़ी कीचड़ में फंस गई. इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी. दोनों बदमाशों को पीएससी खुर्जा भर्ती कराया गया है. जिन्होंने अपना नाम गज़ियाबाद निवासी गौरव और सूरजपुर निवासी संदीप बताया है. इनके तीसरी साथी अमित को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास से एक कार और 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं. एक लड़की का फोन भी बरामद हुआ है. आरोपी अमित सूरजपुर कोर्ट में वकील का मुंशी है और लॉ की पढ़ाई कर रहा है. जबकि, गौरव नौकरी की तैयारी कर रहा है. इसे भी पढ़ें-लखनऊ में किशोरी के साथ गैंगरेप; आरोपी तीन युवक गिरफ्तार

