शिक्षक दिवस 2025: हरियाणा के शिक्षकों की प्रेरणादायक कहानियां, जो हकीकत में बदल रहे बच्चों के सपने - TEACHERS DAY 2025

इस शिक्षक दिवस 2025 पर हम कुछ ऐसे शिक्षकों की कहानियों को साझा कर रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनोखा योगदान दिया है.

Teachers Day 2025
Teachers Day 2025 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 5, 2025 at 11:01 AM IST

चंडीगढ़: हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और महान शिक्षाविद् डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का प्रतीक है. ये दिन उन शिक्षकों को सम्मानित करने का अवसर है, जो समाज के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं. शिक्षक ना केवल ज्ञान बांटते हैं, बल्कि बच्चों और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं. इस शिक्षक दिवस 2025 पर, हम कुछ ऐसे शिक्षकों की कहानियों को साझा कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और रचनात्मकता से शिक्षा के क्षेत्र में अनोखा योगदान दिया है. ये कहानियां हरियाणा के उन शिक्षकों की हैं, जिन्होंने ना केवल बच्चों को पढ़ाया, बल्कि समाज में बदलाव की मिसाल भी कायम की.

प्रवीण कुमारी- सामाजिक बदलाव की मशाल: चंडीगढ़ की प्रवीण कुमारी को 2025 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है और वो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित होंगी. प्रवीण ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनूठे प्रयासों से बच्चों के जीवन में बदलाव लाया है. उनकी शिक्षण शैली में नवाचार और समावेशिता झलकती है. वो बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ भी पढ़ाती हैं. प्रवीण ने विशेष रूप से उन बच्चों पर ध्यान दिया, जो समाज के हाशिए पर हैं और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए. उनकी ये सोच कि शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये समाज को बदलने का माध्यम बने, उन्हें इस पुरस्कार का हकदार बनाती है. यहां पढ़ें प्रवीण कुमारी की पूरी कहानी

Teachers Day 2025
प्रवीण कुमारी, शिक्षिका, चंडीगढ़ (Etv Bharat)

सुनीता ढुल- बच्चों के भविष्य की शिल्पकार: सोनीपत की सुनीता ढुल भी इस साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की प्राप्तकर्ता हैं. हरियाणा की एकमात्र महिला शिक्षिका के रूप में चुनी गईं सुनीता ने 29 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अटूट लगन दिखाई है. भूगोल और सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका सुनीता अपनी रचनात्मक शिक्षण शैली के लिए जानी जाती हैं. वो बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देतीं, बल्कि उन्हें व्यावहारिक और जीवन से जुड़े सबक सिखाती हैं. सुनीता ने स्कूल में कई गतिविधियां शुरू कीं, जिनसे बच्चों का विकास हुआ. उनकी मेहनत ने ना केवल बच्चों को प्रेरित किया, बल्कि अन्य शिक्षकों के लिए भी एक मिसाल कायम की. यहां पढ़ें सुनीता ढुल की पूरी कहानी

Teachers Day 2025
सुनीता ढुल, शिक्षिका, सोनीपत (Etv Bharat)

रजनी- गरीब बच्चों की मसीहा: कुरुक्षेत्र की रजनी ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का हथियार बनाया है. वो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करती हैं और इसके साथ ही 400 से अधिक महिलाओं को रोजगार का अवसर भी दे चुकी हैं. रजनी का मानना है कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता एक-दूसरे से जुड़े हैं. उन्होंने अपने स्कूल में ना केवल बच्चों को पढ़ाया, बल्कि उनके परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई पहल शुरू कीं. रजनी की कहानी यह दिखाती है कि एक शिक्षक का प्रभाव कक्षा की चारदीवारी से बहुत आगे तक जाता है. उनकी ये कोशिश समाज में समानता और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है. यहां पढ़ें शिक्षिका रजनी की पूरी कहानी

Teachers Day 2025
रजनी, शिक्षिका, कुरुक्षेत्र (Etv Bharat)

भूपेंद्र सिंह- फुटबॉल के जरिए सपनों को पंख: चंडीगढ़ के भूपेंद्र सिंह एक फुटबॉल कोच हैं, जो गरीब लड़कियों को मुफ्त फुटबॉल प्रशिक्षण देते हैं. भूपेंद्र का मानना है कि खेल बच्चों को अनुशासन, आत्मविश्वास और लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है. उन्होंने कई ऐसी लड़कियों को प्रशिक्षित किया है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती थीं. भूपेंद्र ने ना केवल इन लड़कियों को फुटबॉल सिखाया, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहुंचने में भी मदद की. उनकी यह पहल दिखाती है कि शिक्षक का काम सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारना भी है. यहां पढ़ें फुटबॉल कोच भूपेंद्र की कहानी

Teachers Day 2025
भूपेंद्र सिंह, फुटबॉल कोच, चंडीगढ़ (Etv Bharat)

जेबीटी शिक्षक- मूक-बधिर बच्चों के लिए उम्मीद की किरण: चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर मोहम्मद इंतज़ार. वे पिछले 15 साल से मूकबधिर बच्चों को निशुल्क पढ़ा रहे हैं. साथ ही वे स्कूल से टाइम निकालकर झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को भी फ्री में पढ़ाते हैं. ख़ास बात ये भी है कि उन्होंने इसके लिए साइन लैंग्वेज भी सीखी है ताकि वे आसानी से बच्चों को पढ़ा सके और उनका भविष्य बना सके. इनका प्रयास ये सुनिश्चित करता है कि समाज का हर बच्चा, चाहे उसकी कोई भी सीमा हो, शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे. इन शिक्षकों की मेहनत ने ना केवल बच्चों के जीवन को बदला, बल्कि उनके परिवारों को भी नई उम्मीद दी. यहां पढ़ें शिक्षक मोहम्मद इंतज़ार की पूरी कहानी

Teachers Day 2025
जेबीटी टीचर मोहम्मद इंतज़ार, चंडीगढ़ (Etv Bharat)

अमिता मारवाह- कला और खेल के जरिए समग्र विकास: पंचकूला की अमिता मारवाह ने कथक, योग, ताइक्वांडो और ललित कला जैसे क्षेत्रों में बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण देकर शिक्षा को एक नया आयाम दिया है. उनकी गतिविधि टीम ने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है. अमिता का मानना है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं, बल्कि बच्चों की रचनात्मकता और शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना भी है. उनके प्रयासों से कई बच्चे न केवल अपनी प्रतिभा को पहचान पाए, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं. अमिता की ये पहल शिक्षा को बहुआयामी बनाने का एक शानदार उदाहरण है. यहां पढ़ें अमिता मारवाह की पूरी कहानी

Teachers Day 2025
अमिता मारवाह, शिक्षिका, पंचकूला (Etv Bharat)

ये शिक्षक ना केवल अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं. प्रवीण कुमारी, सुनीता ढुल, रजनी, भूपेंद्र सिंह, जेबीटी शिक्षक और अमिता मारवाह जैसे शिक्षकों ने ये दिखाया है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है. ये बच्चों के सपनों को पंख देने, समाज में समानता लाने और हर बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने का एक माध्यम है. शिक्षक दिवस 2025 पर, हम इन शिक्षकों को सलाम करते हैं, जो अपने समर्पण और मेहनत से समाज को बेहतर बना रहे हैं. इनकी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि एक शिक्षक का प्रभाव अनंत होता है, जो पीढ़ियों को प्रेरित करता है.

