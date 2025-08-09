Essay Contest 2025

मिर्जापुर में रक्षाबंधन पर किशोरी की मौत; सबमर्सिबल में करंट लगने से झुलसी, तीन भाइयों की कलाई रह गई सूनी - MIRZAPUR NEWS

जिले में विंध्याचल थाना क्षेत्र के अरगजा पांडेयपुर गांव में नाले में डूबने से बच्चे की मौत.

करंट से किशोरी की मौत
करंट से किशोरी की मौत (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 11:13 PM IST

मिर्जापुर : जनपद के कछवां थाना क्षेत्र के पसियाही गांव में रक्षाबंधन के दिन सबमर्सिबल में उतरे करंट के चपेट में आने से एक किशोरी (16) की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, गांव के रहने वाले शैलेंद्र सोनकर की बेटी साक्षी सोनकर कक्षा 9 की छात्रा थी, वह तीन भाइयों में इकलौती बहन थी. बहन की मौत से तीनों भाइयों की कलाई सूनी रह गई. शनिवार को रक्षाबंधन की तैयारी चल रही थी. इस दौरान साक्षी घर में हैंडपंप में लगे सबमर्सिबल से पानी लेने गई थी. अचानक हैंडपंप में करंट होने के चलते झुलस गई. परिजनों ने किशोरी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कछवा थाना प्रभारी अमरजीत चौहान ने बताया कि बारिश के पानी के चलते सबमर्सिबल में करंट उतर गया था, जिससे किशोरी झुलस गई थी. इलाज के दौरान मौत हो गई है.

मिर्जापुर में नाले में डूबने से एक बच्चे की मौत : जिले के विंध्याचल थाना क्षेत्र के अरगजा पांडेयपुर गांव में नाले में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, गांव के राकेश कुमार मौर्य का बेटा रौनक (5) घर के पास खेल रहा था. मासूम खेलते हुए नाले के पास चला गया. नाले में बाढ़ का पानी कम होने से चारों ओर कीचड़ फैला हुआ था. बच्चे का पैर कीचड़ में फिसलने से नाले में गिर गया. गहरे पानी में चले जाने से बच्चा डूब गया. काफी देर तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने तलाश की. बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया है. विंध्याचल थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि खेलते समय बच्चा नाले के पास पहुंच गया था, पैर फिसलने से नाले में गिर गया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई है.

