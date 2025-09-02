ETV Bharat / state

संतोष सर के टूल्स से विज्ञान के कठिन नियम हुए आसान, अब मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार - TEACHERS DAY 2025

कोरबा के शिक्षक संतोष चौरसिया का टीचिंग मैथड विद्यार्थियों के लिए मददगार है. इससे उन्होंने पिछड़े जिले में शिक्षा का उजाला फैलाया है.

TEACHER DAY
कोरबा के शिक्षक संतोष कुमार चौरसिया (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 2, 2025 at 6:21 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 6:28 PM IST

9 Min Read

कोरबा: बच्चों को पढ़ना और कठिन पढ़ाई को बच्चों के लिए आसान बना देना दो अलग-अलग बातें हैं. विज्ञान जैसे जटिल विषय को भी टूल्स के माध्यम से सहज बनाकर बच्चों की अरुचि को समाप्त करने का काम वर्षों से शिक्षक संतोष कुमार चौरसिया करते आ रहे हैं. फिलहाल वह कोरबा के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय छुरी में पदस्थ हैं. जहां वह बच्चों रोचक तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाते हैं. इसके पहले संतोष मध्यप्रदेश के अलीराजपुर में पदस्थ थे. जो शिक्षा के लिहाज से भारत सबसे पिछड़ा हुआ जिला है. यहां भी उन्होंने नवाचार किया और बच्चों को विज्ञान से जोड़ा.

राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए संतोष कुमार चौरसिया का चयन: उनके इन प्रयासों को शिक्षा मंत्रालय ने भी पहचाना. त्रिस्तरीय टफ कंपटीशन के बाद देश भर के 680 जवाहर नवोदय विद्यालय में से संतोष अकेले हैं. जिन्हें इस वर्ष शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है. देश भर के कुल 45 शिक्षकों का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है.. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन शिक्षकों से दिल्ली के विज्ञान भवन में बात करेंगे.

कोरबा के शिक्षक संतोष कुमार चौरसिया की सक्सेस स्टोरी (ETV BHARAT)

"पुरस्कार के लिए चुना जाना मेरा सौभाग्य": संतोष कुमार चौरसिया अपनी उपलब्धि पर कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूं जो मेरा चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है. दिल्ली में यदि प्रधानमंत्री से बात करने का अवसर मिला. तो इसके लिए भी मैंने खास तैयारी की है.

Known for teaching innovation
नवाचार की शिक्षा के लिए मशहूर शिक्षक संतोष कुमार चौरसिया (ETV BHARAT)

मेरा प्रयास सिर्फ इतना रहा है कि विज्ञान विषय को लेकर बच्चों में जो अरुचि है. उसे समाप्त किया जाए, नवाचार के जरिये पढ़ाई को रोचक बनाया जाए. ताकि बच्चे सहजता से विज्ञान के कठिन पाठ भी आसानी से ग्रहण कर सकें- संतोष कुमार चौरसिया , कोरबा से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक

Teaching method of teacher Santosh Kumar Chaurasia
अनोखे तरीके से पढ़ाते शिक्षक संतोष कुमार चौरसिया (ETV BHARAT)

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय छुरी में खुशी की लहर : विद्यालय की प्राचार्य पीआर शंकरी ने कहा केमिस्ट्री विषय के शिक्षक संतोष की उपलब्धि पर पूरा विद्यालय गौरवान्वित है. यह और भी गर्व का विषय है, पूरे जवाहर नवोदय नेटवर्क से अकेले संतोष का चयन हुआ है. हम सभी इसकी खुशी बना रहे हैं.

