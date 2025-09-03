ETV Bharat / state

रिटायरमेंट के बाद भी NO आराम, बिहार के ये सेवानिवृत्त अधिकारी गरीब बच्चों को देते हैं फ्री में शिक्षा - TEACHERS DAY 2025

बिहार के दो सेवानिवृत्त अधिकारी गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं. इनके केंद्र की बच्चियों ने नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप हासिल की है. पढ़ें

BIHAR retired officer Initiative
बिहार में सेवानिवृत्त अधिकारी की पहल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2025 at 12:50 PM IST

8 Min Read

विवेक कुमार की रिपोर्ट

मुजफ्फरपुर: 'गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः' इसका अर्थ है गुरु ब्रह्मा , गुरु विष्णु (संरक्षक) और गुरु शिव के समान हैं. वे साक्षात परब्रह्म हैं, इसलिए ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं. मुजफ्फरपुर जिले के तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय से रिटायर हुए प्रशाखा पदाधिकारी चंद्रशेखर कुमार ऐसी ही शख्सियत हैं, जो इलाके के बच्चों के संरक्षक और उनकी दुनिया है. फर्क बस इतना है कि यह पहले शिक्षक नहीं थे लेकिन रिटारमेंट के बाद बच्चों के 'सर' बन गए हैं.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

फ्री में गरीब बच्चों को शिक्षा: सेवानिवृत्ति के बाद अक्सर लोग आराम और व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन चंद्रशेखर कुमार ने अपनी पेंशन की राशि और अपने अनुभव को गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाने का बीड़ा उठाया. उन्होंने वर्ष 2022 में अपने मित्र, पूर्व बैंकर महेश्वर प्रसाद सिंह के साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले शिक्षण केंद्र की शुरुआत की.

दो रिटायर अफसरों की अनोखी पहल: वहीं पूर्व बैंकर महेश्वर प्रसाद सिंह भी शुरुआती दौर में प्रतिदिन कोचिंग क्लास लेने आते थे. लेकिन कुछ निजी कारणों से वह बच्चों की रेगुलर क्लास लेने में अक्षम हैं. ऐसे में महेश्वर प्रसाद कभी-कभी बच्चों को पढ़ाने पहुंच जाते हैं. क्योंकि वह भी इस कोचिंग के माध्यम से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं.

BIHAR retired officer Initiative
बच्चों को पढ़ाते चंद्रशेखर कुमार (ETV Bharat)

2022 में की सावित्रीबाई फुले शिक्षण केंद्र की शुरुआत: देश की पहली महिला शिक्षिका कही जाने वाली सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर शुरू हुई यह पहल आज वंचित तबके के बच्चों के लिए शिक्षा का आधार स्तंभ बन चुकी है. चंद्रशेखर कुमार बताते हैं कि उन्होंने अपने नौकरी के दिनों में कई बार विश्वविद्यालयों और महापुरुषों की पुण्यतिथियों पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. वहीं से उनके मन में एक विचार उपजा यदि हम इन महापुरुषों के विचार और संदेश समाज के अंतिम पायदान तक बैठे लोगों तक नहीं पहुंचा सके, तो सिर्फ उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाने का क्या लाभ?

"10 दिनों तक मैंने लोगों के बीच जाकर अभिभावकों से बातचीत की. धीरे-धीरे हमने अभिभावकों का भरोसा जीता और अब वे खुद अपने बच्चों को समय पर भेजते हैं. सब बच्चे आते हैं. बेसिक जानकारी मेरे सारे बच्चों को है. इस केंद्र में 1 से 8 कक्षा तक के बच्चे पढ़ते हैं. दो शिक्षक हैं, जिन्हें मैं 2-2 हजार देता हूं. मैं पढ़ाई के दौरान जो सामान चाहिए होता है, मुफ्त में देता हूं."- चंद्रशेखर कुमार, सेवानिवृत्त अधिकारी

BIHAR retired officer Initiative
सेवानिवृत्त अधिकारी चंद्रशेखर कुमार (ETV Bharat)

कैसे मिली शिक्षण केंद्र खोलने की प्रेरणा: 10 मार्च 2022 को उन्होंने संकल्प लिया कि वे गरीब और मज़दूर परिवारों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलाने का काम करेंगे. सावित्रीबाई फुले ने 1848 में उस दौर में लड़कियों के लिए स्कूल की नींव रखी थी, जब समाज में कुप्रथाओं की जकड़न थी. उसी से प्रेरणा लेकर चंद्रशेखर कुमार ने यह शिक्षण केंद्र खोला.

250 से अधिक बच्चे हो चुके हैं शिक्षित: शुरुआत के दिन आसान नहीं थे. पहले दिन सिर्फ 10 बच्चों ने कक्षा में कदम रखा. चंद्रशेखर कुमार और उनके सहयोगियों ने घर-घर जाकर माता-पिता को समझाया कि शिक्षा बच्चों का भविष्य बदल सकती है. धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए और अगले ही महीने बच्चों की संख्या 35 पहुंच गई. आज इस केंद्र से 250 से अधिक बच्चे शिक्षा ले चुके हैं.

