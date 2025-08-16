ETV Bharat / state

अब सामने आएगी धराली आपदा की हकीकत, विशेषज्ञों की कमेटी कर रही अध्ययन, तैयार हो रही रिपोर्ट - UTTARKASHI DHARALI DISASTER

उत्तराखंड से विशेषज्ञों की टीम धराली आपदा के कारणों का अध्ययन कर रही है.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
विशेषज्ञों की कमेटी कर रही धराली आपदा का अध्ययन (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 16, 2025 at 8:26 PM IST

देहरादून: उत्तरकाशी के धराली में खीर गंगा से आया मलबा कई जिंदगियों को खत्म कर गया. वैसे तो तमाम विशेषज्ञों ने आपदा के संभावित कारणों को तर्कों के जरिए बताने की कोशिश की है. लेकिन अब कयासों से हटकर धराली आपदा की हकीकत सबके सामने आने जा रही है. दरअसल, विभिन्न संस्थाओं के एक्सपर्ट इन दिनों धराली में प्राकृतिक आपदा की वजह जानने में जुटे हुए हैं. जिसपर जल्द रिपोर्ट तैयार होने की उम्मीद है.

धराली में पहाड़ों के बीच से आई मुसीबत को सभी ने तस्वीरों में देखा. लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये राज अब भी सही रूप में खुल नहीं पाया है. हालांकि, अलग-अलग विशेषज्ञ इसके पीछे अलग-अलग कारणों को बता रहे हैं. शुरुआती दिनों में इसे उच्च पर्वतीय क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने के रूप में देखा गया. फिर ऊपर बनी झील के टूटने के कारण घटना होने की बात कही गई. जबकि कुछ ने कहा कि ऊपरी क्षेत्र में तेज बारिश के बाद ग्लेशियर का मलबा बहने के कारण यह घटना हुई. ऐसे में अब इन तमाम कयासों और संभावनाओं से हटकर धराली आपदा की हकीकत सबके सामने आने जा रही है.

विशेषज्ञों की कमेटी कर रही धराली आपदा का अध्ययन (VIDEO- ETV Bharat)

तमाम संस्थाओं के विशेषज्ञों की कमेटी: उत्तराखंड सरकार ने आपदा की हकीकत को जानने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, उत्तराखंड भूस्खलन शमन एवं प्रबंधन केंद्र और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर धराली आपदा को लेकर अध्ययन करने का काम सौंपा है. खास बात यह है कि विशेषज्ञों की यह टीम इन दिनों धराली में ही है और खीर गंगा की धारा के साथ उच्च क्षेत्र में मौजूद स्थितियों का अध्ययन करने में जुटी हुई है. माना जा रहा है कि जल्द ही यह टीम धराली से वापस आकर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देगी.

टीम कर रही आपदा के कारणों को जानने की कोशिश: उत्तराखंड सरकार को भी विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतजार है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में ऐसी आपदाओं को लेकर जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे. इसमें निर्माण कार्यों से जुड़े निर्णय और झीलों की मॉनिटरिंग जैसे कामों पर भी और गहनता से काम हो सकेगा. फिलहाल विशेषज्ञों की यह टीम जल्द ही अध्ययन के बाद देहरादून पहुंचने जा रही है. ये टीम न केवल धराली में पहुंचे मलबे का अध्ययन करेगी, बल्कि ड्रोन और दूसरे उपकरणों के माध्यम से उच्च पर्वतीय क्षेत्र तक भी पहुंच बनाकर इस आपदा के कारण को जानने की कोशिश करेगी.

हर्षिल झील से कम किया जा रहा पानी: उधर दूसरी तरफ हर्षिल में बनी झील के लिए भी सरकार के स्तर पर प्रयास किया जा रहे हैं. यह झील करीब चार किलोमीटर लंबी है और करीब 10 से 15 फीट गहरी भी हो चुकी है. इतना पानी जमा होने के कारण इसे अचानक खोलना खतरनाक हो सकता है. इसलिए तमाम मशीनों और विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर इस पानी को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं. माना जा रहा है कि भागीरथी के पुराने स्वरूप के छोटा होने के कारण झील का निर्माण हुआ है और अब इस मलबे को धीरे-धीरे हटाने की कोशिश की जाएगी. ताकि आगे हर्षिल और दूसरे इलाकों को नुकसान ना हो.

