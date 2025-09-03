वाराणसी: एक शिक्षक अपने छात्र के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सब कुछ करता है. उसे बेहतर शिक्षा देने के साथ उसकी शारीरिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता का विकास कैसे हो, इस पर भी उसकी निगाह बराबर बनी रहती है. यही वजह है कि टीचर की निगरानी में छात्र आने वाले कल के लिए तैयार होता है.
लेकिन, जब शिक्षक ही मां-बाप की तरह छात्र के आने वाले कल को और बेहतर बनाने के साथ पूरे परिवार को सिर उठाकर जीने की प्लानिंग संग काम करता है तो निश्चित तौर पर उसका जीवन सफल हो जाता है. आज ETV Bharat ऐसे ही शिक्षक की कहानी पेश कर रहा है.
ये शिक्षक हैं डॉ. अशोक कुमार सिंह पटेल, जो बनारस के विकास इंटर कॉलेज के प्रबंधक और प्रिंसिपल हैं. डॉ. सिंह वाराणसी के 13000 बच्चों के अभिभावक हैं. ये वह बच्चे हैं जो उनके स्कूल में पढ़ते हैं. डॉ. सिंह भले ही आज स्कूल का संचालन कर रहे हों लेकिन, उनकी जड़ें शिक्षक के रूप में ही फैली हुई हैं.
डॉ. सिंह के पिता शिक्षक थे, लेकिन उस वक्त उनकी तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल था. अपनी शिक्षा लेने के बाद डॉ. सिंह ने घर के ही एक छोटे से कमरे में 5 बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन यापन शुरू किया. पिता का सपना था हर बच्चा शिक्षित हो और शारीरिक स्वास्थ्य भी मजबूत हो. ऐसे में उन्होंने धीरे-धीरे स्कूल का रूप लेकर बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया.
25 साल पहले रखी आधारशिला: डॉ. सिंह ने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए 1999 में एक छोटे से कमरे में बच्चों को पढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते वह एक बड़े रूप में हजारों बच्चों के अभिभावक बन गए. उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती. इन्होंने खेल के क्षेत्र में जिस तरह से बेहद कमजोर और जरूरतमंद बच्चों को गोद लेकर उनकी मदद करना शुरू किया उसने उनके व्यक्तित्व को और भी निखार दिया.
शिक्षक ने 400 बच्चों को लिया गोद: डॉ. सिंह अब तक 400 बच्चों को गोद ले रखे हैं. ये अलग-अलग खेलों के खिलाड़ी हैं. इनको वे इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाने की राह पर चल रहे हैं. इन बच्चों को डॉ. सिंह हॉकी, फुटबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल, जूडो, हैंडबॉल समेत लगभग आधा दर्जन से ज्यादा खेलों में पारंगत कर रहे हैं. इनकी स्पोर्ट्स किट से लेकर रहन-सहन, बाहर जाने का खर्च और पढ़ाई सब कुछ यह खुद वहन करते हैं. 50 से ज्यादा बच्चे इनके प्रयासों से नेशनल खिलाड़ी बन भी चुके हैं.
यूपी के सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्य का मिल चुका है अवार्ड: उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्य का अवार्ड 2023-24 में पाने के बाद डॉ. सिंह ने पढ़ाई के साथ खेल पर अपना ध्यान केंद्रित किया. 2016 में उनके मित्र केवी रावत से उनकी मुलाकात हुई. केवी रावत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे. उन्होंने उनको शिक्षा और खेल के जरिए बच्चों के विकास को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया.
इसके बाद पिता आरएन सिंह की स्मृति में छात्रवृत्ति देकर पढ़ाई संग 11 खेलों का निशुल्क प्रशिक्षण देकर 53 बच्चों ने अब तक खेलों और प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है. जिसमें से 28 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीतकर यूपी का नाम रोशन किया.
खेल के साथ पढ़ाई में भी अव्वल हैं बच्चे: विकास इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई में भी पीछे नहीं हैं. 453 छात्रों ने यूपी बोर्ड की परीक्षा में 80% से अधिक और हाईस्कूल की परीक्षा में लगभग 580 विद्यार्थियों ने 85% से ज्यादा नंबर पाए हैं. डॉ. सिंह का कहना है कि मेरा यही मानना है कि बच्चे शिक्षा और स्पोर्ट्स दोनों में आगे बढ़ें. इस वजह से मैं यहां पैसे को तवज्जो बिल्कुल नहीं देता. भगवान ने इतना दिया है कि आज मैं समाज को कुछ लौटा सकूं.
