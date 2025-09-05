पटना: शिक्षक दिवस के मौके पर आज राजधानी पटना में एक भव्य शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्यभर के 72 उत्कृष्ट शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा. यह समारोह श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित है. इसमें राज्य के सभी जिलों से चयनित उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा.

सम्मानित होंगे 72 शिक्षक: शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार, इस बार जिन शिक्षकों का चयन हुआ है, उनमें 29 महिला शिक्षक भी शामिल हैं. चयनित शिक्षकों में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उर्दू विद्यालयों के शिक्षक-प्रधानाध्यापक शामिल हैं. सभी को मंच पर बुलाकर प्रशस्तिपत्र, स्मृति-चिह्न और ₹30,000 की नगद राशि प्रदान की जाएगी. शिक्षा मंत्री और विभाग की अधिकारियों के द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा.

खगड़िया के दो शिक्षकों को सम्मान: जिले के दो शिक्षकों का भी चयन राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए किया गया है. चयनित शिक्षकों में सदर प्रखंड अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय मथुरापुर की प्रधानाध्यापिका अनुराधा कुमारी और गोगरी प्रखंड अंतर्गत मिडिल स्कूल उसरी के प्रधानाध्यापक विजय कुमार निराला शामिल हैं.

खगड़िया के दो शिक्षकों को सम्मान (ETV Bharat)

"हमलोग की शैक्षणिक मेहनत को सरकार की तरफ से पुरस्कृत किया जा रहा है. हमलोग बहुत खुश हैं."- अनुराधा कुमारी, शिक्षिका

"खगड़िया के दो शिक्षकों का चयन होना जिले के लिए गर्व की बात है. जब शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से करते हैं तो वे स्वयं सम्मान के पात्र बन जाते हैं."-अमरेंद्र कुमार गोंड,जिला शिक्षा पदाधिकारी

खगड़िया में खुशी का माहौल: चयन की घोषणा के बाद खगड़िया में खुशी का माहौल है. शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने अनुराधा कुमारी और विजय कुमार निराला को बधाई देते हुए इसे खगड़िया की बड़ी उपलब्धि बताया है.

चयन की प्रक्रिया और मानक: राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन समिति ने शिक्षकों के नवीन शैक्षिक प्रयोग, विद्यालय में सुधार की पहल, छात्रों की उपलब्धियां और समाज के प्रति योगदान जैसे मानकों को आधार बनाया. शिक्षा विभाग का मानना है कि ये शिक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को ऊंचाई देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं.

समारोह को लेकर उत्साह: समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है. सुबह से ही चयनित शिक्षकों और उनके परिजनों में उत्साह देखा जा रहा है. पूरे राज्य से शिक्षक पटना पहुंचे हैं. समारोह में शिक्षा मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे.

'पूरे समाज के लिए प्रेरणा':शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है. इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद जो शिक्षक शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, वे समाज में बदलाव के असली वाहक हैं.

ये भी पढ़ें

Bagaha News: नन्हे-मुन्ने बच्चों ने केक काटकर मनाया शिक्षक दिवस, ग्रामीण इलाके से बेहद खूबसूरत तस्वीर

बेतिया: कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को मिला सम्मान