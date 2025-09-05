मध्य प्रदेश में शिक्षकों को चौथे वेतनमान का लाभ, सीएम मोहन यादव का ऐलान

सरकारी स्कूल के शिक्षकों को लेकर मुख्यमंत्री ने की घोषणा. 55 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए 330 करोड़ रुपये हस्तांतरित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 4:37 PM IST|
Updated : September 5, 2025 at 5:16 PM IST
भोपाल: 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राजधानी के आरसीपीवी नरोन्हा अकादमी में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान का आयोजन किया गया. इस दौरान सरकारी स्कूलों में नवाचार करने वाले 14 शिक्षकों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया. इनके साथ ही पिछले वर्ष राष्ट्रपति सम्मान पाने वाली दो शिक्षिकों को भी सम्मानित किया गया. इस दौरान सीएम ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और बच्चों के लिए अलग-अलग सौगातें दीं.
55 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए 330 करोड़ रुपये
शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 55 लाख बच्चों के अभिभावकों के खातों में 330 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए. ये पैसे बच्चों को दो जोड़ी यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दिए गए हैं. बता दें कि 7 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूनिफॉर्म वितरण का काम महिला स्व सहायता समूहों द्वारा मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए कराए जाने का निर्णय लिया था.
शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाएगा, जिससे हमारे 1.5 लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे।#TeachersDay pic.twitter.com/dvgWSCzOZw— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 5, 2025
तब से सरकारी स्कूलों के बच्चों की यूनिफॉर्म सिलने का काम स्व सहायता समूह की महिलाओं के पास था. लेकिन कई बार बच्चों को शैक्षणिक सत्र खत्म होने के बाद यूनिफॉर्म मिलती थी, इसलिए मुख्यमंत्री ने यूनिफॉर्म की राशि बच्चों के खातों में भेजी है.
डेढ़ लाख सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी
सीएम मोहन यादव ने सरकारी शिक्षकों को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए चतुर्थ वेतनमान का लाभ देने का आश्वासन दिया है. शिक्षकों को दीपावली से पहले इसका फाय़दा मिल सकता है. प्रशासन आकादमी में सीएम ने कहा "शिक्षकों की वजह से ही सरकार भी गौरवान्वित हो रही है, इसलिए अब उनको भी कुछ देने का समय है. इसलिए शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक और नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक व माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाएगा."
सीएम ने कहा कि इससे एक लाख 50 हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे. वहीं अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाकर जल्द ही सरकारी शिक्षकों को साल 2025-26 से इसका लाभ दिया जाएगा. इससे सरकार पर भी 117 करोड़ रुपये का भार आएगा.
शिक्षकों को दो से 5 हजार रुपये तक मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रवीर सिंह राठौर ने बताया "प्रथम नियुक्ति दिनांक से 1 जुलाई 2023 तक जिनकी सेवा 35 वर्ष पूरी हो चुकी है, भले ही वे सेवानिवृत्त हो गए हैं, ऐसे सभी सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नति समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. चतुर्थ क्रमोन्नत समयमान वेतनमान का लाभ 1 जुलाई 2023 से दिया जाएगा."
हालांकि सीधी भर्ती के लेक्चरर, सहायक संचालक और प्रिंसिपल को पहले से ही लाभ मिल रहा है. अब अन्य शिक्षकों को भी यह लाभ मिल सकेगा. इससे सर्विस पीरियड के आधार पर हर शिक्षक को 2 से 5 हजार रुपये का हर महीने लाभ मिलेगा.
मध्य प्रदेश के 14 उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के चयनित 14 उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया. इन शिक्षकों को 25 हजार रुपये की सम्मान निधि के साथ शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र दिए गए. इसके साथ ही पिछले वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित दो शिक्षिक को भी सम्मानित किया गया. इन दोनों शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित कर चुकी हैं. सीएम ने शिक्षक दिवस पर दोनों शिक्षिक को 5-5 हजार रुपये की सम्मान निधि, शाल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.
राज्य स्तरीय सम्मान पाने वाले शिक्षक
- जितेंद्र शर्मा, प्राथमिक शाला बिसोनिया, गुना
- दिलीप जायसवाल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक -2, शाजापुर
- दिलीप कटरे, ईपीईएस स्कूल, भाटीवाड़ा, सिवनी
- श्रीकांत कुर्मी, प्राथमिक स्कूल बसिया, दमोह
- श्रद्धा गुप्ता, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुस्तमपुर, खंडवा
- मोहन सिंह गौड़, शासकीय माध्यमिक स्कूल, दमोह
- अपूर्व शर्मा, माध्यमिक शाला चंदेसरा, उज्जैन
- धनराज वाणी, शासकीय माध्यमिक शाला अलीराजपुर
- राधा शर्मा, उत्कृष्ष्ट विद्यालय बाग, धार
- डॉ. नरेंद्र कुमार उरमलिया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर
- महेंद्र कुमार लोधी, संभागीय ज्ञानोदय स्कूल, सागर
- विनीता ओझा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतलाम
- डॉ. सरिता शर्मा, शासकीय हाई स्कूल राजगढ़
- सौरभ कुमार शर्मा, शासकीय माडल स्कूल बालाघाट
राष्ट्रपति पुरस्कार करने वालों दो शिक्षकों का सम्मान
- सुनीता गोधा, उच्च श्रेणी शिक्षक, हाई स्कूल खजूरिया सारंग, मंदसौर
- माधव प्रसाद पटेल, शासकीय माध्यमिक शाला लिधौरा, दमोह