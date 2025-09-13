ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ की दो ग्लेशियर झीलों के अध्ययन के लिए टीम गठित, 20 सितंबर को होगी रवाना

देहरादून: उत्तराखंड राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद 968 ग्लेशियरों में करीब 1200 ग्लेशियर लेक मौजूद हैं. जिसमें से 5 ग्लेशियर झीलों को अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है. जिसमें से चमोली जिले में मौजूद वसुधारा ग्लेशियर झील का आपदा प्रबंधन विभाग अध्ययन करवा चुका है. ऐसे में पिथौरागढ़ जिले में मौजूद चार अतिसंवेदनशील ग्लेशियर झीलों में दो ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने टीम गठित कर दी है. ये टीम 20 सितंबर को दो ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए रवाना होगी. ताकि इन झीलों की असल स्थिति का पता लगाया जा सके.

दरअसल, साल 2024 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) ने देश भर में मौजूद ग्लेशियर झीलों का अध्ययन कर रिपोर्ट जारी की थी. रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड में मौजूद करीब 1200 ग्लेशियर झीलों में से 13 ग्लेशियर झीलों को संवेदनशील और अति संवेदनशील के श्रेणी में रखा था. साथ ही समय-समय पर इसकी निगरानी के निर्देश भी दिए थे. इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए पांच ग्लेशियर लेकों की निगरानी का निर्णय लिया. साथ ही साल 2024 में विशेषज्ञों की टीम गठित कर चमोली जिले में स्थित वसुधारा ग्लेशियर झील का अध्ययन करवाया था. ऐसे में अब आपदा प्रबंधन विभाग पिथौरागढ़ जिले में मौजूद चार अतिसंवेदनशील ग्लेशियर झील में से दो ग्लेशियर झील का अध्ययन करने जा रहा है.

पिथौरागढ़ की दो ग्लेशियर झीलों के अध्ययन के लिए टीम गठित (VIDEO- ETV Bharat)

इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने विशेषज्ञों की टीम भी गठित कर दी है और ये टीम 20 सितंबर को दो अतिसंवेदनशील ग्लेशियर झील की निगरानी के लिए रवाना हो जाएगी. दरअसल, आपदा प्रबंधन विभाग ने सितंबर या अक्टूबर महीने में टीम को भेजने का निर्णय लिया था. जिसकी मुख्य वजह यही थी कि सितंबर महीने में बारिश का सिलसिला भी कम हो जाता है और इस दौरान ग्लेशियर झीलों में पानी की मात्रा भी अधिक होती है. लिहाजा, इस दौरान ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करना काफी महत्वपूर्ण होता है. यही वजह है कि सितंबर महीने में ही विशेषज्ञों की टीम को भेजने का निर्णय लिया गया है.