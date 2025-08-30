जयपुर : 1 सितम्बर अब सिर्फ़ कैलेंडर की तारीख़ नहीं रहेगी, बल्कि शिक्षा और शिक्षकों की आवाज़ बनने जा रही है. राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) ने घोषणा की है कि सोमवार 1 सितम्बर 2025 को पूरे प्रदेश के विद्यालयों में 'हमारा विद्यालय - हमारा स्वाभिमान और शिक्षा का अधिकार दिवस' मनाया जाएगा. इस दिन शिक्षक प्रार्थना सभा से लेकर कक्षा तक, हर जगह शिक्षा की मौजूदा चुनौतियों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लागू होने के बाद बनी स्थिति पर भी मंथन करेंगे.

राजस्थान के स्कूलों में 1 सितम्बर को घंटी सिर्फ़ पढ़ाई के लिए नहीं बजेगी, बल्कि शिक्षा बचाने का बिगुल भी बजेगा. 'हमारा विद्यालय - हमारा स्वाभिमान और शिक्षा का अधिकार दिवस' के नाम से होने वाले इस विशेष दिवस पर हर विद्यालय में शिक्षक-विद्यार्थी और अभिभावक मिलकर शिक्षा की मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा करेंगे और सार्वजनिक शिक्षा को बचाने का संकल्प लेंगे.

इस संबंध में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लागू होने के बाद कई गंभीर परिणाम सामने आए हैं, जिन पर समाज का ध्यान खींचना आवश्यक है. वर्तमान में प्रदेश के 30% शिक्षक पद रिक्त हैं. 80% विद्यालयों में सहायक कर्मचारी नहीं हैं और किसी भी स्कूल में स्थाई सफ़ाईकर्मी नियुक्त नहीं है. लगभग 86 हजार कक्षाएं जर्जर हालत में हैं. 70% सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अनिवार्य हिन्दी और अंग्रेज़ी व्याख्याताओं के पद स्वीकृत ही नहीं हुए और तो और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पदों की स्वीकृति तक टल रही है.

शिक्षक भी परेशान : उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रांसफ़र सूची राजनीति और भ्रष्टाचार से प्रभावित होती है. वर्षों से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे अध्यापक हताश हैं, जबकि स्थाई स्थानांतरण नीति लागू करने की सरकार की कोई इच्छा नहीं दिखती. पदोन्नतियां वर्षों से लंबित हैं और गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ शिक्षकों की गरिमा पर चोट कर रहा है. यही नहीं पेंशन और सामाजिक सुरक्षा भी संकट में है.

शिक्षा पर भी संकट : राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) नई शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा नीति के तहत बड़ी संख्या में विद्यालयों को मर्ज (बंद) किया जा रहा है और नई नियुक्तियां ठेकाप्रथा या अस्थायी आधार पर की जा रही हैं. प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष किए जाने से नामांकन घट गया है. इससे बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर सीधा असर पड़ रहा है. ऐसे में संगठन ने शिक्षकों से आह्वान किया है कि 1 सितम्बर को विद्यालयों में जागरूकता परिचर्चा आयोजित करें और विद्यालयों को बचाने का, सार्वजनिक शिक्षा की रक्षा करने का, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के हितों की रक्षा करने का संकल्प लें.