पटना : कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे इंसान से मिलवाती है जो देखने में तो आम इंसानों से बिल्कुल अलग होता है, मगर उसके हौसले और जज्बे की चमक इतनी तेज होती है कि वह दूसरों की राह को भी रोशन कर देता है. शिक्षक दिवस के अवसर पर हम आपको एक ऐसे ही प्रेरणादायक शिक्षक की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने खुद अपनी आंखों की रोशनी खो दी, लेकिन दूसरों की जिंदगी को शिक्षा की रोशनी से भर दिया. यह कहानी है पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. शिवजतन ठाकुर की.

बचपन का अंधेरा, दिल में उजाला : शिवजतन ठाकुर का जन्म 8 जून 1953 को नालंदा जिले के बराह गांव में हुआ. वह महज आठ साल के थे जब उनकी दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई. उस उम्र में जब बच्चे खेल-कूद में खोए रहते हैं, शिवजतन ठाकुर ने जीवन का सबसे बड़ा झटका सहा. उस समय ब्रेल लिपि का प्रसार भी आज जैसा नहीं था. ऐसे में उन्हें परिवार और खासकर माता-पिता के सहारे दुनिया को समझना पड़ा.

पढ़ाई में हमेशा रहे अव्वल : बचपन का यह संघर्ष आसान नहीं था. लेकिन उसी कठिनाई ने उनके भीतर यह विश्वास जगाया कि आत्मनिर्भर बनने का एकमात्र रास्ता शिक्षा है. उन्होंने अपनी कमजोरी को कभी हार नहीं बनने दिया. पढ़ाई में हर कदम पर अव्वल रहे और यह साबित किया कि मेहनत और लगन से हर चुनौती को जीता जा सकता है.

शिक्षा ही बनी जीवन की ताकत : शिवजतन ठाकुर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि बचपन से ही यह साफ हो गया था कि उनकी मंजिल शिक्षा ही है. उन्होंने इंटरमीडिएट के बाद पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी ऑनर्स में दाखिला लिया. यहीं से मास्टर्स और फिर पीएचडी की डिग्री हासिल की. उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि उन्होंने न सिर्फ खुद उच्च शिक्षा पाई, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का रास्ता भी तैयार किया.

''लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, लेकिन असली ताकत अपने भीतर के हुनर को पहचानने और उसे निखारने में है. जब आपके पास ज्ञान और हुनर हो, तो नौकरी खुद आपके पास आती है.''- प्रो. शिवजतन ठाकुर, पूर्व विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, पटना विश्वविद्यालय

एक बार में निकाली चार-चार नौकरी : शिवजतन ठाकुर की योग्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्हें एक नहीं, बल्कि चार-चार विश्वविद्यालयों में एक बार में नौकरी निकली. पहले मगध विश्वविद्यालय, फिर रांची विश्वविद्यालय और भागलपुर विश्वविद्यालय में चयन हुआ. अंततः उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को चुना, क्योंकि यही उनकी कर्मभूमि और अध्ययन की जगह रही थी.

यहां उन्होंने अंग्रेजी विभाग में बतौर शिक्षक योगदान दिया. छात्रों को पढ़ाना उन्हें सबसे अधिक आनंद देता था. उनके मुताबिक क्लासरूम का हर पल उनके लिए नया अनुभव होता था. वे बच्चों के सवालों का धैर्यपूर्वक उत्तर देते और उन्हें प्रोत्साहित करते कि शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को जीने की कला है.

पीएचडी गाइड और दर्जनों प्रोफेसरों के गुरु : वह बताते हैं कि उनके निर्देशन में अब तक 15 छात्रों ने पीएचडी पूरी की है, जिनमें से अधिकांश आज विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हैं. पहले के समय में पीएचडी करना आसान नहीं था. इंटरनेट और तैयार सामग्री जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी. हर रिसर्च के लिए लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती थी. उन्होंने छात्रों को हमेशा यही सिखाया कि असली शिक्षा वही है जिसमें संघर्ष और मेहनत दोनों शामिल हों.

