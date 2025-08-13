ETV Bharat / state

पौधरोपण का सर्वे करने गई टीम से मारपीट के आरोप में FIR, वनकर्मियों के खिलाफ उगाही की शिकायत

सिविल लाइन थाना में रेंजर ने शिकायत कर कहा है कि पौधारोपण के लिए चिन्हित भूमि को ग्रामीण अपना बता रहा है.

पौधरोपण का सर्वे करने गई टीम से मारपीट
Published : August 13, 2025 at 8:55 PM IST

कोरबा: मानसून में पौधारोपण के लिए जमीन का सर्वे करने गई वन विभाग की टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. सिविल लाइन थाना में वन विभाग के रेंजर ने पुलिस से शिकायत कर कहा है कि पौधारोपण के लिए चिन्हित भूमि को ग्रामीण अपना बता रहा है. आरोप है कि सर्वे के दौरान वनकर्मियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया. जिस ग्रामीण पर वन विभाग ने मारपीट का आरोप लगाया है. उसने भी एक लिखित शिकायत पुलिस को दी है. जिसमें उसने वन विभाग द्वारा सर्वे की जा रही जमीन को अपने मालिकाना हक का बताया है. ग्रामीण ने बताया कि जमीन उसके पूर्वजों की है. लेकिन वन विभाग द्वारा यहां जबरन वृक्षारोपण किया जा रहा है. डिप्टी डेंजर ने 2 लाख रुपए की उगाही भी की है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में रेंजर की ओर से की गई शिकायत पर ग्रामीण के मारपीट, गाली गलौच और सरकारी काम में बाधा का एफआईआर दर्ज कर लिया है.

सर्वे करने की गई टीम से मारपीट: दरअसल यह पूरा मामला वन परिक्षेत्र कोरबा के अंतर्गत आने वा गांव आछीमार का है. इस मामले में रेंजर मृत्युंजय शर्मा सिविल लाइन थाना शिकायत करने पहुंचे थे. शिकायत में बताया कि वन विभाग की टीम जिसमें डिप्टी रेंजर प्रमोद निर्गुण और वनरक्षक उर्मिला मार्को शामिल थी. यह दोनों गांव में वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित जमीन का सर्वे करने गए थे. इस दौरान स्थानीय ग्रामीण फोटूलाल ने अभद्रता करते हुए वन विभाग की टीम से मारपीट की. जिसमें डिप्टी रेंजर निर्गुण को चोट भी आई है और वनरक्षक उर्मिला मार्को को दौड़ाया गया है. ग्रामीण अक्सर इस जमीन को लेकर विवाद करता है. जबकि हमारे रिकॉर्ड में वह जमीन वन विभाग की जमीन के तौर पर दर्ज है. इसलिए ही हम वहां वृक्षारोपण का सर्व करने गए थे. लेकिन ग्रामीण ने वनकर्मियों से मारपीट की है. रेंजर मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि हमने शिकायत कर पुलिस को यथास्थिति से अवगत कराया है. हम चाहते हैं कि ग्रामीण पर ठोस कार्रवाई की जाए. यदि इस तरह से फील्ड में हमारे साथ मारपीट की जाएगी. तो हम जंगल में काम कैसे काम करेंगे.

ग्रामीण ने अपनी पुश्तैनी जमीन: ग्रामीण फोटूलाल ने भी सिविल लाइन थाना में एक शिकायती पत्र सौंपा है. जिसमें उसने बताया है कि ''5 एकड़ जमीन मेरे पूर्वजों ने 1946 में खरीदी थी. वन विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत कर रिकॉर्ड से मेरा नाम विलोपित कर दिया. लेकिन मेरे पास जमीन के सारे दस्तावेज मौजूद हैं. जिसका बी 1, नक्शा, खसरा सभी हमारे पास है. वनकर्मी बार-बार इस जमीन को अपनी जमीन बताते हैं. चुंकि गांव आछीमार एक मसाहती ग्राम है. जिसका फायदा उठाकर वनकर्मी जमीन को इधर से उधर करने का प्रयास करते हैं. डिप्टी रेंजर निर्गुण ने मुझे परेशान कर दो लाख रुपए की उगाही भी की है. जिसमें वनरक्षक भी शामिल है. 13 अगस्त के सुबह 11:00 बजे निर्गुण और उर्मिला मार्को जमीन का सर्वे करने आए थे. वह शराब के नशे में भी थे. इसी दौरान मेरे साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई है''. फोटूलाल ने पुलिस कार्रवाई की मांग की है.

ग्रामीण पर दर्ज किया गया अपराध: इस मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी टीआई प्रमोद डनसेना ने बताया कि ''वन विभाग की ओर से रेंजर की शिकायत पर ग्रामीण फोटूलाल पर अपराध दर्ज कर लिया गया है. मारपीट, गाली गलौज और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराएं लगाई गई हैं. ग्रामीण ने वन कर्मियों के खिलाफ किस तरह की शिकायत की है. उसकी जानकारी फिलहाल मुझे नहीं है, शिकायत का आवेदन मुझ तक नहीं पहुंचा है''.

