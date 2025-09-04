लखनऊ: यूपी सरकार ने एक तरफ पौधरोपण महाभियान-2025 के अंतर्गत एक दिन में 36.21 करोड़ से अधिक पौध रोपकर नया रिकॉर्ड बनाया था. अब गुरु के सम्मान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सभी वन प्रभागों में एक पौधा गुरु के नाम का आयोजन किया जाएगा. लखनऊ के कुकरैल में वन विभाग के सेवानिवृत्त व वर्तमान अधिकारी पौधरोपण करेंगे.

एक पौधा मां के नाम की थीम पर एक पौधा गुरु के नाम: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक पौधा मां के नाम 2.0' थीम के अंतर्गत पौधरोपण महाभियान-2025 में पूरे प्रदेश में एक दिन (9 जुलाई, बुधवार) को 37 करोड़ 21 लाख 40 हजार 925 पौधों का रोपण कराया था. यह सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य अधिक रहा था.

कुकरैल में भारतीय वन सेवा के अधिकारी करेंगे पौधरोपण: लखनऊ के प्रभागीय वनाधिकारी सितांशु पांडेय ने बताया कि विशिष्ट वनों की श्रृंखला में शिक्षक दिवस पर लखनऊ के कुकरैल में पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा. यहां स्मृति वाटिका में भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त व वर्तमान अधिकारी पौधरोपण करेंगे.

अधिकारियों भेंट किए जाएंगे स्मृति चिह्न: यहां अधिकारियों को स्मृति चिह्न के रूप में पौधे भी भेंट किए जाएंगे. वहीं वाराणसी की प्रभागीय वनाधिकारी स्वाति श्रीवास्तव ने बताया कि आईआईटी (बीएचयू) में 'एक पेड़ गुरु के नाम' के तहत पौधरोपण होगा.

पौधरोपण महाभियान-2025 के मिशन निदेशक दीपक कुमार ने बताया कि गुरु के सम्मान में 5 सितंबर को प्रदेश के सभी वन प्रभागों में 'एक पौधा गुरु के नाम' लगाया जाएगा. इसे लेकर सभी वन प्रभागों में तैयारी पूरी हो गई है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी अनेक विशिष्ट वन स्थापित किए गए हैं.

ये भी पढ़ेंः LDA के 'खजाने' से निकली चांदी की कुर्सी; अंग्रेज अफसर 20 किलो के आसन पर बैठकर सुनाते थे फांसी की सजा