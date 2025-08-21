ETV Bharat / state

बलरामपुर में टीचर का टॉर्चर, छात्रा को डंडे से पीटा, पुलिस ने किया गिरफ्तार - TEACHERS TORTURE IN BALRAMPUR

बलरामपुर में एक शिक्षक की पिटाई से मासूम बीमार है. 27 दिन बाद शिक्षा विभाग की रिपोर्ट आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है.

Head teacher arrested in Balrampur
बलरामपुर में प्रधान पाठक गिरफ्तार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 21, 2025 at 6:18 PM IST

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग लगातार सवालों के घेरे में है. स्कूलों में लापरवाही और शिक्षकों के हिंसक रवैए की खबरें लगातार आती रहती है. ताजा मामला बलरामपुर के शंकरगढ़ सरकारी स्कूल का है. यहां एक सात साल की मासूम छात्रा को शिक्षक ने इस कदर पीटा की वह बुरी तरह बीमार हो गई और अस्पताल में भर्ती है. इस केस में जब लगातार शिक्षा विभाग पर सवाल उठे तो आरोपी शिक्षक जो प्रधान पाठक के पोस्ट पर कार्यरत है. उसके खिलाफ 27 दिन बाद शिक्षा विभाग ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपा. अब जाकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई हुई है.

25 जुलाई की घटना: यह पूरी घटना बलरामपुर के शंकरगढ़ विकासखंड की है. यहां के कंजिया गांव के शासकीय स्कूल में प्रधान पाठक 25 जुलाई को क्लास ले रहे थे. प्रधान पाठक हीरालेओस टोप्पो ने इस दौरान क्लास दूसरी के छात्रा की डंडे से पिटाई कर दी. उसे बुरी तरह पीटा. जिसकी वजह से उसके जांघ की हड्डी में गंभीर चोट लगी. इस घटना में गंभीर रूप से घायल छात्रा का बीते तीन सप्ताह से अंबिकापुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

अस्पताल में छात्रा का इलाज (ETV BHARAT)

शंकरगढ़ बीईओ ने दर्ज कराई शिकायत: करीब 27 दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बाद इस घटना पर शिक्षा विभाग की नींद टूटी. शंकरगढ़ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी जय गोविंद तिवारी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. उसके बाद आरोपी टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

कई धाराओं में आरोपी टीचर पर हो रही कार्रवाई: पुलिस ने आरोपी प्रधान पाठक को बीएनएस( भारतीय न्याय संहिता) की धारा 115(2) के तहत गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 और 82 के तहत पर भी केस दर्ज हुआ है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को कोर्ट में पेश किया है. अदालत के फैसले के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

