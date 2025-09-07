ETV Bharat / state

भिवानी में बाढ़ प्रभावित पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए टीमें गठित, पशुपालकों के लिए एडवाइजरी जारी

बाढ़ प्रभावित इलाके में पशुओं का इलाज ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 7, 2025 at 3:05 PM IST 2 Min Read