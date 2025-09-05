नई दिल्ली: कहते हैं जब एक अच्छा टीचर लाइफ के लेसन दे तो वह जिंदगी भर याद रहता है. ऐसे ही एक अच्छा टीचर वह जो केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि ज्ञान अर्जित करने के टूल्स बताता है. ज्ञान कैसे अर्जित करना है यह सिखाता है. ऐसा मानना है दिल्ली के नांगलोई इलाके के स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर जी मयंक सिंह का. उनके पढ़ाने का तरीका अन्य टीचरों से काफी अलग है. अगर बच्चों को बैंकिंग सीखानी है तो वो क्लास रूम को एक बैंक का रूप दे देते हैं. कंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ बताना हो तो वह क्लास को कोर्ट रुम में कन्वर्ट कर देते हैं. इसके जरिए बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है और वो डेली स्कूल जाने का इंतजार करते हैं. आइए जानतें हैं मयंक सिंह कि उन्होंने क्यों शुरू किया पढ़ाने का यह क्रिएटिव तरीका?

एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाई : मयंक बताते हैं कि परिवार में उनके ज्यादातर लोग टीचर हैं. दादा जी, पिता जी, भाभी -भैया और मैं खुद इसलिए बचपन से टीचिंग करने के तरीके को देखा है. पिता जी कहा करते थे स्कूलों में पढ़ाने के तरीके में काफी गड़बड़ी है जबकि इसको और मजेदार बनाया जा सकता है. तब सोचना शुरू हुआ कि आखिर शिक्षा को और आकर्षक और आसान कैसे बनाया जा सकता है. एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन इसका सबसे अच्छा माध्यम है. कितना भी मुश्किल टॉपिक हो एक्टिविटी उसको आसान बना देती है. इससे बच्चा खेल-खेल में सीखता है.

नांगलोई में बच्चों को दिया जा रहा एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन (ETV Bharat)

3 साल से पढ़ा रहे टीचर मयंक, बच्चों को लगता है अपनापन: हमारे समय में जो टीचर थे वह पढ़ाते थे और चले जाते थे. चाहे बच्चों को कुछ समझ आया हो या न आया हो. वहीं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में हर बच्चे की इन्वॉल्वमेंट और एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है. यही सोच कर बच्चों को एक्टिविटी के साथ पढ़ाना शुरू किया. मयंक 3 साल से शिक्षक हैं. वह प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते हैं. उनके पढ़ाने के तरीके को बच्चे खूब पसंद करते हैं. यही वजह है कि उनकी क्लास में अटेंडटेंस हमेशा पूरी रहती है. बशर्ते कोई बच्चा बीमार न हो. बच्चे हर टॉपिक को एक्टिविटी के जरिए ही पढ़ना पसंद करते हैं. इसको बनाने में वे अपने सर की पूरी मदद भी करते हैं.

अनोखे 'मास्टर जी' से जो बच्चों को बना रहे ऑल राउंडर (ETV Bharat)

3 साल से पढ़ा रहे टीचर मयंक से बच्चों को काफी अपनापन (ETV Bharat)

मयंक की क्लास में होने वाली लर्निंग ऐक्टिविटी सामान्य ऐक्टिविटी से बहुत अलग है. मयंक बताते हैं कि एक शिक्षक का काम केवल बच्चों को किताबी ज्ञान देना नहीं है. बल्कि उनको बच्चों का सामाजिक और मानसिक विकास करना भी जरूरी है. यह सभी बेसिक चीजें 5वीं कक्षा तक बच्चों में हो जाना चाहिए. इसको ध्यान में रखते हुए मैं बच्चों को बैंकिंग, शॉपिंग, जर्नलिज्म, वोटिंग प्रोसेस, लॉ के साथ और भी कई मुश्किल चीजे आसानी से समझा देता हूं. जैसे जब बच्चों को पत्रकारिता के विषय में समझना था तो गत्ते की मदद से टी वी स्क्रीन बनाई और बच्चों को माइक पर बोलेने के लिए कहा ऐसा करने से बच्चों के अंदर आत्मविकास बढ़ा.

