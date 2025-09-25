ETV Bharat / state

मसूरी झड़ीपानी के ट्रीटमेंट की कार्रवाई तेज, भू वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम ने किया निरीक्षण, 48 घंटे में सौंपेगी रिपोर्ट

एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने बताया कि ट्रैक रूट और झड़ीपानी टोल क्षेत्र में भू-धंसाव की पुष्टि हुई है. इसके बाद एक संयुक्त टीम द्वारा पूरे क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण शुरू किया गया है. जहां टीम के लिए पहुंचना संभव नहीं था, वहां ड्रोन के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण किया गया है.

झड़ीपानी मसूरी के लोकप्रिय ट्रैकिंग रूट्स में से एक है और यह क्षेत्र पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय निवासियों के लिए भी एक आवश्यक संपर्क मार्ग है. हाल ही की बारिश के कारण यहां की मिट्टी में अत्यधिक नमी आ गई है, जिससे जमीन में दरारें पड़ रही हैं और कई स्थानों पर भू-धंसाव के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं.

मसूरी: झड़ीपानी क्षेत्र में जमीन के लगातार धंसने की घटनाओं ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ जिला प्रशासन को भी चिंता में डाल दिया है. 15 सितंबर को हुई भारी वर्षा के बाद, इस क्षेत्र में भू-धंसाव की गति तेज हो गई है, जिससे न केवल ट्रैक रूट बल्कि आसपास की बस्तियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. डीएम देहरादून के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें भू-वैज्ञानिक, लोक निर्माण विभाग पर्यटन विभाग, नगर पालिका और अन्य तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं. जिनके द्वारा झड़ीपानी टोल और ट्रैक रूट का बारीकी से निरीक्षण किया.

एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने बताया कि टीम आने वाले 48 घंटों में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी. जिसके आधार पर उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. एसडीएम ने स्पष्ट किया गया है कि झड़ीपानी क्षेत्र में किसी भी बड़े हादसे को रोकने के लिए जल्द ही ट्रीटमेंट कार्य शुरू किया जाएगा. इसमें मिट्टी की स्थिरता बढ़ाने, पानी के बहाव को नियंत्रित करने और खतरनाक क्षेत्रों में चेतावनी चिन्ह लगाने जैसे कदम शामिल होंगे. राज्य सरकार और जिला प्रशासन की मंशा है कि न केवल मौजूदा खतरे को दूर किया जाए, बल्कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी समाधान तैयार किया जाए.

जिला पर्यटन अधिकारी विजेंद्र पांडे ने बताया कि झड़ीपानी ट्रैक रूट पर भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिरने से रास्ता बाधित हो गया है. लेकिन अब उनकी टीम ट्रैक रूट का निरीक्षण कर चुकी है और जल्द ही सफाई और मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इस ट्रैक को फिर से पर्यटकों के लिए सुरक्षित और आकर्षक बनाया जाए, जिससे स्थानीय पर्यटन और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिले.

झड़ीपानी में रहने वाले स्थानीय निवासी प्रदीप भंडारी और मुकुल थपलियाल ने प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना की. उन्होंने कहा, अब हमें उम्मीद है कि हमारी जमीन और घर सुरक्षित रहेंगे. वर्षों से हम इस समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन अब प्रशासनिक सक्रियता से राहत की किरण नजर आ रही है.

भू-वैज्ञानिकों के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्रों में जल निकासी की कमी, पेड़-पौधों की अंधाधुंध कटाई और लगातार हो रही बारिश जमीन धंसने के बड़े कारण बनते हैं. झड़ीपानी जैसे ट्रैकिंग इलाकों में अगर समय रहते भूगर्भीय अध्ययन और ट्रीटमेंट न हो, तो यह पर्यावरणीय और मानवीय संकट का रूप ले सकता है. संयुक्त टीम के सर्वेक्षण में यह भी देखा जा रहा है कि भविष्य में किस प्रकार की स्थायी इंजीनियरिंग संरचनाएं बनाई जा सकती हैं ताकि ट्रैक रूट और रिहायशी क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