BIHAR retired officer Initiative
शिक्षक मनीष कुमार (ETV Bharat)

"बच्चे मन लगाकर कोचिंग में पढ़ते हैं. जो भी टास्क मिलता है, बनाकर लाते हैं. मैं शुरू से ही 4 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं. गरीब के बच्चे को पढ़ने की सुविधा देकर समाज में बदलाव लाना उद्देश्य है. मेरा दवा का बिजनेस है, खाली समय में पढ़ाता हूं."- मनीष कुमार, शिक्षक

केंद्र में बच्चियों की संख्या अधिक: फिलहाल सावित्रीबाई फुले शिक्षण केंद्र में करीब 50 बच्चे नियमित पढ़ते हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चियां हैं. वजह पूछने पर चंद्रशेखर कुमार बताते हैं कि मजदूर परिवार अपने बेटों को किसी तरह प्राइवेट स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटियों की पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेते. हमारे पास ज्यादातर बच्चियां इसलिए आती हैं, क्योंकि उनके माता-पिता उन्हें प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते है. हमने उनकी मानसिकता बदली है और बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने में सफलता पाई है.

पेंशन की राशि से पढ़ाई : यह केंद्र पूरी तरह गैर-लाभकारी है. यहां बच्चों से न कोई फीस ली जाती है, न ही किसी तरह का दबाव डाला जाता है. शाम को दो घंटे की कक्षाओं में बच्चों को कॉपी-किताब, पेन और पढ़ाई से जुड़ी हर सामग्री मुफ्त दी जाती है.चंद्रशेखर कुमार अपनी पेंशन की राशि से इस संस्था का संचालन करते हैं.

BIHAR retired officer Initiative
कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा (ETV Bharat)

दिनभर भटकने वाले बच्चों को दिखायी राह: उनके साथ 4 शिक्षकों की टीम जुड़ी है. इनमें से एक उनके रिटायर्ड मित्र भी हैं, जो बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देते हैं. इस केंद्र में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे रिक्शा चलाने वाले, ठेला लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारों से आते हैं. ऐसे बच्चों को अक्सर दिनभर खेलते या इधर-उधर भटकते देखा जाता था, लेकिन अब यही बच्चे अपनी मेहनत और लगन से नई राह बना रहे हैं.

2 बच्चियों ने हासिल की नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप: हाल ही में इस केंद्र की दो बच्चियों ने नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप हासिल की है. उन्हें सरकार की ओर से हर महीने 1000 रुपए की छात्रवृत्ति मिल रही है. यह उपलब्धि बताती है कि यदि गरीब बच्चों को सही माहौल और अवसर मिले, तो वे किसी भी मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं. चंद्रशेखर कुमार की इस पहल की सभी तारीफ कर रहे हैं. खासकर बच्चे अपने सर को दिल से थैंक्यू बोल रहे हैं.

BIHAR retired officer Initiative
कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा (ETV Bharat)

"हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और शाम को यहां आकर पढ़ाई करते हैं. चंद्रशेखर सर हमें कॉपी, कलम और किताब भी मुफ्त देते हैं. यहां पढ़ाई करके बहुत अच्छा लगता है. मैं चाहती हूं कि आगे चलकर शिक्षिका बनूं और सबको अच्छी शिक्षा दूं. चंद्रशेखर सर को मैं थैंक्यू बोलना चाहती हूं."- चंदा कुमारी, तीसरी कक्षा की छात्रा

"पहले मैं पढ़ाई में रुचि नहीं लेती थी, लेकिन जब से यहां आना शुरू किया, मुझे पढ़ाई लिखाई में मजा आने लगा है. अब मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवा करूं."- खुशी, तीसरी कक्षा की छात्रा

BIHAR retired officer Initiative
2022 में कोचिंग सेंटर की शुरुआत (ETV Bharat)

बदल रही समाज की सोच: इस शिक्षण केंद्र ने सिर्फ बच्चों की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि उनके परिवारों और समाज की सोच को भी प्रभावित किया है. मजदूर वर्ग के लोग अब समझने लगे हैं कि शिक्षा ही उनके बच्चों के भविष्य की कुंजी है. चंद्रशेखर कुमार कहते हैं जब हम माता-पिता को समझाने जाते थे तो वे कहते थे कि उनके पास पैसे नहीं हैं. मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त होगी.

शिक्षक दिवस पर जब पूरे देश में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया जाता है, तो चंद्रशेखर कुमार जैसे लोग उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं. उन्होंने साबित किया है कि शिक्षक होने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास पद और संस्थागत पहचान हो. असली शिक्षक वह है, जो समाज के अंधेरे को ज्ञान की रोशनी से जगमग कर दे.

BIHAR retired officer Initiative
सावित्रीबाई फुले कोचिंग सेंटर में पढ़ते बच्चे (ETV Bharat)

आज उनकी पहल ने न सिर्फ मुजफ्फरपुर बल्कि आसपास के लोगों को भी शिक्षा की ताकत का अहसास कराया है. यह कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सोचता है कि अकेले क्या कर सकता है.चंद्रशेखर कुमार चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इस शिक्षण केंद्र को और बड़े स्तर पर विकसित किया जाए. वे कहते हैं कि हमारा प्रयास है कि बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ कंप्यूटर शिक्षा और कौशल विकास की ट्रेनिंग भी लें. ताकि वे भविष्य में रोजगार की चुनौतियों का सामना कर सकें.

विवेक कुमार की रिपोर्ट

BIHAR RETIRED OFFICERSBIHAR EDUCATION SYSTEMFREE EDUCATION FOR CHILDRENबिहार शिक्षाTEACHERS DAY 2025

