शिक्षक दिवस पर होगा राज्य स्तरीय सम्मान समारोह, रीडिंग रेमेडिएशन कार्यक्रम की होगी शुरुआत - TEACHERS DAY 2025

राजस्थान में शिक्षक दिवस पर रीडिंग रेमेडिएशन कार्यक्रम की होगी शुरुआत. राज्य स्तरीय सम्मान समारोह होगा आयोजित.

Teachers Day 2025
शिक्षक दिवस पर होगा राज्य स्तरीय सम्मान समारोह (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2025 at 7:12 PM IST

2 Min Read

जयपुर: राज्य स्तर पर होने वाले शिक्षक सम्मान समारोह में इस बार 66 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा. इनमें कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 के 22-22 शिक्षकों का चयन किया गया है. इनके अलावा नौ शिक्षक ऐसे हैं जो वर्तमान में एनआईसी में पोस्टेड हैं और उन्हें उनकी उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा. वहीं, समारोह रीडिंग रेमेडिएशन कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी.

शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को राजधानी जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. समारोह के दौरान शिक्षकों को शॉल, प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया जाएगा.

पढ़ें : राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होंगी राजस्थान के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल नीलम यादव - NATIONAL TEACHERS AWARD

इसी दिन स्कूल शिक्षा विभाग 'रीडिंग रेमेडिएशन कार्यक्रम' की भी शुरुआत करेगा, जो 12 सप्ताह तक चलेगा और विद्यार्थियों की पढ़ने की दक्षता को बढ़ाने पर केंद्रित होगा. इस संबंध में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि रीडिंग रेमेडिएशन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सप्ताह तय दिनों में पहले दो पीरियड केवल पढ़ने के लिए आरक्षित रहेंगे. 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर मेगा रीडिंग पीटीएम भी होगी, जिसमें अभिभावकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और उनकी उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं.

आपको बता दें कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह से एक दिन पहले 4 सितंबर यानी गुरुवार को बिड़ला सभागार में शाम 6 बजे सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न शिक्षक प्रतिभागी अपनी प्रस्तुतियां देंगे. इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सम्मानित होने वाले शिक्षक और उनके परिजन भी शामिल होंगे.

RAJASTHAN EDUCATION DEPARTMENTSTATE LEVEL PROGRAMTEACHERS DAY CELEBRATIONTEACHERS DAY 2025

