धौराभाठा में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे मुख्य अतिथि

धौराभाठा में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

शिक्षक समाज का दर्पण: भूपेश बघेल ने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण होते हैं और शिक्षा के बिना किसी भी समाज की प्रगति संभव नहीं है. उन्होंने बताया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती पर शिक्षक दिवस पूरे देशभर में मनाया जाता है और पाटन क्षेत्र में पिछले 28 साल से लगातार शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा कायम है.

दुर्ग: जिले के ग्राम धौराभाठा में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहे. कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों लोग बड़ी संख्या में जुटे और कई शिक्षकों का सम्मान हुआ.

दुर्ग में शिक्षकों का सम्मान (ETV BHARAT)

सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई. गुरुजनों के मार्गदर्शन के कारण ही समाज में ज्ञान और संस्कार कायम हैं- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री

कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी हुए शामिल: कार्यक्रम में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा की शुरुआत की थी, जो आज भी जारी है. राकेश ठाकुर ने कहा कि, ग्राम धौराभांठा में शिक्षक दिवस के आयोजन में भूपेश बघेल की मौजूदगी गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि जब से बघेल विधायक बने हैं, तभी से गुरुजनों के सम्मान की परंपरा लगातार जारी है.

भूपेश बघेल ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पुष्पांजलि अर्पित की. इस दिन न केवल वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को बल्कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया. इस अवसर पर शिक्षक, रिटायर्ड टीचर, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए.