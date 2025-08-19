ETV Bharat / state

पंडरिया में विधायक ने तीज मिलन समारोह का आयोजन करवाया. जिसमें सैंकड़ों महिलाएं शामिल हुई.

पंडरिया तीज मिलन समारोह (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : August 19, 2025 at 10:11 AM IST

कवर्धा: 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज है. जिसे गौरी तीज भी कहा जाता है. इस त्योहार को बेटिया अपने मायके में मनाती है. इससे पहले प्रदेश में जगह तीज मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. पंडरिया में भी सोमवार को तीज मिलन मनाया गया.

तीज मिलन समारोह में विधायक और महिलाएं: पंडरिया के सामुदायिक भवन में विधायक भावना बोहरा ने तीज मिलन कार्यक्रम आयोजित किया. जिसमें पूरे विधानसभा की सैकड़ों महिलाएं तीजा मनाने पहुंची. हर उम्र की महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज-धज कर तीज मिलन में पहुंची. पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने महिलाओं के साथ लोक गीत में डांस किया. पूरा कार्यक्रम स्थल रंग-बिरंगी साड़ियों, महावर लगे हाथों और लोकगीतों की मधुर गूंज से जीवंत हो उठा.

हरतालिका तीज 2025: विधायक भावना बोहरा ने कहा "हर साल की इस साल भी तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें काफी संख्या में महिलाएं पहुंची. सभी ने नृत्य संगीत की प्रस्तुति दी. आने वाले 26 अगस्त को तीजा की त्योहार है, जिसमें महिलाएं अपने सुहाग की खुशहाली के लिए व्रत रखती है. तीज मिलन कार्यक्रम में पूरे पंडरिया की महिलाएं पहुंची. यहां महिलाओं ने काफी अच्छे से उत्सव को मनाया. इससे महिलाओं में आत्मविश्वास काफी बढ़ा है."

तीज मिलन समारोह में विधायक भावना बोहरा (ETV Bharat Chhattisgarh)
पंडरिया जिला मुख्यालय में तीज मिलन समारोह (ETV Bharat Chhattisgarh)

तीजा में महिलाओं को मायके से साड़ी मिलती है. वह सिर्फ एक साड़ी नहीं होती बल्कि अपनेपन का जो भाव रहता है उसे इस कार्यक्रम में आपस में बांटा गया- भावना बोहरा, विधायक पंडरिया

पंडरिया तीज मिलन समारोह में पहुंची सैकड़ों महिलाएं: भावना बोहरा ने ये भी कहा कि तीज नारी शक्ति, प्रकृति और परंपरा का प्रतीक है. छत्तीसगढ़ की बहनों को संस्कृति से जोड़ने और एक-दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. नृत्य और संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकल और समूह में हिस्सा लिया. क्षेत्र की आम महिलाओं ने विधायक की इस पहल को सराहा और तीज मिलन का आनंद उठाया.

Hartalika Teej 2025
तीज मिलन समारोह में पहुंची सैकड़ों महिलाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)
अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

