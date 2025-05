ETV Bharat / state

सोनभद्र पुलिस ढूंढ रही हत्यारे का सुराग ( Photo Credit- ETV Bharat )

सोनभद्र: जुगैल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जुगैल कस्बे में नाबालिग की हत्या कर दी गयी. किशोर का शव शनिवार को उसके घर से कुछ दूरी पर खेत में बांध के किनारे पड़ा मिला. किशोर की गर्दन पर चाकू के निशान पाये गए हैं. सोनभद्र के एडिशनल एसपी कालू सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सहित उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. परिजनों के हत्या का आरोप लगाया है. सोनभद्र के एडिशनल एसपी कालू सिंह (Video Credit- ETV Bharat) शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था: किशोर के पिता हीरामणि ने बताया कि उनका बेटा कप्तान खरवार गांव के रामनगर टोला से शादी समारोह में शामिल होने के लिए शुक्रवार रात्रि में घर से निकला था. गांव में दो शादियां थीं. वह रात को घर नहीं लौटा. परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की. शनिवार सुबह उसका शव घर के पास पड़ा मिला. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. किशोर के पिता हीरामणि ने बताया कि उनका बेटा कप्तान खरवार गांव के रामनगर टोला से शादी समारोह में शामिल होने के लिए शुक्रवार रात्रि में घर से निकला था. गांव में दो शादियां थीं. वह रात को घर नहीं लौटा. परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की. शनिवार सुबह उसका शव घर के पास पड़ा मिला. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. संदिग्ध लोगों से पुलिस कर रही पूछताछ: एडिशनल एसपी कालू सिंह ने कहा कि हीरामणि पुत्र बबन खरवार निवासी जुगैल थाना क्षेत्र ने सूचना दी थी कि उनके 12 वर्षीय पुत्र कप्तान खरवार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी और शव खेत में फेंक दिया. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है. जल्दी ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