बीपीएससी के पहले दृष्टिबाधित सदस्य : साल 1991 से 1997 तक शिव जतन ठाकुर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के सदस्य रहे. यह अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग का सदस्य बनने वाले वे पहले दृष्टिबाधित व्यक्ति थे. उन्होंने सैकड़ों अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेकर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया. यह उनकी उपलब्धियों की उस सूची में शामिल है जिस पर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरा देश गर्व कर सकता है. कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे वापस पटना विश्वविद्यालय लौट आए और 2018 तक यहां अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे. उसी वर्ष 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर वे सेवानिवृत्त हुए.

निजी जीवन और पारिवारिक जिम्मेदारी : शिवजतन ठाकुर की पत्नी प्रमिला कुमारी का निधन 2018 में हो गया. वह राज्य के नाला रोड स्थित एकमात्र नाइट स्कूल में प्रिंसिपल से रिटायर हुई थीं. उनका बेटा आज न्यूजीलैंड में और बेटी फ्रांस में रहकर अपना करियर बना रहे हैं. लेकिन उम्र के इस पड़ाव में भी वह पठन-पाठन में जुटे रहते हैं और किताबें पढ़ने का इतना शौक है कि दिनभर किताबों को पढ़ते रहते हैं. समाज के विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर भी प्रखर रहते हैं और सोशल मीडिया में अपनी बातें साझा करते हैं.

''बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण शिक्षा है. राज्य में प्रति व्यक्ति आय आज भी देश में न्यूनतम स्तर पर है. स्कूल स्तर पर बच्चों को स्किल और तकनीकी शिक्षा से नहीं जोड़ा जा रहा है. इसरो हो या नासा, देश के बड़े कॉरपोरेट हाउस हों या आईटी सेक्टर, हर जगह बिहार के बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं. इसका मतलब है कि यहां प्रतिभा की कमी नहीं है. कमी है तो केवल स्किल और तकनीक को सही दिशा देने की.''- प्रो. शिवजतन ठाकुर, पूर्व विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, पटना विश्वविद्यालय

तकनीक और स्किल की जरूरत : शिवजतन ठाकुर बताते हैं कि आज के समय में तकनीक से जुड़ना शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बन चुका है. मगर राज्य के अधिकांश सरकारी स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा तक की सुविधा नहीं है. शिवजतन ठाकुर का मानना है कि विद्यालयों में आईटी एक्सपर्ट की नियुक्ति होनी चाहिए और कंप्यूटर शिक्षा का मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए.

''अगर कोई छात्र अमेरिका की किसी लाइब्रेरी से किताब इंटरनेट पर पढ़ सकता है, तो उसे यह जानकारी दी जानी चाहिए कि तकनीक का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए. जबतक बच्चों को डिजिटल साक्षरता नहीं मिलेगी, तबतक वे विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धा में पीछे रहेंगे.''- प्रो. शिवजतन ठाकुर, पूर्व विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, पटना विश्वविद्यालय

बच्चों को पर्यावरण और कृषि से जोड़ने की सलाह : वे यह भी मानते हैं कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए. बच्चों को बागवानी और कृषि जैसे स्किल भी स्कूल स्तर पर सिखाए जाने चाहिए. इससे वे न केवल पर्यावरण को समझेंगे बल्कि तकनीक और परंपरा के बीच संतुलन भी बना सकेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा नीति में बदलाव लाकर तकनीकी शिक्षा को प्राथमिक स्तर तक पहुंचाने की दिशा में काम करना होगा ताकि हमारे बच्चे भी बाहर दुनिया में विकास के पथ पर कदम से कदम मिलाकर बढ़ सके.

शारीरिक सीमाएं रुकावट नहीं : शिवजतन ठाकुर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि शारीरिक सीमाएं इंसान की राह में रुकावट नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत को और मजबूत करने का काम करती हैं. उन्होंने अंधेरे में जीते हुए भी हजारों बच्चों की जिंदगी में शिक्षा का उजाला भरा.

शिक्षक दिवस पर उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली शिक्षक वही है जो न सिर्फ पढ़ाता है, बल्कि अपने जीवन से प्रेरणा भी देता है. शिवजतन ठाकुर आज भले ही पटना विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हो चुके हों, लेकिन उनके विचार और योगदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे. उनका युवा पीढ़ी को संदेश है कि ''अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर दिल में उजाला हो तो राहें खुद-ब-खुद चमक उठती हैं.''

