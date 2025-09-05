ETV Bharat / state

टीचर्स डे स्पेशल: अनाथ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनका जीवन संवार रही पूजा उदयन, लोगों के लिए बनीं मिसाल - TEACHERS DAY 2025

अनाथ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनका जीवन संवार रही पूजा उदयन

TEACHERS DAY 2025
कैसे खुद एक स्टूडेंट से मिसाल बन गईं पूजा उदयन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2025 at 12:17 PM IST

6 Min Read

रिपोर्ट: आनंद गुप्ता

नई दिल्ली: शिक्षक का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाना भी होता है. यह बातें पूजा उदयन के जीवन पर सटीक बैठती है. एक बिना माता-पिता की बच्ची से लेकर समाज के लिए प्रेरणा बनने तक का पूजा का सफर यह दिखाता है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से असंभव को भी संभव किया जा सकता है.

पूजा Care Leavers Advocacy Network (CLAN) नामक एनजीओ चलाती हैं. इसके जरिए वह उन बच्चों और किशोरों की जिंदगी संवार रही हैं, जिनके सिर पर माता-पिता का साया नहीं है. वह इन बच्चों को न सिर्फ शिक्षा दे रही हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज में मजबूत पहचान दिलाने के लिए तैयार कर रही हैं. खासकर 15 से किशोरों से लेकर 18 साल के वयस्कों पर ध्यान देते हुए पूजा उन्हें जीवन कौशल और रोजगार के लिए प्रशिक्षण दे रही हैं. अब तक वह 100 से अधिक बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रशिक्षण दे चुकी हैं.

बिना माता-पिता की बच्ची से लेकर समाज के लिए प्रेरणा बनने तक का पूरा सफर (ETV Bharat)

समाज की बेहतरी का लिया संकल्प: उनका जन्म दिल्ली के मयूर विहार में हुआ था. वर्ष 2001 में जब वह महज छह साल की थीं, उनके माता-पिता का निधन हो गया. इस दुखद घटना ने उन्हें ग्रेटर कैलाश स्थित उदयन केयर में लाकर खड़ा किया, जहां से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया. उदयन केयर में रहते हुए पूजा ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की. उन्होंने सोशल वर्क में बैचलर्स डिग्री हासिल की और अपने अनुभवों को समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने का संकल्प लिया.

अनाथ बच्चों को आत्मनिर्भर बना रहीं पूजा उदयन
अनाथ बच्चों को आत्मनिर्भर बना रहीं पूजा उदयन (SOURCE: ETV BHARAT)

समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने की मिली प्रेरणा: उन्होंने बताया कि 21 साल की उम्र में मुझे उदयन केयर छोड़ना पड़ा, क्योंकि संस्था का नियम था कि एक उम्र के बाद बच्चों को आत्मनिर्भर बनना होता है. यह मेरे लिए आसान नहीं था. लेकिन यही वह पल था जब मैंने ठान लिया कि मुझे अपने दम पर कुछ करना है. इसके बाद पूजा ने छह साल तक एक संगठन के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) विभाग में काम किया. इस दौरान उन्होंने कई ऐसे संस्थानों के साथ काम किया जो बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए समर्पित थे. इस अनुभव ने उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में और गहराई से काम करने की प्रेरणा दी.

TEACHERS DAY 2025
सिर्फ शिक्षा नहीं आत्मनिर्भर बनाने का हुनर सीखा रहीं पूजा (SOURCE: ETV BHARAT)

लंदन से की पढ़ाई: वर्ष 2020 में पूजा ने एक बड़ा कदम उठाया. उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित 'चेवनिंग स्कॉलरशिप' के लिए अप्लाई किया, जिसमें 169 देशों से 69,000 लोग शामिल हुए थे. इस कठिन प्रतियोगिता में केवल 16 लोग चुने गए और पूजा उनमें से एक थीं. इस स्कॉलरशिप की मदद से पूजा ने 2021 में लंदन के एसओएएस, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एमएससी डेवलपमेंट स्टडीज में पढ़ाई की. उन्होंने कहा, लंदन में पढ़ाई के दौरान मुझे समाज सेवा और विकास के क्षेत्र में गहरी समझ मिली. मैंने देखा कि दुनियाभर में बिना माता-पिता के बच्चों के सामने कितनी चुनौतियां हैं और तब मैंने ठान लिया कि मुझे उनके लिए कुछ करना है.

