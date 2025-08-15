ETV Bharat / state

बाढ़ में डूबे स्कूल में नाव पर चढ़कर शिक्षकों ने किया झंडोत्तोलन, महादलित टोले में मुख्यमंत्री के सामने फहराया तिरंगा - INDEPENDENCE DAY 2025

खगड़िया में बाढ़ग्रस्त स्कूलों में नाव से पहुंचकर शिक्षकों ने झंडा फहराया, तो वहीं महादलित टोला में मुख्यमंत्री नीतीश के सामने झंडोत्तोलन किया गया-

Etv Bharat
नाव पर स्कूल में शिक्षकों ने किया झंडोत्तोलन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 15, 2025 at 6:36 PM IST

3 Min Read

खगड़िया/पटना : बिहार के खगड़िया इन दिनों पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है. चारों तरफ पानी फैला हुआ है. कई स्कूल 20 अगस्त तक बंद हैं. लेकिन 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस का जश्न थम नहीं पाया. बाढ़ प्रभावित इलाकों के विद्यालयों में भी झंडोत्तोलन का नजारा देखने लायक था.

नाव पर पहुंचे शिक्षक और फहराया तिरंगा : नयागांव गोढ़ियासी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चारों ओर पानी होने के कारण शिक्षकों ने नाव का इंतजाम किया. चार-पांच शिक्षक नाव पर सवार होकर स्कूल पहुंचे और तिरंगा फहराया. मध्य विद्यालय विष्णुपुर और उत्तर माध्यमिक विद्यालय माधवपुर में भी शिक्षकों ने पानी में उतरकर तिरंगा फहराया और सलामी दी.

ETV Bharat
स्कूल में झंडोत्तोलन कार्यक्रम (ETV Bharat)

शिक्षकों का देशभक्ति भरा संदेश : शिक्षक संतोष कुमार ने कहा- ''हमारे जवान सीमा पर शहादत के लिए तैयार रहते हैं. तो हम देश पर गर्व जताने के लिए पानी में उतरकर झंडा क्यों नहीं फहरा सकते. हमने शान से राष्ट्रगान गाया और तिरंगे को सलामी दी.''

ETV Bharat
बाढ़ग्रस्त स्कूलों में आजादी का जश्न (ETV Bharat)

महादलित टोला में झंडोत्तोलन कार्यक्रम : पटना जिले के पुनपुन प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत स्थित डिहरी महादलित टोला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की. यहां टोले के सबसे वृद्ध व्यक्ति सुखु चौधरी ने उनके सामने तिरंगा फहराया.

नाव पर चढ़कर शिक्षकों ने किया झंडोत्तोलन
झंडोत्तोलन पर किनारे खड़े छात्र (ETV Bharat)

2011 से चली आ रही परंपरा : मुख्यमंत्री ने कहा कि 2011 से महादलित टोलों में स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन की परंपरा शुरू हुई है. और 2012 से गणतंत्र दिवस पर भी यह जारी है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं की स्वीकृति दी. जिनमें सामुदायिक भवन 29 लाख. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 55 लाख. विद्यालय भवन 35 लाख. और सड़क निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं.

''मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके बीच आने का मौका मिला है. विकास के अनेकों काम कराये गए हैं. आपलोगों की जो भी मांगें थी उसे पूरा कराने के लिए हमलोगों ने तय किया है. यहां 29 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर लिया गया है. हमारी कामना है कि समाज में आपसी सद्भाव और भाईचारा कायम रहे, बिहार प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर हो. बिहार को विकसित बनाने में आप सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

लाभुकों को मिला योजना का लाभ : इस मौके पर उन्होंने जीविका समूहों को 1.50 करोड़ रुपये की सहायता राशि. लाभुकों को चश्मा, आयुष्मान कार्ड और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कामना है कि समाज में भाईचारा कायम रहे और बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो.

''प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर महादलित टोले में जाकर झंडा तोलन करते हैं, ताकि महादलित का उत्थान हो वह समाज के मुख्य धारा में आए. हमने डेहरी पहुंचकर पांच योजनाओं की स्वीकृति दी है. कामना करते हैं कि सब मिल जुलकर रहिए, खुश रहिए.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार

ये भी पढ़ें-

खगड़िया/पटना : बिहार के खगड़िया इन दिनों पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है. चारों तरफ पानी फैला हुआ है. कई स्कूल 20 अगस्त तक बंद हैं. लेकिन 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस का जश्न थम नहीं पाया. बाढ़ प्रभावित इलाकों के विद्यालयों में भी झंडोत्तोलन का नजारा देखने लायक था.

