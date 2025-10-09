मुजफ्फरनगर में तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम की शुरुआत; राज्यमंत्री ने किया भूमि-पूजन
राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि आने वाले समय में यह संस्थान प्रदेश की तकनीकी शिक्षा शक्ति के रूप में स्थापित होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 7:53 AM IST
मुजफ्फरनगर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर बुधवार को जनपद मुजफ्फरनगर में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक शुरुआत हुई. इसके तहत जनपद में सेंटर ऑफ इन्वेंशन, इनोवेशन, इनक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग (CIIIT) का भूमि-पूजन और शिलान्यास किया गया. इससे प्रदेश में रोजगारपरक शिक्षा को नई गति मिलेगी.
मुजफ्फरनगर के शारदेन स्कूल में इसका आयोजन किया गया. इसमें व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे. उन्होंने सेंटर ऑफ इन्वेंशन, इनोवेशन, इनक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग का भूमि-पूजन एवं शिलान्यास किया. इस कार्यक्रम में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, पुणे के विशेषज्ञ अधिकारियों ने सीआईआईआईटी परियोजना की खासियत बताई.
राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि रोजगारपरक शिक्षा के माध्यम से युवाओं को तकनीकी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. आने वाले समय में यह संस्थान उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तकनीकी शिक्षा और रोजगार शक्ति के रूप में स्थापित होगा.
टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, पुणे के विशेषज्ञ अधिकारियों ने बताया कि यह संस्थान युवाओं को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों में प्रशिक्षण देगा.
226.52 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह संस्थान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) मुजफ्फरनगर के पास 10,000 वर्गमीटर भूमि पर स्थापित हो रहा है. यह पूरा काम जिलाधिकारी की देखरेख में होगा. इसके लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है और निर्माण कार्य फरवरी 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है.
