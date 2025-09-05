लखनऊ/हापुड़: शिक्षक दिवस के अवसर पर हम आपको लखनऊ और हापुड़ के दो ऐसे शिक्षकों से मिलवाने जा रहे हैं, आज युवा पीढ़ी के लिए मिसाल हैं. लखनऊ में रिटायरमेंट के 26 साल बाद भी वयोवृद्ध शिक्षक रोजाना विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हैं. उन्होंने अपने घर में लाइब्रेरी बना रखी है. यह पुस्तकों का खजाना विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. वहीं, हापुड़ की महिला शिक्षिका के संघर्ष की कहानी बेहद प्रेरणादायी है. प्रधानाध्यापिका ने 12 साल की लंबी लड़ाई के बाद न सिर्फ सरकारी स्कूल को अवैध कब्जे से मुक्त कराया, बल्कि विद्यार्थियों के एक भव्य विद्यालय का निर्माण भी कराया.

पहले जानें 88 साल के टीचर का समर्पण: 88 साल की उम्र में भी लखनऊ के रिटायर्ड शिक्षक प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित हर रोज लखनऊ विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से पीएचडी करने वाले छात्रों को शोध कार्य में मदद करते हैं. साथ ही वह उन छात्रों की भी मदद कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे हुए हैं. उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा क्षेत्र को ही समर्पित कर रखा है.

घर की पहली मंजिल पर लाइब्रेरी: लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सेवानिवृत हुए प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित ने अपने घर को ही ज्ञान के मंदिर में बदल रखा है. उनके घर की पहली मंजिल पर सार्वजनिक पुस्तकालय बना है. जहां कोई भी विद्यार्थी अध्ययन के लिए आ सकता है.

इसके लिए वह किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं. प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित साल 1999 में लखनऊ विश्वविद्यालय से सेवानिवृत हुए थे. विश्वविद्यालय से सेवानिवृत के बाद उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपने योगदान को आज भी जारी रखा है.

घर का नाम साहित्यिकी: उन्होंने अपने घर को साहित्यिकी नाम दिया है. इस घर के चार कमरों में उन्होंने 25000 से अधिक किताबें और पत्रिकाओं का संग्रह किया है. प्रो. दीक्षित ने बताया कि उनके पुस्तकालय में न केवल 25000 से अधिक पुस्तकें हैं, बल्कि उनके पास 100 से 200 साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियों का भी संग्रह है. उनकी लाइब्रेरी में साहित्य, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, चिकित्सा, ललित कला, इंजीनियरिंग, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बाल साहित्य सहित कई विषयों की किताबें हैं.

प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित से खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

खुद लाइब्रेरी में रहते हैं मौजूद: उन्होंने बताया कि वह रोज सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक और फिर 3 से लेकर शाम को 6-7 बजे तक पुस्तकालय में खुद ही बैठते हैं. प्रो. दीक्षित ने बताया कि आज भी उनके पास विभिन्न विषयों से पीएचडी कर रहे छात्र गाइडेंस के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें अपने रिसर्च वर्क के लिए कई ऐसे डॉक्यूमेंट और किताबों की जरूरत होती है, जो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती है. वह उनके पास आसानी से मौजूद है.

विद्यार्थियों के निःशुल्क पुस्तकालय. (Photo Credit: ETV Bharat)

किताबों से हमेशा रहा प्रेम: प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित ने बताया कि मेरी सबसे पहले नौकरी जोधपुर विश्वविद्यालय में लगी थी. वहां कुछ दिन काम करने के बाद में लखनऊ चला आया और अपना पुस्तकों का पूरा भंडार लखनऊ लेकर आ गया. जब मैं लखनऊ में बसा तो मैंने अपने घर की पहली मंजिल पर लाइब्रेरी स्थापित की. इस लाइब्रेरी में किताबों का संग्रह किया. हिंदी साहित्य से जुड़े होने के कारण पहले से ही किताबों से प्रेम था.

फिर बच्चों की पढ़ाई के दौरान उनकी जो किताबें थीं, वह भी इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं. साथ ही हर तरह की पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि भी लाइब्रेरी में उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि इस लाइब्रेरी का प्रयोग कोई भी छात्र निःशुल्क कर सकता है. साथ ही इस लाइब्रेरी में उनके साथ बैठकर उनकी चीजों को समझना और उनकी हर दिक्कतों को दूर करने का काम मैं लगातार करता आ रहा हूं.