"2020 में पहली बार इस पुरस्कार के बारे में सोचना शुरू किया" : शिक्षक संतोष चौरसिया कहते हैं कि साल 2020 में मैंने पहली बार इस पुरस्कार के बारे में सोचना शुरू किया था. कोई खास तैयारी तो नहीं की बस अपना काम करते रहे. जुलाई में इसका फॉर्म भरा जाता है. 2022 और 2024 में भी मैं फाइनलिस्ट रहा था. लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी. सोच यही थी कि शिक्षक हूं तो समाज को कुछ दिया जाए. शिक्षा में नवाचार करके विज्ञान के प्रति बच्चों की अरूचि को समाप्त किया जाए, शिक्षा को आनंददायी बनाए जाए. जिससे बच्चे अपना लक्ष्य हासिल कर सकें. प्रत्येक और 40 से 45 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है. इस वर्ष मेरा भी नाम इसमें शामिल है.

study about dna
डीएनए के बारे में समझाते संतोष सर (ETV BHARAT)

जानिए कितनी कठिन प्रक्रिया से गुजरे संतोष कुमार चौरसिया ?: राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंचाने के लिए त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है. जिला, राज्य और मिनिस्ट्री लेवल इसके तीन प्रमुख स्टेज हैं. जिला स्तर पर भोपाल रीजन के आठ क्षेत्र शामिल रहते हैं. जिसमें 113 स्कूल हैं.

Teaching Tools of Santosh Kumar Chaurasia
संतोष सर के टीचिंग टूल्स (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़, एमपी और ओडिशा को मिलाकर शिक्षकों का चयन होता है. प्रत्येक रीजन से तीन लोगों को चुना गया. इसके बाद सभी आठ रीजन से 24 लोग अगले पायदान पर पहुंचे. फिर जवाहर नवोदय के 680 स्कूलों में से सिर्फ दो शिक्षकों का चयन हुआ. मैं सौभाग्यशाली रहा कि अंतिम 2 में से मैं अंत तक का सफर तय कर सका और मेरा चयन पुरस्कार के लिए हुआ- संतोष कुमार चौरसिया , कोरबा से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक

Teacher Santosh Kumar Chaurasia
विज्ञान के कठिन विषय को आसान बनाते संतोष सर (ETV BHARAT)

न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नवाचार पर करूंगा पीएम से चर्चा : राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाले शिक्षकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में चर्चा करेंगे. संतोष कहते हैं कि हमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री कुछ शिक्षकों से बातचीत करेंगे. विज्ञान भवन में यदि उनसे बात करने का अवसर मुझे मिला तो मैंने इसके लिए विशेष तैयारी कर रखी है. प्रधानमंत्री को मैं बताऊंगा कि न्यू एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद शिक्षा में किस तरह से आमूल चूल परिवर्तन आ रहे हैं. पीएम श्री स्कूलों में जिस तरह की सुविधा बच्चों को दी जा रही है, इस तरह के नवाचार से शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं. उन विषयों से में प्रधानमंत्री को अवगत कराने का प्रयास करूंगा.

Santosh Kumar Chourasiya Info
नवोदय विद्यालय संगठन में ट्रेनर भी हैं संतोष कुमार चौरसिया (ETV BHARAT)

शिक्षकों को ट्रेनिंग देने वाली संस्था के मास्टर ट्रेनर : संतोष ने यह अभी बताया कि मैं जवाहर नवोदय संगठन के ट्रेनिंग संस्था का भी हिस्सा हूं. जिसे NLI कहा जाता है. हैदराबाद,उदयपुर और पुरी तीनों ही जगह मैं मास्टरट्रेनर हूं. यहां चयनित शिक्षकों को बच्चों को किस तरह से पढ़ना है. इस विषय पर ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि अलग-अलग क्षेत्र से आए सभी बच्चों को किस तरह से मेनस्ट्रीम में जोड़ना है, जिन अलग-अलग बाधाओं को पार करके वह आते हैं. उन्हें समाप्त करना है और जो कंटेंट हम एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं. वह सभी बच्चे तक पहुंचे, करके सीखने पर फोकस रहना चाहिए. मेरा शुरू से ही ऐसा मानना है कि शिक्षा को करके सीखने की पद्धति पर पढ़ाया जाए.