नाव पर पहुंचे शिक्षक और फहराया तिरंगा : नयागांव गोढ़ियासी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चारों ओर पानी होने के कारण शिक्षकों ने नाव का इंतजाम किया. चार-पांच शिक्षक नाव पर सवार होकर स्कूल पहुंचे और तिरंगा फहराया. मध्य विद्यालय विष्णुपुर और उत्तर माध्यमिक विद्यालय माधवपुर में भी शिक्षकों ने पानी में उतरकर तिरंगा फहराया और सलामी दी.

ETV Bharat
स्कूल में झंडोत्तोलन कार्यक्रम (ETV Bharat)

शिक्षकों का देशभक्ति भरा संदेश : शिक्षक संतोष कुमार ने कहा- ''हमारे जवान सीमा पर शहादत के लिए तैयार रहते हैं. तो हम देश पर गर्व जताने के लिए पानी में उतरकर झंडा क्यों नहीं फहरा सकते. हमने शान से राष्ट्रगान गाया और तिरंगे को सलामी दी.''

ETV Bharat
बाढ़ग्रस्त स्कूलों में आजादी का जश्न (ETV Bharat)

महादलित टोला में झंडोत्तोलन कार्यक्रम : पटना जिले के पुनपुन प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत स्थित डिहरी महादलित टोला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की. यहां टोले के सबसे वृद्ध व्यक्ति सुखु चौधरी ने उनके सामने तिरंगा फहराया.

नाव पर चढ़कर शिक्षकों ने किया झंडोत्तोलन
झंडोत्तोलन पर किनारे खड़े छात्र (ETV Bharat)

2011 से चली आ रही परंपरा : मुख्यमंत्री ने कहा कि 2011 से महादलित टोलों में स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन की परंपरा शुरू हुई है. और 2012 से गणतंत्र दिवस पर भी यह जारी है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं की स्वीकृति दी. जिनमें सामुदायिक भवन 29 लाख. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 55 लाख. विद्यालय भवन 35 लाख. और सड़क निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं.

''मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके बीच आने का मौका मिला है. विकास के अनेकों काम कराये गए हैं. आपलोगों की जो भी मांगें थी उसे पूरा कराने के लिए हमलोगों ने तय किया है. यहां 29 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर लिया गया है. हमारी कामना है कि समाज में आपसी सद्भाव और भाईचारा कायम रहे, बिहार प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर हो. बिहार को विकसित बनाने में आप सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

लाभुकों को मिला योजना का लाभ : इस मौके पर उन्होंने जीविका समूहों को 1.50 करोड़ रुपये की सहायता राशि. लाभुकों को चश्मा, आयुष्मान कार्ड और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कामना है कि समाज में भाईचारा कायम रहे और बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो.

''प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर महादलित टोले में जाकर झंडा तोलन करते हैं, ताकि महादलित का उत्थान हो वह समाज के मुख्य धारा में आए. हमने डेहरी पहुंचकर पांच योजनाओं की स्वीकृति दी है. कामना करते हैं कि सब मिल जुलकर रहिए, खुश रहिए.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHADALIT TOLA 15 AUGUSTHOIST FLAG BY BOAT IN KHAGARIAनाव से पहुंचकर झंडोत्तोलनमहादलित टोलों में स्वतंत्रता दिवसINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: यूं ही नहीं है आवारा कुत्तों का मामला गंभीर! इनसे प्यार करें या अपनी सुरक्षा, आंकड़ों और केस से समझिए

क्या है 'सुदर्शन चक्र मिशन', स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी ने की जिसकी घोषणा?

LS चुनाव 2024 का रिजल्ट.. 2025 के बिहार चुनाव में SIR का ड्राफ्ट लिस्ट.. अंदर की कहानी समझिए- हंगामा है क्यों बरपा..?

एक पते पर 269 मतदाता, SIR में हिंदू-मुस्लिम-क्रिश्चियन को एक घर में दिखाया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.