कठिन विषयों को भी आसानी से समझा देतें हैं टीचर मयंक : बच्चों के लिए बैंकिंग बहुत कठिन विषय है. इसके लिए पूरे क्लास को एक बैंक के रूप में तैयार कर दिया. इसमें किसी को कैशियर, मैनेजर, आदि बैंक संबंधी पदों पर काम करवाया. फिर उनको ओरिजनल करेंसी देकर कैलकुलेट करने के लिए कहा इसमें बच्चे मजे-मजे में मैथ्स भी पढ़ रहे थे. इसके अलावा एक बार क्लास रूम को पूरा कोर्ट रुम बना दिया. ऐसी कई एक्टिविटी करवाई गई. इनको कराने का एक मुख्य कारण यह भी है कि इससे बच्चों को अपने करियर का चयन करना भी आसान हो जाता है. ऐसे ही कई बच्चे साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद नहीं करते. विषय में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए मॉडल और प्रैटिकल सबसे आसान तरीका है.

पढ़ाने का ये तरीका सोशल मीडिया के माध्यम से मयंक करते हैं शेयर (ETV Bharat)

मयंक ने अपने पिता से सीखा पढ़ाने का तरीका : मयंक के पिता उनके सबकुछ थे. कुछ समय पहले हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया. वह कई दिन तक परेशान रहे. इस हादसे के बाद उनको लगा कि बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हार्ट कैसे काम करता है. छोटे बच्चों के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है कि हार्ट में आक्सीजन कहां से आती है? आर्टरीज कैसे काम करती हैं? इसको समझने के लिए मयंक ने फुटबुल कोच के ग्राउंड पर हार्ट की एक बड़ी ड्राइंग बनाई और कलरफुल हाउस ड्रेस पहने हुए बच्चों को ब्लड सेल और वॉल्व बना दिया. इससे बच्चे आसानी से हार्ट के फंक्शन को समझ पाए.

कठिन विषयों को भी आसानी से समझा देतें हैं टीचर मयंक (ETV Bharat)

पढ़ाने का ये तरीका सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर भी करते हैं मयंक: मयंक ने अपने इस काम को केवल अपने तक ही नहीं रखा बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया. वह अपने इंस्टाग्राम पेज पर इससे संबंधित छोटे-छोटे पोस्ट डालते हैं और यूट्यूब पर पूरा वीडियो शेयर करते हैं. मयंक का मानना हैं कि शिक्षा का कोई स्तर नहीं है वह बहुत बड़ा क्षेत्र है जब 1 साल पहले सोशल मीडिया पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की वीडियो डालना शुरू किया तो कई टीचर्स के मैसेज आने शुरू हुए. वहीं अब कई टीचर्स वीडियो को देखकर बच्चों को पढ़ाते हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने का यह भी एक मुख्य कारण रहा.

मयंक भी बच्चों के प्यार से है अभिभूत : मयंक बताते हैं कि बच्चे मेरे लिए सब कुछ हैं. आज टीचर्स डे के मौके पर जिस तरह से बच्चों ने प्यार दिया वह शब्दों में बयान नहीं किये जा सकते. मयंक की क्लास में पढ़ने वाले कुणाल की मां मधु बताती हैं कि उनके पढ़ाने का तरीका बिलकुल अलग और अच्छा है. बच्चे आसानी से मुश्किल से मुश्किल चीज समझ लेते हैं. वहीं बच्चे घर पर भी इसी तरह पढ़ने की इच्छा भी जाहिर करते हैं. जब से बच्चा मयंक सर की क्लास में आया है, तब से वह पढ़ने में काफी होशियार हो गया है. एक अन्य अभिभावक मीनाक्षी बताती हैं कि सर के पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा है इसमें बच्चे देख कर और करके सीखते हैं. बच्चा घर आकर भी पूरी खुशी के साथ बताता है कि आज उसने मयंक सर की क्लास में यह नई चीज सिखी.