मेरी पोस्टिंग जब मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में थी. जो कि भारत का सबसे कम शिक्षा वाला जिला है. यहां भी बच्चों को विज्ञान से जोड़ा. चंद्रशेखर विज्ञान पार्क बनाया और यहां रविवार को बच्चों को नि:शुल्क ज्ञान देता था. धीरे-धीरे इसका असर यह हुआ कि जो बच्चे हॉस्टल में रहना पसंद करते थे. वह क्लास में आने लगे, बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक हुए. बच्चों को प्राइमरी के बाद रोकना बड़ा मुश्किल होता था. उनकी पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी, लेकिन प्रयास करने से वहां भी बच्चे शिक्षा से जुड़े और हमें अच्छा परिणाम मिला- संतोष कुमार चौरसिया , कोरबा से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक

टूल्स के उपयोग से बनाया शिक्षा को आसान : संतोष ने आगे बताया कि मैं लंबे समय से टूल्स का उपयोग करता आ रहा हूं. इससे पढ़ाई रोचक होती है और बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं. एक चप्पल के विषय में संतोष ने बताया कि एक अनुपयोगी चप्पल और इसके ऊपर तीन पेंसिल लगाई गई है. Light और Rays का कॉन्सेप्ट बच्चों को देते हैं. कन्वर्जेंट और डायवर्जेंट को समझने में बच्चे काफी कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस मॉडल के माध्यम से बच्चे आसानी से समझ पाते हैं.

Santosh Kumar Chourasiya
बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ातें हैं संतोष कुमार चौरसिया (ETV BHARAT)

इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक पीने वाले स्ट्रॉ से मैंने जटिल डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया. जोकि हर किसी के शरीर में होता है. इन टूल से बच्चे काफी अच्छे से समझ पाते हैं. प्रयास यही रहता है कि कूड़े से जो चीज बर्बाद हो जाती है ऐसे सामान का उपयोग करके उपयोगी टूल्स बनाई जाए. जिससे पढ़ाई रोचक बने. यह मैंने अकेले नहीं बनाया है. बच्चों ने कोलैबोरेट किया, उनकी भी सहभागिता है. उन्हें साथ में लेकर यह टूल्स तैयार किया. ताकि बच्चे भी जुड़ें और उनके मन में रुचि पैदा हो- संतोष कुमार चौरसिया , कोरबा से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक

"साउथ में पेरेंट्स अधिक जागरूक, लेकिन कोरबा के बच्चे भी कम नहीं" : संतोष चौरसिया ने आगे बताया कि मुझे तीन से चार राज्यों में काम करने का अवसर मिला है. दक्षिण भारत के राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां के पेरेंट्स अधिक जागरूक हैं, यहां के अभिभावकों में वह कमी जरूर है. बच्चे अलग-अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, आर्थिक तौर पर वह उतने संबल नहीं होते. लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय में किसी का आर्थिक पृष्ठभूमि उसके शिक्षा को नहीं रोकता.

PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya Chhuri Korba
पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय छुरी (ETV BHARAT)

कोरबा के बच्चे काफी अच्छे: एक बात माननी पड़ेगी की कोई भी क्षेत्र हो खास तौर पर कोरबा के बच्चे भी काफी अच्छे हैं. उनकी आंखों में चमक है. वह आगे बढ़ना चाहते हैं. वर्तमान में भी यहां के कुछ बच्चों को मैं पर्सनली दक्षिणा फाउंडेशन के माध्यम से गाइड कर रहा हूं. कुछ बच्चों का चयन एमबीबीएस और आईआईटी जैसी संस्थाओं के लिए हुआ है, तो बच्चे को अगर सही तरह से मार्गदर्शन दिया जाए, गाइड किया जाए. तो वह आगे बढ़ जाते हैं.

