मुजफ्फरनगर में तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम की शुरुआत; राज्यमंत्री ने किया भूमि-पूजन

मुजफ्फरनगर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर बुधवार को जनपद मुजफ्फरनगर में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक शुरुआत हुई. इसके तहत जनपद में सेंटर ऑफ इन्वेंशन, इनोवेशन, इनक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग (CIIIT) का भूमि-पूजन और शिलान्यास किया गया. इससे प्रदेश में रोजगारपरक शिक्षा को नई गति मिलेगी.

मुजफ्फरनगर के शारदेन स्कूल में इसका आयोजन किया गया. इसमें व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे. उन्होंने सेंटर ऑफ इन्वेंशन, इनोवेशन, इनक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग का भूमि-पूजन एवं शिलान्यास किया. इस कार्यक्रम में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, पुणे के विशेषज्ञ अधिकारियों ने सीआईआईआईटी परियोजना की खासियत बताई.

राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि रोजगारपरक शिक्षा के माध्यम से युवाओं को तकनीकी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. आने वाले समय में यह संस्थान उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तकनीकी शिक्षा और रोजगार शक्ति के रूप में स्थापित होगा.