TEACHERS DAY 2025
100 से अधिक बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की दे चुकी ट्रेनिंग (SOURCE: ETV BHARAT)

अनाथ बच्चों के लिए नई उम्मीद: लंदन से लौटने के बाद पूजा ने देखा कि अनाथालयों से निकलने वाले बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आत्मनिर्भरता की होती है. 18 साल की उम्र में जब ये बच्चे संस्थानों से बाहर निकलते हैं, तो समाज में अपने लिए जगह बनाना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है. इस कमी को दूर करने के लिए पूजा ने Care Leavers' Advocacy Network (CLAN) की स्थापना की. इस एनजीओ के जरिए वह दिल्ली के विभिन्न अनाथालयों में रहने वाले 18 साल तक के लोगों को जीवन कौशल, आत्मविश्वास और रोजगार के लिए जरूरी प्रशिक्षण देती हैं.

TEACHERS DAY 2025
सबके लिए प्रेरणा बनीं पूजा उदयन (SOURCE: ETV BHARAT)

पढ़ाई के साथ सिखाती हैं यह हैं यह भी: पूजा कहती हैं, हमारा मकसद है कि जब ये बच्चे 18 साल की उम्र में संस्थानों से बाहर निकलें तो उनके पास इतनी स्किल्स हों कि वे नौकरी पा सकें और आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सकें. हम उन्हें न सिर्फ पढ़ाई बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स, जॉब इंटरव्यू की तैयारी और बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे कौशल सिखाते हैं. पूजा की मेहनत रंग लाई है और अब तक वह 100 से अधिक बच्चों को समाज में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार कर रही हैं.

TEACHERS DAY 2025
बेहतर कल की तैयारी ! (ETV Bharat)

कर रही कड़ी मेहनत: पूजा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि उन तमाम बच्चों की उम्मीद है, जो अपने सपनों को सच करने के लिए एक मौके की तलाश में हैं. पूजा न सिर्फ बच्चों को पढ़ा रही हैं, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक जगह दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं. उनकी यह कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो मानते हैं कि शिक्षा और मेहनत से जिंदगी की हर जंग जीती जा सकती है.

TEACHERS DAY 2025
ये है पूजा दीदी की क्लास! (SOURCE: ETV BHARAT)

पूजा मैम के उद्देश्य और मार्गदर्शन में आत्मविश्वास मिल रहा है. हायर एजुकेशन के लिए मैम गाइड कर रही हैं. मुझे इतनी अच्छे टीचर मिली हैं. मुझे कभी यह फील नहीं होता कि मैं नहीं कर पाऊंगी. मुझे लगता है कि मैं पूजा मैम की सपोर्ट से 100 परसेंट एजुकेशन वाली स्कॉलरशिप को क्लियर कर पाऊंगी. - सुरजा, छात्रा

आज जब मैं पूजा को देखती हूं कि वह कितने अच्छे से शिक्षिका की भूमिका निभा रही है. वह संस्थाओं में जाती है और बच्चों को अपने तजुर्बे के हिसाब से उनको सिखा रही है कि उनको क्या सही करना चाहिए. संस्था में रहने वाले बच्चों को बाहर निकलने के बाद भी कैसे अपने जीवन को आगे लेकर जाना है, सफल बनना है तो एक शिक्षिका के रूप में पूजा बहुत अच्छा काम कर रही है. मैं भी पूजा से बहुत कुछ सीखती हूं. एक लेवल पर मैं यह भी बोल सकती हूं कि पूजा हमारे लिए भी एक शिक्षिका है. उसके तजुर्बे से भी हमें रोज नई-नई बातें सीखने को मिलती है. - लीना प्रसाद, निदेशक, उदयन केयर

यह भी पढ़ें- Teachers Day 2025: 1 बच्चे से शुरू हुआ FREE पढ़ाने का सफर, अब 6000 हजार का आंकड़ा पार

ये भी पढ़ें- Teachers Day: दिव्यांग बच्चों के जीवन में शिक्षा की अलख जगा रही गाजियाबाद की ऋचा, आत्मनिर्भर बनाने पर दे रहीं जोर

रिपोर्ट: आनंद गुप्ता

नई दिल्ली: शिक्षक का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाना भी होता है. यह बातें पूजा उदयन के जीवन पर सटीक बैठती है. एक बिना माता-पिता की बच्ची से लेकर समाज के लिए प्रेरणा बनने तक का पूजा का सफर यह दिखाता है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से असंभव को भी संभव किया जा सकता है.