सांप सीढ़ी से बच्चों की पढाई, मैथ्स लैब और मैथ्स पार्क बनाने वाली शिक्षिका को मिलेगा ये सम्मान

स्कूलों में बच्चों से मारपीट पर छत्तीसगढ़ बाल आयोग सख्त, दोषी शिक्षक को सस्पेंड करने की अनुशंसा

जानिए प्रदीप नेगी को...वो दिव्यांग शिक्षक जिनके लिए मंच से नीचे उतरीं राष्ट्रपति मुर्मू, PM ने भी किया मिलने का वादा

कोरबा: बच्चों को पढ़ना और कठिन पढ़ाई को बच्चों के लिए आसान बना देना दो अलग-अलग बातें हैं. विज्ञान जैसे जटिल विषय को भी टूल्स के माध्यम से सहज बनाकर बच्चों की अरुचि को समाप्त करने का काम वर्षों से शिक्षक संतोष कुमार चौरसिया करते आ रहे हैं. फिलहाल वह कोरबा के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय छुरी में पदस्थ हैं. जहां वह बच्चों रोचक तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाते हैं. इसके पहले संतोष मध्यप्रदेश के अलीराजपुर में पदस्थ थे. जो शिक्षा के लिहाज से भारत सबसे पिछड़ा हुआ जिला है. यहां भी उन्होंने नवाचार किया और बच्चों को विज्ञान से जोड़ा.

राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए संतोष कुमार चौरसिया का चयन: उनके इन प्रयासों को शिक्षा मंत्रालय ने भी पहचाना. त्रिस्तरीय टफ कंपटीशन के बाद देश भर के 680 जवाहर नवोदय विद्यालय में से संतोष अकेले हैं. जिन्हें इस वर्ष शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है. देश भर के कुल 45 शिक्षकों का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है.. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन शिक्षकों से दिल्ली के विज्ञान भवन में बात करेंगे.

कोरबा के शिक्षक संतोष कुमार चौरसिया की सक्सेस स्टोरी (ETV BHARAT)

"पुरस्कार के लिए चुना जाना मेरा सौभाग्य": संतोष कुमार चौरसिया अपनी उपलब्धि पर कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूं जो मेरा चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है. दिल्ली में यदि प्रधानमंत्री से बात करने का अवसर मिला. तो इसके लिए भी मैंने खास तैयारी की है.

Known for teaching innovation
नवाचार की शिक्षा के लिए मशहूर शिक्षक संतोष कुमार चौरसिया (ETV BHARAT)

मेरा प्रयास सिर्फ इतना रहा है कि विज्ञान विषय को लेकर बच्चों में जो अरुचि है. उसे समाप्त किया जाए, नवाचार के जरिये पढ़ाई को रोचक बनाया जाए. ताकि बच्चे सहजता से विज्ञान के कठिन पाठ भी आसानी से ग्रहण कर सकें- संतोष कुमार चौरसिया , कोरबा से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक

Teaching method of teacher Santosh Kumar Chaurasia
अनोखे तरीके से पढ़ाते शिक्षक संतोष कुमार चौरसिया (ETV BHARAT)

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय छुरी में खुशी की लहर : विद्यालय की प्राचार्य पीआर शंकरी ने कहा केमिस्ट्री विषय के शिक्षक संतोष की उपलब्धि पर पूरा विद्यालय गौरवान्वित है. यह और भी गर्व का विषय है, पूरे जवाहर नवोदय नेटवर्क से अकेले संतोष का चयन हुआ है. हम सभी इसकी खुशी बना रहे हैं.

"2020 में पहली बार इस पुरस्कार के बारे में सोचना शुरू किया" : शिक्षक संतोष चौरसिया कहते हैं कि साल 2020 में मैंने पहली बार इस पुरस्कार के बारे में सोचना शुरू किया था. कोई खास तैयारी तो नहीं की बस अपना काम करते रहे. जुलाई में इसका फॉर्म भरा जाता है. 2022 और 2024 में भी मैं फाइनलिस्ट रहा था. लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी. सोच यही थी कि शिक्षक हूं तो समाज को कुछ दिया जाए. शिक्षा में नवाचार करके विज्ञान के प्रति बच्चों की अरूचि को समाप्त किया जाए, शिक्षा को आनंददायी बनाए जाए. जिससे बच्चे अपना लक्ष्य हासिल कर सकें. प्रत्येक और 40 से 45 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है. इस वर्ष मेरा भी नाम इसमें शामिल है.

study about dna
डीएनए के बारे में समझाते संतोष सर (ETV BHARAT)

जानिए कितनी कठिन प्रक्रिया से गुजरे संतोष कुमार चौरसिया ?: राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंचाने के लिए त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है. जिला, राज्य और मिनिस्ट्री लेवल इसके तीन प्रमुख स्टेज हैं. जिला स्तर पर भोपाल रीजन के आठ क्षेत्र शामिल रहते हैं. जिसमें 113 स्कूल हैं.

