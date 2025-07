ETV Bharat / state

'एयर इंडिया से अंतिम यात्रा..' 7 घंटे तक फंसा रहा विमान, 35 यात्रियों ने कैंसिल कराया टिकट - PATNA AIRPORT

Published : July 8, 2025 at 8:18 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 10:01 AM IST

पटना: सोमवार को पटना से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गयी. इस कारण 7 घंटे तक पटना एयरपोर्ट पर विमान खड़ी रही. इस फ्लाइट से 155 यात्री पटना से दिल्ली सफर करने वाले थे. उड़ान में देरी होने के कारण यात्रियों ने पटना एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया. 7 घंटे तक उड़ान बाधित: जानकारी के अनुसार एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 2634 में अचानक तकनीकी खराबी आने के कारण पायलट ने विमान टेकऑफ करने से मना कर दिया था. यात्रियों ने बताया कि उन्हें बताया नहीं जा रहा था कि किन कारण से फ्लाइट विलंब है. यात्री 7 घंटे तक पटना एयरपोर्ट पर फंसे रहे. सुबह 10:40 की फ्लाइट शाम 5:55 पर पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया. पटना एयरपोर्ट यात्रियों का हंगामा (Air India) यात्रियों ने किया हंगामा: यात्रियों का बोर्डिंग पास तक बन गया था, लेकिन यात्री को फ्लाइट के पास नहीं ले जाया जा रहा था. यात्रियों को ये भी सूचना नहीं दी जा रही थी फ्लाइट कब उड़ाना भरेगी. इसको कर यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा भी किया. सीआईएसएफ के जवानों ने समझा बूझाकर यात्रियों को शांत किया.

दिल्ली से आया इंजीनियर: पटना एयरपोर्ट पर 7 घंटे तक एयर इंडिया का विमान खड़ा रहा. इसके बाद एयर इंडिया के दूसरे एयरलाइंस से दिल्ली से इंजीनियर को बुलाया गया. करीब 6 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद विमान को ठीक किया. तब तक यात्री सिक्योरिटी एरिया में बैठे रहे. लगभग शाम में 6:00 बजे 120 यात्रियों को लेकर विमान दिल्ली के लिए रवाना हुआ. 35 यात्रियों ने अपना टिकट कैंसिल करा लिया था. पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा (ETV Bharat) "बहुत परेशानी है. सुबह में ही फ्लाइट थी. कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है कि उड़ान में देरी क्यों है? कभी बाहर जाओ तो कभी अंदर आओ करा रहा है. अंत में टिकट कैंसिल करा लिया. एंयर एंडिया की यह अंतिम यात्रा है. अब दोबारा कभी इससे सफर नहीं करूंगा." -राहुल कुमार विमान में कमी: आपको बता दें कि एयर इंडिया कि ज्यादातर फ्लाइट विलंब पहुंच रही है या तो उसे रद्द कर दिए गए हैं. फिलहाल पटना एयरपोर्ट से विमान की तादाद 45 जोड़ी से घटकर 34 जोड़ी रह गई है. पीक सीजन खत्म होने के बाद विमान कंपनी ने पटना एयरपोर्ट से कई शहरों को जाने वाले विमान के फेरे को घटा दिया है. ये भी पढ़ें: पटना-दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट में चीख पुकार, लैंडिंग से पहले टला बड़ा हादसा

