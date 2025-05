ETV Bharat / state

युक्तियुक्तकरण के विरोध में शिक्षक, 28 मई को मंत्रालय घेराव, सीएम साय बोले,'कई स्कूलों में छात्रों से ज्यादा शिक्षक' - RATIONALISATION CHHATTISGARH

शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण पर सीएम साय ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षक संगठन ने विरोध दर्ज कराया है. 28 मई को मंत्रालय घेराव ऐलान किया गया है. इस बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस युक्तियुक्तकरण को शिक्षा और बच्चों के हित में बताया है. "युक्तियुक्तकरण से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार": मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा की युक्तियुक्तकरण बच्चों के हित में है. आज पूरे प्रदेश में अनबैलेंस है. हमारे 300 स्कूल शिक्षक विहीन हैं. 5000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं और कई स्कूल ऐसे हैं, जहां पर बच्चों से ज्यादा शिक्षक हैं. इस असमानता को समान करने के लिए युक्तियुक्तकरण है. इससे शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा. शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण पर सीएम साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