पूजा Care Leavers Advocacy Network (CLAN) नामक एनजीओ चलाती हैं. इसके जरिए वह उन बच्चों और किशोरों की जिंदगी संवार रही हैं, जिनके सिर पर माता-पिता का साया नहीं है. वह इन बच्चों को न सिर्फ शिक्षा दे रही हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज में मजबूत पहचान दिलाने के लिए तैयार कर रही हैं. खासकर 15 से किशोरों से लेकर 18 साल के वयस्कों पर ध्यान देते हुए पूजा उन्हें जीवन कौशल और रोजगार के लिए प्रशिक्षण दे रही हैं. अब तक वह 100 से अधिक बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रशिक्षण दे चुकी हैं.

बिना माता-पिता की बच्ची से लेकर समाज के लिए प्रेरणा बनने तक का पूरा सफर (ETV Bharat)

समाज की बेहतरी का लिया संकल्प: उनका जन्म दिल्ली के मयूर विहार में हुआ था. वर्ष 2001 में जब वह महज छह साल की थीं, उनके माता-पिता का निधन हो गया. इस दुखद घटना ने उन्हें ग्रेटर कैलाश स्थित उदयन केयर में लाकर खड़ा किया, जहां से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया. उदयन केयर में रहते हुए पूजा ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की. उन्होंने सोशल वर्क में बैचलर्स डिग्री हासिल की और अपने अनुभवों को समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने का संकल्प लिया.

अनाथ बच्चों को आत्मनिर्भर बना रहीं पूजा उदयन
अनाथ बच्चों को आत्मनिर्भर बना रहीं पूजा उदयन (SOURCE: ETV BHARAT)

समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने की मिली प्रेरणा: उन्होंने बताया कि 21 साल की उम्र में मुझे उदयन केयर छोड़ना पड़ा, क्योंकि संस्था का नियम था कि एक उम्र के बाद बच्चों को आत्मनिर्भर बनना होता है. यह मेरे लिए आसान नहीं था. लेकिन यही वह पल था जब मैंने ठान लिया कि मुझे अपने दम पर कुछ करना है. इसके बाद पूजा ने छह साल तक एक संगठन के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) विभाग में काम किया. इस दौरान उन्होंने कई ऐसे संस्थानों के साथ काम किया जो बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए समर्पित थे. इस अनुभव ने उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में और गहराई से काम करने की प्रेरणा दी.

TEACHERS DAY 2025
सिर्फ शिक्षा नहीं आत्मनिर्भर बनाने का हुनर सीखा रहीं पूजा (SOURCE: ETV BHARAT)

लंदन से की पढ़ाई: वर्ष 2020 में पूजा ने एक बड़ा कदम उठाया. उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित 'चेवनिंग स्कॉलरशिप' के लिए अप्लाई किया, जिसमें 169 देशों से 69,000 लोग शामिल हुए थे. इस कठिन प्रतियोगिता में केवल 16 लोग चुने गए और पूजा उनमें से एक थीं. इस स्कॉलरशिप की मदद से पूजा ने 2021 में लंदन के एसओएएस, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एमएससी डेवलपमेंट स्टडीज में पढ़ाई की. उन्होंने कहा, लंदन में पढ़ाई के दौरान मुझे समाज सेवा और विकास के क्षेत्र में गहरी समझ मिली. मैंने देखा कि दुनियाभर में बिना माता-पिता के बच्चों के सामने कितनी चुनौतियां हैं और तब मैंने ठान लिया कि मुझे उनके लिए कुछ करना है.

