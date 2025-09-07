ETV Bharat / state

कौशांबी में गैंगरेप के आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़; दोनों के पैर में लगी गोली, झाड़ियों में अर्धनग्न मिला था किशोरी का शव

आरोपियों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, खुलासा करने वाली पुलिस टीम को मिलेगा 25 हजार का इनाम.

पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपी गिरफ्तार (Photo credit: Kaushambi Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 11:45 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 12:04 AM IST

कौशांबी : जिले के कड़ा धाम थाना क्षेत्र में एक दलित किशोरी के शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी. इस मामले में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

पांच टीमों का गठन किया : पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरी की निर्मम हत्या कर दी गई थी. पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि इस घटना के खुलासे के लिए क्षेत्राधिकारी सिराथू के नेतृत्व में पांच टीमों का गठन किया गया था. रविवार की देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने वाले दोनों आरोपी कड़ा धाम थाना क्षेत्र में मौजूद हैं.

दो आरोपी गिरफ्तार : पुलिस मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस टीम से घिरा हुआ देख दोनों आरोपियों ने फायरिंग करना शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में धीरज यादव और पिंटू यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है.

स्थानीय लोगों में गुस्सा और तनाव का माहौल : उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. एसपी ने वारदात का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का इनाम दिया है.

कड़ा धाम थानाध्यक्ष ने बताया कि किशोरी सुबह 6.20 पर निकली थी. वह मजदूरी के पैसे लेकर वापस घर जा रही थी, तभी सुबह 7 बजे के करीब आरोपियों ने उसका रास्ते से ही अपहरण कर लिया और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी. किशोरी एक आरोपी को पहले से जानती और पहचानती थी, इसलिए उन्हें डर था कि किशोरी उन्हें पहचान गई है.



Last Updated : September 8, 2025 at 12:04 AM IST

KAUSHAMBI NEWSTEENAGE GIRL GANG RAPED CASETWO ACCUSED ARRESTED IN KAUSHAMBIHALF NAKED BODY IN KAUSHAMBIKAUSHAMBI NEWS