किस खेल में कितने खिलाड़ी
- हॉकी 80
- कुश्ती 50
- हैंडबॉल 54
- एथलेटिक्स 162
- बॉक्सिंग 22
- जूडो 20
- वुशु 25
एक हजार बच्चों की पढ़ाई का उठा रहे पूरा खर्चा: कल तक मेरे सामने अपनी जीविका चलाने का संकट था. पारिवारिक स्थिति बहुत कमजोर थी. इसलिए बहुत कुछ करना संभव नहीं था, लेकिन आज ईश्वर ने मुझे उसे काबिल बना दिया है कि लगभग 1000 बच्चों को पूर्ण रूप से गोद लिया है. जिनके पठन-पाठन का पूरा खर्च मैं खुद उठता हूं, बाकी छात्रवृत्ति की सुविधा भी दी जाती है. वर्तमान समय में लगभग 400 ऐसे बच्चे हैं जिनको 2016 से गोद लेकर उनको नेशनल लेवल की तैयारी करवाने में जुटा हूं.
इंटरनेशन खिलाड़ी बनी नैना यादव: सबसे बड़ी बात यह है कि डॉ. सिंह के प्रयासों को पंख भी लगने लगे हैं. हाल ही में यूपी की पहली महिला हैंडबॉल टीम बनाकर इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर नाम रोशन करवाने का काम किया है. उनके यहां की दो बेटियां नैना यादव और कोमल राय चीन में इंटरनेशनल प्रतियोगिता खेल कर आई हैं.
दो दिन पहले ही नैना चीन से लौटी हैं और अब आगे की तैयारी करने में जुट गई हैं. नैना बेहद गरीब परिवार की है. नैना का कहना है कि उसके इस सफर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉ. सिंह की है. खेलने के लिए न जूते थे ना ही कपड़े. वह शुरुआत में हॉकी खेलती थी, फिर फुटबॉल लेकिन, डॉ. सिंह ने उसे हैंडबॉल खेलने के लिए कहा. बार-बार प्रेरित किया. फिर हैंडबॉल में उसे इस तरह तैयार किया कि वह उज्बेकिस्तान और चीन से खेल कर लौटी हैं. आगे ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगह जाने की तैयारी कर रही है.
हर महीने 2 लाख रुपए बच्चों पर करते हैं खर्च: केवी रावत का कहना है कि परमानंदपुर गांव में जब यह प्रयास शुरू हुआ तो आसपास के बच्चों और उनके मां-बाप को यह यकीन ही नहीं था कि क्या होने वाला है. उस वक्त प्रधानाचार्य के तौर पर डॉ. सिंह बच्चों को स्कूल में जुटाकर पढ़ने और खेल पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करते थे. इनका ही प्रयास है कि इस वक्त हॉकी, टेबल टेनिस, जूडो, वुशु, रग्बी, हैंडबॉल जैसे लगभग 7 खेलों में यह अपने खर्चे पर कोच रखे हुए हैं. जिसका प्रति माह 200000 रुपये खर्च आता है. यह पूरा खर्च अपने पास से यह पूरा करते हैं.
डॉ. सिंह के बारे में केवी रावत का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 400 ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें ये तैयार करने में जुटे हैं. निशुल्क हॉकी, हैंडबॉल, कुश्ती, समेत अलग-अलग खेल की ट्रेनिंग दे रहे हैं. खेलो इंडिया के हैंडबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर उनके यहां के बच्चे मेडल जीत कर पूरे यूपी का मान बड़ा चुके हैं. पुरुष टीम ने नेहरू हॉकी कब जीता है. कुश्ती में यहां की बच्चियां पूरे प्रदेश में छाई हुई हैं.
वेटलिफ्टर पूनम यादव इनकी शिष्या: सबसे बड़ी बात यह है कि वेटलिफ्टर पूनम यादव जिसने पूरे देश का मान बढ़ाया, वह भी यहीं से निकली हैं. ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम में पूनम ने गोल्ड मेडल दिलवाया था देश को. उस वक्त भी डॉ एके सिंह के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को डेवलप करने को लेकर हो रहे प्रयास में पूनम निखर के सामने आई थी. इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा रेशमा यादव को एकलव्य खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है.
मुरादाबाद में कुश्ती में 4 छात्रों ने वाराणसी मंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना लोहा मनवाया, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हॉकी और पश्चिम बंगाल में फुटबॉल प्रतियोगिता में भी यहां के छात्रों ने यूपी का नाम रोशन किया. लगातार यहां के बच्चे बेहतर करते हुए डॉ. सिंह के सपनों को पूरा कर रहे हैं.
