शिक्षक दिवस पर राज्य के 128 शिक्षक सम्मानित, दो शिक्षकों को मिला विशेष सम्मान

ETV Bharat / state

रांचीः शिक्षक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राजधानी रांची में राज्यस्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) के सभागार में आयोजित इस समारोह में राज्य के विभिन्न जिलों से आए कुल 128 शिक्षकों को सम्मानित किया गया. समारोह में मुख्य रूप से उन शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने राज्य सरकार की ओर से संचालित सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (CCPD) के अंतर्गत उल्लेखनीय योगदान दिया है.

इस मौके पर शिक्षकों को शॉल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य न सिर्फ शिक्षकों को सम्मान देना था, बल्कि उन्हें प्रेरित करना भी था ताकि वे शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें. इस मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सम्मानित शिक्षक राज्य के लिए आदर्श हैं, जिनके कार्यों से अन्य शिक्षकों को प्रेरणा मिलेगी.

शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करते अधिकारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दो शिक्षकों को विशेष सम्मान

कार्यक्रम की सबसे खास और उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि इस मंच से दो शिक्षकों को विशेष सम्मान प्रदान किया गया. ये दोनों शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए अनुशंसित किए गए हैं. इनमें रामगढ़ जिले के सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता और चतरा जिले के मनोज कुमार चौबे शामिल हैं. इन्हें समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया गया. दोनों शिक्षकों को 25 हजार रुपये की सम्मान राशि, शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया. समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शिक्षकों का अभिनंदन किया. इस दौरान मंच पर उत्साह का माहौल देखने को मिला.

सम्मानित होने वाले शिक्षकों का संदेश

अपने संबोधन में शिक्षक सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए गर्व का क्षण है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि उनके विद्यालय, छात्रों और पूरे शिक्षा समुदाय की मेहनत का नतीजा है. सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि शिक्षक के रूप में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और वे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे.

वहीं चतरा के शिक्षक मनोज कुमार चौबे ने कहा कि यह सम्मान उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा. उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों में मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करनी चाहिए.