TEACHERS DAY 2025
100 से अधिक बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की दे चुकी ट्रेनिंग (SOURCE: ETV BHARAT)

अनाथ बच्चों के लिए नई उम्मीद: लंदन से लौटने के बाद पूजा ने देखा कि अनाथालयों से निकलने वाले बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आत्मनिर्भरता की होती है. 18 साल की उम्र में जब ये बच्चे संस्थानों से बाहर निकलते हैं, तो समाज में अपने लिए जगह बनाना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है. इस कमी को दूर करने के लिए पूजा ने Care Leavers' Advocacy Network (CLAN) की स्थापना की. इस एनजीओ के जरिए वह दिल्ली के विभिन्न अनाथालयों में रहने वाले 18 साल तक के लोगों को जीवन कौशल, आत्मविश्वास और रोजगार के लिए जरूरी प्रशिक्षण देती हैं.

TEACHERS DAY 2025
सबके लिए प्रेरणा बनीं पूजा उदयन (SOURCE: ETV BHARAT)

पढ़ाई के साथ सिखाती हैं यह हैं यह भी: पूजा कहती हैं, हमारा मकसद है कि जब ये बच्चे 18 साल की उम्र में संस्थानों से बाहर निकलें तो उनके पास इतनी स्किल्स हों कि वे नौकरी पा सकें और आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सकें. हम उन्हें न सिर्फ पढ़ाई बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स, जॉब इंटरव्यू की तैयारी और बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे कौशल सिखाते हैं. पूजा की मेहनत रंग लाई है और अब तक वह 100 से अधिक बच्चों को समाज में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार कर रही हैं.

TEACHERS DAY 2025
बेहतर कल की तैयारी ! (ETV Bharat)

कर रही कड़ी मेहनत: पूजा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि उन तमाम बच्चों की उम्मीद है, जो अपने सपनों को सच करने के लिए एक मौके की तलाश में हैं. पूजा न सिर्फ बच्चों को पढ़ा रही हैं, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक जगह दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं. उनकी यह कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो मानते हैं कि शिक्षा और मेहनत से जिंदगी की हर जंग जीती जा सकती है.

TEACHERS DAY 2025
ये है पूजा दीदी की क्लास! (SOURCE: ETV BHARAT)

पूजा मैम के उद्देश्य और मार्गदर्शन में आत्मविश्वास मिल रहा है. हायर एजुकेशन के लिए मैम गाइड कर रही हैं. मुझे इतनी अच्छे टीचर मिली हैं. मुझे कभी यह फील नहीं होता कि मैं नहीं कर पाऊंगी. मुझे लगता है कि मैं पूजा मैम की सपोर्ट से 100 परसेंट एजुकेशन वाली स्कॉलरशिप को क्लियर कर पाऊंगी. - सुरजा, छात्रा

आज जब मैं पूजा को देखती हूं कि वह कितने अच्छे से शिक्षिका की भूमिका निभा रही है. वह संस्थाओं में जाती है और बच्चों को अपने तजुर्बे के हिसाब से उनको सिखा रही है कि उनको क्या सही करना चाहिए. संस्था में रहने वाले बच्चों को बाहर निकलने के बाद भी कैसे अपने जीवन को आगे लेकर जाना है, सफल बनना है तो एक शिक्षिका के रूप में पूजा बहुत अच्छा काम कर रही है. मैं भी पूजा से बहुत कुछ सीखती हूं. एक लेवल पर मैं यह भी बोल सकती हूं कि पूजा हमारे लिए भी एक शिक्षिका है. उसके तजुर्बे से भी हमें रोज नई-नई बातें सीखने को मिलती है. - लीना प्रसाद, निदेशक, उदयन केयर

यह भी पढ़ें- Teachers Day 2025: 1 बच्चे से शुरू हुआ FREE पढ़ाने का सफर, अब 6000 हजार का आंकड़ा पार

ये भी पढ़ें- Teachers Day: दिव्यांग बच्चों के जीवन में शिक्षा की अलख जगा रही गाजियाबाद की ऋचा, आत्मनिर्भर बनाने पर दे रहीं जोर

For All Latest Updates

TAGGED:

POOJA UDYAN DELHIशिक्षक दिवस 2025पूजा उदयन दिल्लीTEACHERS DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.