Teaching Tools of Santosh Kumar Chaurasia
संतोष सर के टीचिंग टूल्स (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़, एमपी और ओडिशा को मिलाकर शिक्षकों का चयन होता है. प्रत्येक रीजन से तीन लोगों को चुना गया. इसके बाद सभी आठ रीजन से 24 लोग अगले पायदान पर पहुंचे. फिर जवाहर नवोदय के 680 स्कूलों में से सिर्फ दो शिक्षकों का चयन हुआ. मैं सौभाग्यशाली रहा कि अंतिम 2 में से मैं अंत तक का सफर तय कर सका और मेरा चयन पुरस्कार के लिए हुआ- संतोष कुमार चौरसिया , कोरबा से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक

Teacher Santosh Kumar Chaurasia
विज्ञान के कठिन विषय को आसान बनाते संतोष सर (ETV BHARAT)

न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नवाचार पर करूंगा पीएम से चर्चा : राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाले शिक्षकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में चर्चा करेंगे. संतोष कहते हैं कि हमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री कुछ शिक्षकों से बातचीत करेंगे. विज्ञान भवन में यदि उनसे बात करने का अवसर मुझे मिला तो मैंने इसके लिए विशेष तैयारी कर रखी है. प्रधानमंत्री को मैं बताऊंगा कि न्यू एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद शिक्षा में किस तरह से आमूल चूल परिवर्तन आ रहे हैं. पीएम श्री स्कूलों में जिस तरह की सुविधा बच्चों को दी जा रही है, इस तरह के नवाचार से शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं. उन विषयों से में प्रधानमंत्री को अवगत कराने का प्रयास करूंगा.

Santosh Kumar Chourasiya Info
नवोदय विद्यालय संगठन में ट्रेनर भी हैं संतोष कुमार चौरसिया (ETV BHARAT)

शिक्षकों को ट्रेनिंग देने वाली संस्था के मास्टर ट्रेनर : संतोष ने यह अभी बताया कि मैं जवाहर नवोदय संगठन के ट्रेनिंग संस्था का भी हिस्सा हूं. जिसे NLI कहा जाता है. हैदराबाद,उदयपुर और पुरी तीनों ही जगह मैं मास्टरट्रेनर हूं. यहां चयनित शिक्षकों को बच्चों को किस तरह से पढ़ना है. इस विषय पर ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि अलग-अलग क्षेत्र से आए सभी बच्चों को किस तरह से मेनस्ट्रीम में जोड़ना है, जिन अलग-अलग बाधाओं को पार करके वह आते हैं. उन्हें समाप्त करना है और जो कंटेंट हम एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं. वह सभी बच्चे तक पहुंचे, करके सीखने पर फोकस रहना चाहिए. मेरा शुरू से ही ऐसा मानना है कि शिक्षा को करके सीखने की पद्धति पर पढ़ाया जाए.

