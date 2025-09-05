एक तरफ शिक्षकों का सम्मान तो दूसरी ओर नाराज गुरुजी ने अपनी मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया.
Published : September 5, 2025 at 5:06 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में जहां एक ओर शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह आयोजित हो रहा था. वहीं दूसरी ओर हजारों प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ रांची इकाई के आह्वान पर निकले इस जुलूस ने जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) बादल राज के आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज किया.
शिक्षकों ने नारे लगाए
अफसरशाही तानाशाही नहीं चलेगी”, “शिक्षकों का अपमान बंद करो”, “शिक्षक एकता जिंदाबाद” और “वेतन वृद्धि के लिए शपथ पत्र का आदेश वापस लो के नारे के साथ शिक्षकों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि डीएसई रांची का आदेश न केवल अव्यावहारिक है बल्कि शिक्षकों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वाला भी है.
कार्यक्रम की शुरुआत और विरोध का स्वरूप
संघ के आह्वान पर जिलाभर के शिक्षक सबसे पहले कचहरी स्थित शिक्षा परिसर पहुंचे. वहां उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया. इसके बाद सभी शिक्षक जुलूस की शक्ल में नागा बाबा खटाल के पास एकत्रित हुए और डीएसई द्वारा जारी आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध जताया.
बता दें कि जिला शिक्षा अधीक्षक ने शिक्षकों की वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी से शपथ पत्र लेने का निर्देश जारी किया था. इसी आदेश को लेकर शिक्षकों में जबरदस्त नाराजगी है. इसी के विरोध में उन्होंने शिक्षक दिवस के दिन अपना विरोध जताया और प्रदर्शन किया.
तीन हजार शिक्षकों की वेतन वृद्धि रुकी
संघ के नेताओं ने बताया कि हिंदी टिप्पण परीक्षा पास करने से शिक्षक पहले ही मुक्त हो चुके हैं. इसके बावजूद इस मुद्दे को आधार बनाकर रांची जिला के करीब तीन हजार शिक्षकों की जुलाई माह से वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दी गई है. यही नहीं, शिक्षकों को मजिस्ट्रेट कार्यालय जाकर शपथ पत्र जमा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है.
संघ का कहना है कि राज्य के अन्य 23 जिलों में जुलाई माह में ही शिक्षकों की वेतनवृद्धि दी जा चुकी है. लेकिन राजधानी रांची में शिक्षक इस अधिकार से वंचित हैं. नेताओं ने इसे अफसरशाही की मनमानी और तानाशाही करार दिया.
नेताओं के बयान
प्रदर्शन के दौरान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केशरी, मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद और जिला अध्यक्ष सलीम सहाय ने कहा कि डीएसई रांची बादल राज का आदेश शिक्षकों के साथ अन्याय है. उन्होंने कहा कि यह आदेश शिक्षकों का अपमान करता है और उनकी कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर डालता है. नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
संघ की चेतावनी
संघ के नेताओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक आदेश वापस नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस के दिन विरोध कार्यक्रम करना उनकी मजबूरी थी क्योंकि सरकार और अफसरशाही उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही.
बड़ी संख्या में शिक्षक जुटे
इस विरोध कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए. इनमें राकेश कुमार, अजय ज्ञानी, संतोष कुमार, कृष्ण शर्मा, विमलेश कुमार मिश्रा, मनोज पांडे, अरविंद कुमार, अफसरुद्दीन, गोवर्धन महतो, सतीस बड़ाइक, जुबैर आलम, सुमंत कुमार लाल, शिवनाथ टोप्पो, अमन बड़ा, कंचन लता, मोमिता, आभा कुमार, रेणु कुमारी, संगीता टोप्पो, सोनिया आभा कुजूर, प्रिया कुमारी, संतोष तिवारी, विजय मुंडा, शमीम अंसारी, कमलेश कुमार गुप्ता, शंकर उरांव समेत बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शिक्षक शामिल रहे.
