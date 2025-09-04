ETV Bharat / state

यूपी में 'एक पौधा मां के नाम' के बाद 'एक पौधा गुरु के नाम'; शिक्षक दिवस पर टीचरों के सम्मान में पौधरोपण - TEACHERS DAY 2025

लखनऊ के कुकरैल में वन विभाग के सेवानिवृत्त व वर्तमान अधिकारी पौधरोपण करेंगे. IIT BHU में भी होगा पौधों का रोपण.

Etv Bharat
सीएम योगी का एक पौधा गुरु के नाम अभियान. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read

लखनऊ: यूपी सरकार ने एक तरफ पौधरोपण महाभियान-2025 के अंतर्गत एक दिन में 36.21 करोड़ से अधिक पौध रोपकर नया रिकॉर्ड बनाया था. अब गुरु के सम्मान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सभी वन प्रभागों में एक पौधा गुरु के नाम का आयोजन किया जाएगा. लखनऊ के कुकरैल में वन विभाग के सेवानिवृत्त व वर्तमान अधिकारी पौधरोपण करेंगे.

एक पौधा मां के नाम की थीम पर एक पौधा गुरु के नाम: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक पौधा मां के नाम 2.0' थीम के अंतर्गत पौधरोपण महाभियान-2025 में पूरे प्रदेश में एक दिन (9 जुलाई, बुधवार) को 37 करोड़ 21 लाख 40 हजार 925 पौधों का रोपण कराया था. यह सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य अधिक रहा था.

कुकरैल में भारतीय वन सेवा के अधिकारी करेंगे पौधरोपण: लखनऊ के प्रभागीय वनाधिकारी सितांशु पांडेय ने बताया कि विशिष्ट वनों की श्रृंखला में शिक्षक दिवस पर लखनऊ के कुकरैल में पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा. यहां स्मृति वाटिका में भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त व वर्तमान अधिकारी पौधरोपण करेंगे.

अधिकारियों भेंट किए जाएंगे स्मृति चिह्न: यहां अधिकारियों को स्मृति चिह्न के रूप में पौधे भी भेंट किए जाएंगे. वहीं वाराणसी की प्रभागीय वनाधिकारी स्वाति श्रीवास्तव ने बताया कि आईआईटी (बीएचयू) में 'एक पेड़ गुरु के नाम' के तहत पौधरोपण होगा.

पौधरोपण महाभियान-2025 के मिशन निदेशक दीपक कुमार ने बताया कि गुरु के सम्मान में 5 सितंबर को प्रदेश के सभी वन प्रभागों में 'एक पौधा गुरु के नाम' लगाया जाएगा. इसे लेकर सभी वन प्रभागों में तैयारी पूरी हो गई है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी अनेक विशिष्ट वन स्थापित किए गए हैं.

ये भी पढ़ेंः LDA के 'खजाने' से निकली चांदी की कुर्सी; अंग्रेज अफसर 20 किलो के आसन पर बैठकर सुनाते थे फांसी की सजा

लखनऊ: यूपी सरकार ने एक तरफ पौधरोपण महाभियान-2025 के अंतर्गत एक दिन में 36.21 करोड़ से अधिक पौध रोपकर नया रिकॉर्ड बनाया था. अब गुरु के सम्मान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सभी वन प्रभागों में एक पौधा गुरु के नाम का आयोजन किया जाएगा. लखनऊ के कुकरैल में वन विभाग के सेवानिवृत्त व वर्तमान अधिकारी पौधरोपण करेंगे.

एक पौधा मां के नाम की थीम पर एक पौधा गुरु के नाम: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक पौधा मां के नाम 2.0' थीम के अंतर्गत पौधरोपण महाभियान-2025 में पूरे प्रदेश में एक दिन (9 जुलाई, बुधवार) को 37 करोड़ 21 लाख 40 हजार 925 पौधों का रोपण कराया था. यह सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य अधिक रहा था.

कुकरैल में भारतीय वन सेवा के अधिकारी करेंगे पौधरोपण: लखनऊ के प्रभागीय वनाधिकारी सितांशु पांडेय ने बताया कि विशिष्ट वनों की श्रृंखला में शिक्षक दिवस पर लखनऊ के कुकरैल में पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा. यहां स्मृति वाटिका में भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त व वर्तमान अधिकारी पौधरोपण करेंगे.

अधिकारियों भेंट किए जाएंगे स्मृति चिह्न: यहां अधिकारियों को स्मृति चिह्न के रूप में पौधे भी भेंट किए जाएंगे. वहीं वाराणसी की प्रभागीय वनाधिकारी स्वाति श्रीवास्तव ने बताया कि आईआईटी (बीएचयू) में 'एक पेड़ गुरु के नाम' के तहत पौधरोपण होगा.

पौधरोपण महाभियान-2025 के मिशन निदेशक दीपक कुमार ने बताया कि गुरु के सम्मान में 5 सितंबर को प्रदेश के सभी वन प्रभागों में 'एक पौधा गुरु के नाम' लगाया जाएगा. इसे लेकर सभी वन प्रभागों में तैयारी पूरी हो गई है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी अनेक विशिष्ट वन स्थापित किए गए हैं.

ये भी पढ़ेंः LDA के 'खजाने' से निकली चांदी की कुर्सी; अंग्रेज अफसर 20 किलो के आसन पर बैठकर सुनाते थे फांसी की सजा

For All Latest Updates

TAGGED:

PLANTATION CAMPAIGN-2025EK PAUDHA GURU KE NAAMEK PAUDHA MAA KE NAAMएक पौधा गुरु के नामTEACHERS DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.