मेरी पोस्टिंग जब मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में थी. जो कि भारत का सबसे कम शिक्षा वाला जिला है. यहां भी बच्चों को विज्ञान से जोड़ा. चंद्रशेखर विज्ञान पार्क बनाया और यहां रविवार को बच्चों को नि:शुल्क ज्ञान देता था. धीरे-धीरे इसका असर यह हुआ कि जो बच्चे हॉस्टल में रहना पसंद करते थे. वह क्लास में आने लगे, बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक हुए. बच्चों को प्राइमरी के बाद रोकना बड़ा मुश्किल होता था. उनकी पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी, लेकिन प्रयास करने से वहां भी बच्चे शिक्षा से जुड़े और हमें अच्छा परिणाम मिला- संतोष कुमार चौरसिया , कोरबा से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक

टूल्स के उपयोग से बनाया शिक्षा को आसान : संतोष ने आगे बताया कि मैं लंबे समय से टूल्स का उपयोग करता आ रहा हूं. इससे पढ़ाई रोचक होती है और बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं. एक चप्पल के विषय में संतोष ने बताया कि एक अनुपयोगी चप्पल और इसके ऊपर तीन पेंसिल लगाई गई है. Light और Rays का कॉन्सेप्ट बच्चों को देते हैं. कन्वर्जेंट और डायवर्जेंट को समझने में बच्चे काफी कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस मॉडल के माध्यम से बच्चे आसानी से समझ पाते हैं.

Santosh Kumar Chourasiya
बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ातें हैं संतोष कुमार चौरसिया (ETV BHARAT)

इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक पीने वाले स्ट्रॉ से मैंने जटिल डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया. जोकि हर किसी के शरीर में होता है. इन टूल से बच्चे काफी अच्छे से समझ पाते हैं. प्रयास यही रहता है कि कूड़े से जो चीज बर्बाद हो जाती है ऐसे सामान का उपयोग करके उपयोगी टूल्स बनाई जाए. जिससे पढ़ाई रोचक बने. यह मैंने अकेले नहीं बनाया है. बच्चों ने कोलैबोरेट किया, उनकी भी सहभागिता है. उन्हें साथ में लेकर यह टूल्स तैयार किया. ताकि बच्चे भी जुड़ें और उनके मन में रुचि पैदा हो- संतोष कुमार चौरसिया , कोरबा से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक

"साउथ में पेरेंट्स अधिक जागरूक, लेकिन कोरबा के बच्चे भी कम नहीं" : संतोष चौरसिया ने आगे बताया कि मुझे तीन से चार राज्यों में काम करने का अवसर मिला है. दक्षिण भारत के राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां के पेरेंट्स अधिक जागरूक हैं, यहां के अभिभावकों में वह कमी जरूर है. बच्चे अलग-अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, आर्थिक तौर पर वह उतने संबल नहीं होते. लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय में किसी का आर्थिक पृष्ठभूमि उसके शिक्षा को नहीं रोकता.

PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya Chhuri Korba
पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय छुरी (ETV BHARAT)

कोरबा के बच्चे काफी अच्छे: एक बात माननी पड़ेगी की कोई भी क्षेत्र हो खास तौर पर कोरबा के बच्चे भी काफी अच्छे हैं. उनकी आंखों में चमक है. वह आगे बढ़ना चाहते हैं. वर्तमान में भी यहां के कुछ बच्चों को मैं पर्सनली दक्षिणा फाउंडेशन के माध्यम से गाइड कर रहा हूं. कुछ बच्चों का चयन एमबीबीएस और आईआईटी जैसी संस्थाओं के लिए हुआ है, तो बच्चे को अगर सही तरह से मार्गदर्शन दिया जाए, गाइड किया जाए. तो वह आगे बढ़ जाते हैं.

सांप सीढ़ी से बच्चों की पढाई, मैथ्स लैब और मैथ्स पार्क बनाने वाली शिक्षिका को मिलेगा ये सम्मान

स्कूलों में बच्चों से मारपीट पर छत्तीसगढ़ बाल आयोग सख्त, दोषी शिक्षक को सस्पेंड करने की अनुशंसा

जानिए प्रदीप नेगी को...वो दिव्यांग शिक्षक जिनके लिए मंच से नीचे उतरीं राष्ट्रपति मुर्मू, PM ने भी किया मिलने का वादा

Last Updated : September 2, 2025 at 6:28 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SUCCESS STORY OF KORBA TEACHERPRESIDENT AWARDशिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कारसंतोष कुमार चौरसियाTEACHERS DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.