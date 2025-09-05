ETV Bharat / state

शिक्षक दिवस पर राज्य के 128 शिक्षक सम्मानित, दो शिक्षकों को मिला विशेष सम्मान

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से शिक्षक दिवस पर कुल 128 शिक्षकों को सम्मानित किया गया.

Teachers Honored In Ranchi
सम्मानित होने वाले शिक्षकों की ग्रुप फोटो. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2025 at 5:48 PM IST

4 Min Read

रांचीः शिक्षक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राजधानी रांची में राज्यस्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) के सभागार में आयोजित इस समारोह में राज्य के विभिन्न जिलों से आए कुल 128 शिक्षकों को सम्मानित किया गया. समारोह में मुख्य रूप से उन शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने राज्य सरकार की ओर से संचालित सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (CCPD) के अंतर्गत उल्लेखनीय योगदान दिया है.

इस मौके पर शिक्षकों को शॉल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य न सिर्फ शिक्षकों को सम्मान देना था, बल्कि उन्हें प्रेरित करना भी था ताकि वे शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें. इस मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सम्मानित शिक्षक राज्य के लिए आदर्श हैं, जिनके कार्यों से अन्य शिक्षकों को प्रेरणा मिलेगी.

शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करते अधिकारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दो शिक्षकों को विशेष सम्मान

कार्यक्रम की सबसे खास और उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि इस मंच से दो शिक्षकों को विशेष सम्मान प्रदान किया गया. ये दोनों शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए अनुशंसित किए गए हैं. इनमें रामगढ़ जिले के सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता और चतरा जिले के मनोज कुमार चौबे शामिल हैं. इन्हें समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया गया. दोनों शिक्षकों को 25 हजार रुपये की सम्मान राशि, शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया. समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शिक्षकों का अभिनंदन किया. इस दौरान मंच पर उत्साह का माहौल देखने को मिला.

सम्मानित होने वाले शिक्षकों का संदेश

अपने संबोधन में शिक्षक सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए गर्व का क्षण है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि उनके विद्यालय, छात्रों और पूरे शिक्षा समुदाय की मेहनत का नतीजा है. सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि शिक्षक के रूप में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और वे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे.

वहीं चतरा के शिक्षक मनोज कुमार चौबे ने कहा कि यह सम्मान उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा. उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों में मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करनी चाहिए.

शिक्षक समाज के रीढ़ः शिक्षा निदेशक

समारोह में उपस्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि शिक्षक समाज के रीढ़ होते हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षक ही बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं और इसलिए उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों में रचनात्मकता और सकारात्मक सोच को विकसित करें.

Teachers Honored In Ranchi
चेक और प्रशस्ति पत्र के साथ शिक्षक. (फोटो-ईटीवी भारत)

शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह ने यह संदेश दिया कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सतत प्रयासरत है और इसमें शिक्षकों की भूमिका सबसे अहम है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से बताया गया कि आने वाले समय में इस तरह के और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि राज्य के सभी जिलों में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया जा सके.

समारोह के अंत में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सभी सम्मानित शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि शिक्षा सुधार की इस यात्रा में हर शिक्षक की भूमिका अहम है.

TAGGED:

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

