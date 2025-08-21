ETV Bharat / state

ड्यूटी से गायब रहने वाली महिला टीचर बर्खास्त, कवर्धा डीईओ ने लिया एक्शन - TEACHER DISMISSED

महिला शिक्षक पर आरोप है कि वो लंबे वक्त से स्कूल नहीं आ रही है.

TEACHER DISMISSED
ड्यूटी से गायब रहने वाली महिला टीचर बर्खास्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 21, 2025 at 3:38 PM IST

3 Min Read

कवर्धा: ड्यूटी पर नहीं आने और स्कूल से गायब रहने वाली महिला शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया. कबीरधाम जिला शिक्षा अधिकारी ने ये कार्रवाई की. डीईओ की कार्रवाई के बाद पूरे जिले में हड़कंप की स्थिति है. सबसे ज्यादा घबराए हुए वैसे शिक्षक हैं जो स्कूल नहीं आते हैं. जिले में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने और सुधार की कवायद लगातार जारी है.

महिला शिक्षक को किया बर्खास्त: एफआर वर्मा को जिले का नया जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया है. डीईओ बनते ही एफआर वर्मा लगातार स्कूल से जुड़ी शिकायतों को देख रहे हैं. जहां कहीं भी कमी या लापरवाही बरती जा रही है वहां जांच कर रहे हैं. इसी कड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत मिली. शिकायत में बताया गया कि सोनपुर प्राथमिक शाला में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका हमेशा गायब रहती है.

जिला शिक्षा अधिकारी की कार्रवाई: जिला शिक्षा अधिकारी ने इसकी जांच कराई. जांच में ये बात सामने आई कि वास्तव में सोनपुर प्राथमिक शाला में पढ़ाने वाली सहायक शिक्षिका एल बी ममता कुमार साहू लंबे वक्त से स्कूल नहीं आ रही. शिक्षिका के स्कूल नहीं आने बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है. शिक्षिका के नहीं आने का असर बच्चों के परीक्षा परिणाम पर भी पड़ रहा है. जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद शिक्षिका ममता साहू को बर्खास्त कर दिया गया.

2019 टीचर स्कूल से गायब: स्कूल के रजिस्टर से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षिका ममता साहू जून 2019 से आज तक विद्यालय से अब्सेंट चल रही है. विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बार बार स्पष्टीकरण मांगा गया, यहां तक कि 28 अप्रैल 2025 को नोटिस भी थमाया गया. बाद में शिक्षिका ने 26 मई 2025 को बीमारी का बहाना बनाते हुए मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया, लेकिन जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया.

क्या कहता है नियम: नियमों के मुताबिक, 3 साल से अधिक समय तक अनधिकृत अनुपस्थिति पर सरकारी सेवा से बर्खास्तगी का प्रावधान है. इसी आदेश का पालन करते हुए डीईओ वर्मा ने दिनांक 20-08-2025 को ऑफिसियल आदेश जारी कर शिक्षिका को सेवा से बाहर का रास्ता दिखा दिया. इस कार्रवाई के बाद जिलेभर के शिक्षकों में हड़कंप मच गया. डीईओ एफआर वर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा की लापरवाही और मनमानी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

छत्तीसगढ़ में बड़ा एक्शन, सालों से स्कूल से नदारद 3 शिक्षक बर्खास्त, 1 निलंबित
बलरामपुर : रामचंद्रपुर में तीन साल से शैक्षणिक कार्य में अनुपस्थित शिक्षक बर्खास्त, जिला पंचायत की कार्रवाई
जिला पंचायत सीईओ ने 15 सहायक शिक्षकों को किया बर्खास्त

कवर्धा: ड्यूटी पर नहीं आने और स्कूल से गायब रहने वाली महिला शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया. कबीरधाम जिला शिक्षा अधिकारी ने ये कार्रवाई की. डीईओ की कार्रवाई के बाद पूरे जिले में हड़कंप की स्थिति है. सबसे ज्यादा घबराए हुए वैसे शिक्षक हैं जो स्कूल नहीं आते हैं. जिले में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने और सुधार की कवायद लगातार जारी है.

महिला शिक्षक को किया बर्खास्त: एफआर वर्मा को जिले का नया जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया है. डीईओ बनते ही एफआर वर्मा लगातार स्कूल से जुड़ी शिकायतों को देख रहे हैं. जहां कहीं भी कमी या लापरवाही बरती जा रही है वहां जांच कर रहे हैं. इसी कड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत मिली. शिकायत में बताया गया कि सोनपुर प्राथमिक शाला में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका हमेशा गायब रहती है.

जिला शिक्षा अधिकारी की कार्रवाई: जिला शिक्षा अधिकारी ने इसकी जांच कराई. जांच में ये बात सामने आई कि वास्तव में सोनपुर प्राथमिक शाला में पढ़ाने वाली सहायक शिक्षिका एल बी ममता कुमार साहू लंबे वक्त से स्कूल नहीं आ रही. शिक्षिका के स्कूल नहीं आने बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है. शिक्षिका के नहीं आने का असर बच्चों के परीक्षा परिणाम पर भी पड़ रहा है. जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद शिक्षिका ममता साहू को बर्खास्त कर दिया गया.

2019 टीचर स्कूल से गायब: स्कूल के रजिस्टर से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षिका ममता साहू जून 2019 से आज तक विद्यालय से अब्सेंट चल रही है. विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बार बार स्पष्टीकरण मांगा गया, यहां तक कि 28 अप्रैल 2025 को नोटिस भी थमाया गया. बाद में शिक्षिका ने 26 मई 2025 को बीमारी का बहाना बनाते हुए मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया, लेकिन जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया.

क्या कहता है नियम: नियमों के मुताबिक, 3 साल से अधिक समय तक अनधिकृत अनुपस्थिति पर सरकारी सेवा से बर्खास्तगी का प्रावधान है. इसी आदेश का पालन करते हुए डीईओ वर्मा ने दिनांक 20-08-2025 को ऑफिसियल आदेश जारी कर शिक्षिका को सेवा से बाहर का रास्ता दिखा दिया. इस कार्रवाई के बाद जिलेभर के शिक्षकों में हड़कंप मच गया. डीईओ एफआर वर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा की लापरवाही और मनमानी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

छत्तीसगढ़ में बड़ा एक्शन, सालों से स्कूल से नदारद 3 शिक्षक बर्खास्त, 1 निलंबित
बलरामपुर : रामचंद्रपुर में तीन साल से शैक्षणिक कार्य में अनुपस्थित शिक्षक बर्खास्त, जिला पंचायत की कार्रवाई
जिला पंचायत सीईओ ने 15 सहायक शिक्षकों को किया बर्खास्त

For All Latest Updates

TAGGED:

KAWARDHADEOKABIRDHAMSONPUR PRIMARY SCHOOLTEACHER DISMISSED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.