उन्होंने बताया कि मैंने इस लाइब्रेरी को एक ट्रस्ट का रूप दिया है, जो आजीवन इसी तरह से चलता रहेगा. मेरे बाद भी यहां पर कोई भी व्यक्ति निःशुल्क आकर शिक्षा और पढ़ाई को पूरी करने में जो भी मदद उसे चाहिए, वह ले सकता है.

अब जानते हैं, हापुड़ की शिक्षिका ने क्या कर दिखाया: हापुड़ जिले के शिवा प्राथमिक पाठशाला की प्रधानाध्यापिका डॉ. सुमन अग्रवाल ने 125 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग पर 32 साल पुराने अवैध कब्जे खत्म कराया. 12 साल के कड़े संघर्ष के बाद जमीन को कब्जा मुक्त करवाकर 40 लाख की मदद से स्कूल की गरिमा वापस लौटाई. विद्यालय की सुंदर बिल्डिंग बनवाई गई. आज यहां सैकड़ों बच्चे ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं.

यह था पूरा मामला: दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग के नगर क्षेत्र के कलेक्टरगंज में 600 गज भूमि पर शिवा प्राथमिक पाठशाला स्थित है. शासन के 1972 एक्ट के अनुसार नगर पालिका परिषद की बिल्डिंग में संचालित बेसिक स्कूलों की बिल्डिंग को बेसिक शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया था. 1988 में स्कूल परिसर की 420 गज भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया. तत्कालीन नगर पालिका बोर्ड द्वारा यह बिल्डिंग बेसिक विभाग को हस्तांतरित करने के बाद भी 300 गज जमीन को बेचकर बैनामा कर दिया गया. 150 गज और 80 गज भूमि अन्य लोगों को आवंटित कर दी गई.

शिक्षक दिवस 2025. (Photo Credit: ETV Bharat)

विद्यालय को संवारने का उठाया बीड़ा: 600 गज में मात्र 70 गज भूमि विद्यालय के पास बची हुई थी, जिसके दोनों तरफ भी अवैध कब्जा कर लिया गया था. 2011 में बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षिका डॉ. सुमन अग्रवाल यहां की इंचार्ज बनीं. प्रधानाध्यापिका के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने सबसे पहले पहले छत को ठीक कराया. कक्षाओं में 50 ट्राली मलबा डलवाकर उसे ऊपर उठवाया.

स्कूल के चारों तरह फैली गंदगी, अवैध कब्जे को हटवाने के लिए अधिकारियों तक पहुंचीं. स्कूल के दो क्लासरूम पर 30 साल से अवैध कब्जे को लेकर उन्होंने दिन-रात प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटे और सैकड़ों पत्र दिए. इस बीच अतिक्रमणकारियों व अन्य द्वारा डॉ. सुमन अग्रवाल को डराया धमकाया भी गया. निलंबन और ट्रांसफर करवाने की धमकी दी जाने लगी.

2021 में मिली सफलता: प्रधानाध्यापिका डॉ. सुमन ने तत्कालीन बीएसए अर्चना गुप्ता और डीएम अदिति सिंह के माध्यम से स्कूल की जिला स्तरीय कमेटी से निरीक्षण करवाया. जर्जर बिल्डिंग ध्वस्त करवाने और नई बिल्डिंग बनवाने के लिए शासन से बजट आवंटित करवाने में सफलता पाई. डॉ. सुमन अग्रवाल की मेहनत और संघर्ष के कारण 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवा प्राथमिक पाठशाला की बिल्डिंग का शिलान्यास किया और कड़ी मेहनत के बाद 150 गज जमीन पर सुंदर विद्यालय बनने में कामयाबी मिल सकी.

डॉ. सुमन अग्रवाल की उपलब्धियां: राज्य स्तर पर आईसीटी में चयनित, राज्य स्तरीय कहानी प्रतियोगिता जनपद स्तर पर चयन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मेगा इवेंट, नवाचारों के प्रयोग, मतदाता दिवस पर विशेष योगदान के लिए मिशन प्रेरणा के तहत सफल क्रियान्वयन. महिला सशक्तिकरण अभियान, स्वच्छता अभियान और कोरोना बचाव अभियान, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डीएम, एसपी, सीडीओ, सीएमओ, एडीएम, उपाध्यक्ष हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण, सदर विधायक यूपी प्रदेश के जलमंत्री, दिल्ली सरकार के विधानसभा अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया जा चुका है.

यह भी पढे़ं: यूपी का महाब्रिज: ऊपर छह लेन पर दौड़ेंगे वाहन, नीचे 4 ट्रैक पर गुजरेंगी ट्रेनें, 150 साल तक काम करेगा