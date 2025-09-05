ETV Bharat / state

शिक्षक दिवस 2025; पढ़ाई के साथ पर्यावरण की शिक्षा में आगरा की शिक्षिका ने किया कमाल, हर कोई कर रहा तारीफ - TEACHERS DAY 2025

आगरा शमशाबाद ब्लॉक के नवादा गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय की सहायक अध्यापक पविता कुशवाह ने तैयार किए 2000 पर्यावरण मित्र व ईको क्लब.

सहायक अध्यापक पविता कुशवाह का सम्मान.
सहायक अध्यापक पविता कुशवाह का सम्मान. (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : September 5, 2025 at 9:33 AM IST

आगरा : ताजनगरी में सरकारी स्कूल की शिक्षिका पविता कुशवाह पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पर्यावरण की भी सीख दे रही हैं. पिछले 10 साल से शमशाबाद ब्लॉक के गांव नवादा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में तैनात पविता कुशवाह ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं. जिसमें बच्चों को सिंगल यूज प्लॉस्टिक के रीयूज, प्राकृतिक खेती से जोड़कर पर्यावरण मित्र बना रही हैं. पविता कुशवाह अब तक 2000 से अधिक बच्चों को पर्यावरण मित्र बना चुकी हैं. पविता कुशवाह के बनाए ईको क्लब, प्लास्टिक रीयूज से बनी लाइफ जैकेट की खूब सराहना हो रही है.

देखें ; शिक्षक दिवस 2025 पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

छात्रों ने किया हवाई सफर, 50 हजार का पुरस्कार भी मिला

शिक्षिका पविता कुशवाह बताती हैं कि सेंटर एनवायरमेंटल एजुकेशन (सीईई) व विप्रो फाउंडेशन बेंगलूर ने अर्थियन पर्यावरण मित्र कार्यक्रम किया था. जिसमें शमसाबाद ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवादा में चार विद्यार्थी कक्षा सात की छात्रा छाया, कक्षा छह की प्राची के साथ ही छात्र गोविंद व राहुल की टीम ने मेरे साथ जैव विविधता व सस्टेनेबिलिटी पर प्रोजेक्ट तैयार किया था. जिसे पहले सीईई लखनऊ में सराहना के साथ ही प्रोजेक्ट का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया गया. राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बेंगलूर में था. जिसमें मेरे साथ ही टीम की छात्रा छाया, प्राची, गोविंद व राहुल को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए होनहार बच्चों को हवाई जहाज से सफर का मौका मिला. राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के साथ ही मेरी टीम को 50 हजार रुपये का पुरस्कार भी मिला. साथ ही पर्यावरण संरक्षण किट भी उपहार में मिली.

पविता कुशवाह की उपलब्धियां.
पविता कुशवाह की उपलब्धियां. (Photo Credit : ETV Bharat)
अभिनेत्री दीया मिर्जा के साथ पविता कुशवाह व अन्य.
अभिनेत्री दीया मिर्जा के साथ पविता कुशवाह व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)




स्कूल में बनाया प्लॉस्टिक बैंक ; शिक्षिका पविता कुशवाह ने बच्चों के साथ मिलकर विद्यालय हरा-भरा बनाया है. इसके लिए स्कूल के छात्र और छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया. इसके लिए स्कूल में प्लॉस्टिक बोतल बैंक बनाया गया है. यहां पर बोतलें जमा की जाती हैं. इन्हीं प्लास्टिक बोलतों व बोरियों को रीयूज करके लाइफ जैकेट जैसे कई उत्पाद बनाए जाते हैं. इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहना मिल रही है. इसके अलावा ताज ईको क्लब मातृ समूह के माध्यम से विद्यालय में पॉलिथीन से चटाई व दरी बनाई जाती है.

ईको क्लब द्वारा तैयारी की गई लाइफ जैकेट.
ईको क्लब द्वारा तैयारी की गई लाइफ जैकेट. (Photo Credit : ETV Bharat)
सहायक अध्यापक पविता कुशवाह का सम्मान.
सहायक अध्यापक पविता कुशवाह का सम्मान. (Photo Credit : ETV Bharat)



पोषण वाटिका लगाने की ट्रेनिंग : शिक्षिका पविता कुशवाह ने स्कूल को हरा भरा बनाने के लिए पहले पौधरोपण पर फोकस किया. साथ ही बच्चों की मदद से पोषण वाटिका तैयार की. पोषण वाटिका में उगाए पालक, मsथी, धनिया, गाजर, मूली और अन्य सब्जियों का उपयोग मिड डे मील में किया. साथ ही बच्चों को घर पर खाली जमीन पर पोषण वाटिका लगाने के लिए प्रेरित किया. जिससे छात्र और उनके परिजन शुद्ध और हरी सब्जियां खा सकें.





