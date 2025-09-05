शिक्षक को राज्य से सम्मान, लेकिन जिले से मिला अपमान, परेशान होकर अलंकरण लौटाने का ऐलान

ETV Bharat / state

बालोद : शिक्षक दिवस पर जहां देशभर में गुरुजनों का सम्मान किया जा रहा था, वहीं बालोद जिले के शिक्षक ने प्रशासनिक पीड़ा के कारण पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया. शिक्षक ने प्रशासनिक अनदेखी और मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका अपमान किया गया है . राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित व्याख्याता (एलबी) रघुनंदन गंगबोईर ने शासन को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो वे अपने राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण शिक्षा श्री और राज्य शिक्षक पुरस्कार शासन को लौटाने पर विवश होंगे.





प्रशासन पर गंभीर आरोप : गंगबोईर ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम 1961 की धारा 12(क) की अनदेखी करते हुए उन्हें कनिष्ठ घोषित कर ‘अतिशेष’ सूची में डाल दिया.इसके साथ ही उनकी पत्नी अंग्रेजी विषय की शिक्षिका पुष्पा गंगबोईर को भी लगातार प्रशासनिक अनियमितताओं का शिकार होना पड़ा. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी अपूर्ण और गलत दी गई, जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई.