कोरबा: तीज पर्व पर पति की दीर्घायु के लिए उपवास शुरू करने महिलाओं ने सोमवार की रात करेले की सब्जी खाकर (करू भात) रस्म निभाई. उन्हें आसपास घरों से न्योता मिला. कई गांवों में ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से तीज मनाने आई महिलाओं को करूभात खिलाया. सोमवार को भी तीजहारिन के आने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा. तीज को लेकर महिलाओं में भी उत्साह रहता है. रात की पूजा के बाद सुबह भोजन ग्रहण करने पर व्रत का समापन होगा.

मायके लौट कर आती हैं महिलाएं: करू भात खाने व तीज मनाने सोमवार को भी तीजहारिनों के मायके जाने का सिलसिला जारी था. इसके कारण बसों व ट्रेनों में लोगों की अच्छी भीड़ देखी गई.सफर में परेशानी उठानी पड़ी. महिलाएं अपने मायके आने के बाद परिवार व अपनी पुरानी सहेलियों से मेल मुलाकात करती रहीं.

मेहंदी लगाकर की तैयारी: रात को हाथों में मेहंदी लगाई और श्रृंगार की तैयारी की. ब्यूटी पार्लर में भी महिलाओं की भीड़ देखी गई. महिलाओं ने मंगलवार की सुबह पूजा के बाद निर्जला उपवास शुरू किया. दिनभर श्रृंगार व पूजा की तैयारी के बाद रात को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर व्रत रखेंगी. बुधवार को पुन: विधि विधान से पूजा के बाद भोजन कर व्रत का पारण किया जाएगा.

तीजा पर महिलाओं ने की पूजा (ETV BHARAT)

वर्षों पुरानी है करू भात खाने की परंपरा :व्रत रखने वाली बुधवारी निवासी श्वेता गुप्ता ने बताया कि तीज के त्यौहार को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह रहता है.

मैं भी अपने मायके आई हुई हूं और इसकी शुरुआत करू भात खाकर की जाती है, मतलब यह भोजन कड़वा होता है. कुछ लोग खीरा खाकर भी व्रत की शुरुआत करते हैं और यह परंपरा छत्तीसगढ़ में वर्षों पुरानी है- श्वेता गुप्ता, व्रती महिला

इसके बाद दोपहर में साफ सफाई और रात की पूजा के बाद अगले दिन सुबह विधि विधान से पूजा कर भोजन ग्रहण किया जाता है. यह एक कठिन निर्जला व्रत होता है, लेकिन परिवार की समृद्धि और पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं बड़ी सहजता से इस व्रत को स्वीकार करती हैं.