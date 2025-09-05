ETV Bharat / state

राजभवन में राज्यपाल और सीएम ने शिक्षकों को सम्मानित किया.

नई शिक्षा नीति से पढ़ाई ज्यादा व्यवहारिक और कौशल आधारित हो रही है - राज्यपाल, रामेन डेका

शिक्षक हैं सच्चे रोल मॉडल: राज्यपाल रमेन डेका ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए सच्चा रोल मॉडल होता है. शिक्षक ही उनके जीवन में प्रेरणा का स्रोत होते हैं. शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि जीवन को सही दिशा भी दिखाती है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उन्होंने गेम चेंजर बताया.

रायपुर: शिक्षक दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के शिक्षकों सा सम्मान समारोह रखा गया. राजभवन स्थित 'छत्तीसगढ़ मंडपम्' में इसका आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के 64 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया. साथ ही 2025 के लिए चयनित शिक्षकों के नामों की भी घोषणा की गई.

CM बोले– शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि, जिस तरह दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, उसी तरह शिक्षक भी कठिनाइयों के बावजूद ज्ञान बांटते हैं. छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों में बड़ी प्रगति हुई है.

हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चे को उसकी नजदीक शिक्षा मिले.- विष्णुदेव साय, CM

CM ने गिनाई उपलब्धि

अब राज्य में 20+ विश्वविद्यालय

15+ मेडिकल कॉलेज

राष्ट्रीय संस्थान जैसे IIT, IIM, AIIMS भी मौजूद हैं.

शिक्षा मंत्री ने की घोषणा: समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने वर्ष 2025 के लिए 64 उत्कृष्ट शिक्षकों के चयन की घोषणा की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी.

विशेष पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक

अजय कुमार चतुर्वेदी (सूरजपुर) – डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार

रमेश कुमार चंद्रवंशी (कबीरधाम) – गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार

सुनीता यादव (सारंगढ़-बिलाईगढ़) – डॉ. मुकुटधर पाण्डेय स्मृति पुरस्कार

भोजराम पटेल (रायगढ़) – डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार

इसके अलावा, प्रधान पाठक, व्याख्याता, शिक्षक एलबी और सहायक शिक्षक वर्ग के 64 अन्य शिक्षकों को भी राज्यपाल पुरस्कार से नवाजा गया.

स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने स्वागत भाषण दिया. वहीं, संचालक लोक शिक्षण ऋतुराज रघुवंशी ने आभार प्रदर्शन किया. राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी, विधायक पुरंदर मिश्रा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना और समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक संजीव झा सहित कई अधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे.